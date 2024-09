Vi gjorde Hong Kongs traditionelle vaffeldessert til et Instagram-hit

Bubblewrap er en dessertbar i Londons Chinatown, hvor man serverer gai daan jai, en slags ægvaffel fra Hong Kong med en overflade, der er præget af halvkugler. For at opnå den særegne form bliver dejen tilberedt ved høj varme i et særligt vaffeljern.

I Hong Kong bliver de boblede vafler som regel serveret uden tilbehør, men på Bubblewrap folder de vaflerne til et kræmmerhus og fylder det med gelato, friske bær, Oreos, fudge og pecannødder. Siden åbningen i marts har folk stået i kø hele vejen rundt om karreen for at sætte tænderne i de bobleformede vafler.

Vi kontaktede derfor mændene bag Bubblewrap, Tony Fang og Sunny Wu, der begge er vokset op med traditionelle ægvafler for at finde ud af, hvorfor de ville genopfinde den højtelskede gade-snack.

En bubblewrap vaffel fyldt med gelato og frisk frugt. Alle fotos af artiklens forfatter.

Tony Fang, grundlægger af Bubblewrap. Ideen til Bubblewrap startede som et projekt, jeg lavede, da jeg gik på Imperial College London, og jeg endte med at vinde en pris for det. Da vi gik officielt i gang, var vi rundt i London for at finde det perfekte sted at åbne. Efter halvandet års tid besluttede vi os for at slå os permanent ned i Chinatown.

Vi præsenterer tingene i et nyt lys. Ægvafler, eller gai daan jai, dukkede første gang op i Hong Kongs gader i begyndelsen af 1950’erne. De var oprindeligt tænkt, som en måde man kunne bruge de æg, der ellers ville gå til spilde. Så lavede man en dej med overskydende æg, mel, mælk og sukker, og man opfandt en æg-vaffelmaskine, der kørte på enten kul eller på gas. Apparaturet var transportabelt, så sælgerne kunne rykke udstyret rundt i gaderne. De kunne ikke vide at blandingen af uønskede ingredienser ville ende som en af nationens mest ikoniske gade-snacks.

Vaflerne tilberedes med et specielt vaffeljern.

Vaflerne foldes til et kræmmerhus.

Det er vildt, hvordan vaflernes popularitet bare er taget til år efter år. De regnes nu for at være den mest solgte streetfood i Hong Kong — der findes ovenikøbet en ægvaffel-festival.



Det tager mellem 3 og 6 minutter at tilberede og samle en ægvaffel, men det afhænger af, om det er mig, der laver den, eller om det er en af vores nye ansatte, der stadig er i gang med at lære det. De nye kan godt gå i panik, fordi vaffeljernet bliver ekstremt varmt — op til 180 grader. Tricket er, at man skal fylde jernets huller med dej meget hurtigt, og derefter skal jernet bevæges i en horisontal, cirkulær bevægelse, så dejen bliver jævnt fordelt.

Vi har aldrig påstået, at vi er de første, der laver dem, da de har været populære i Hong Kong siden 1950’erne. Det eneste vi har gjort, er, at vi har redesignet dem med lokale ingredienser. Jeg tror, at grunden til, at de er blevet så populære i London, er, at vi har gjort vores forarbejde. Det var ikke noget, der skete fra den ene dag til den anden: Vi har arbejdet hårdt for det, og så har vi testet forskellige slags dej og toppings.

Kunder i kø udenfor Bubblewrap i Londons Chinatown.

Oprindeligt ville vi også sælge kaffe – det er derfor, der er huller i bardisken, hvor man kan placere vaflerne, så man kan sætte sig ned og slappe af. Men siden vi åbnede, har vi befundet os i en hvirvelvind af hylende æggeure og folk, der betaler andre folk for at stå i kø for dem.

Det kan være ret nervepirrende, når folk har stået i kø i flere timer, og de står og stirrer på dig, mens du arbejder så hurtigt, det overhovedet er muligt, men jeg er så taknemmelig for, at Bubblewrap er blevet populær. Jeg ville ikke lave om på noget som helst.

Sunny Wu, marketing manager for Bubblewrap. Tony og jeg har været venner i mange år, så jeg har kendt til Bubblewrap helt fra begyndelsen. Jeg var ikke fuldstændigt overbevist, da han spurgte, om jeg ville være med, da det altid er risikabelt at vie sin tid til start-up virksomheder. Men jeg sprang ud i det, sagde op på mit job og jeg har ikke set mig tilbage siden.

Da jeg er vokset op i Hong Kong og Kina, har jeg spist min del ægvafler! Forskellen på vores og dem fra Hong Kong er, at deres altid er ret seje og tunge, hvor vores opskrift er noget tyndere og sprødere — lidt som en crêpe-dej.

Bubblewraps udvalg af gelato.

Vi har tre forskellige slags vaffelsmage (plain, kakao og matcha), 20 forskellige slags toppings fra Kit-Kat til mochi og ni forskellige slags gelato. Vi arbejder sammen med en gelatoproducent, så vi kan skabe vores egne varianter og få alle vores råvarer fra lokalområdet. Alt i alt har vi nok mere end 250 smagskombinationer.

Jeg tror, at det, der kickstartede ægvaflernes popularitet her i London, primært var de sociale medier. Vaflerne har man kunnet få i Hong Kong i mere end 60 år, men den yngre generation er ikke blevet introduceret til dem, og det er stadig noget meget regionalt. Jeg tror bare, vi var heldige, og mange begyndte at dele nyhederne om åbningen af vores butik, og folk begyndte at interessere sig for os. Jeg tror også, at måden, vi præsenterer vores mad, har hjulpet os med vores succes. Vi har på en eller anden måde fået skabt en lille niche.

Når det hele stilner lidt af og bliver knap så manisk, så vil vi begynde at holde workshops, hvor folk kan lære at lave dejen og skabe deres egne vaffelkreationer. Men hovedfokus for Bubblewrap er, at dele vores barndomsminder om ægvafler med det britiske folk. På et tidspunkt tror jeg, at folk vil blive mere interesserede i kulturen og historien bag.