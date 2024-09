Hotpot kan laves på rigtig mange måder, afhængigt af hvor i verden man befinder sig.

Ved første øjekast kan denne ret virke lidt uoverskuelig, men den er faktisk ret nem at lave derhjemme: du skal bare bruge bouillon, friske grøntsager, kød, nudler, og noget at dyppe i – så er du klar til at holde en hotpot fest.

Sue Chan viser os, hvordan man laver hotpot hjemme i sit eget køkken.

Opskrift: Taiwansk hotpot