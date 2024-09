Sådan påvirker dit ‘afslappede’ forbrug af stoffer og alkohol din forventede levetid

(foto: Jake Lewis)

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Drikker du meget? Det gør jeg. Ikke så meget, at det er nok til at overbevise mig om, at jeg burde stoppe, men nok til, at jeg kun har latter til overs for Sundhedsstyrelsens retningslinjer hvad angår ugentlige mængde genstande – 14 for mænd = syv store fadøl = torsdag aften. Jeg har også taget stoffer for hyggens skyld i over ti år. Aldrig de helt hårde – heroin eller crack, og jeg er bange for syre – men alt andet har jeg gjort brug af i perioder.

Jeg har aldrig tænkt så meget over det – lige indtil sidste år, hvor mange af mine yndlingsikoner begyndte at dø. Det, de allesammen havde tilfælles, var en periode med stofmisbrug – fra Bowie, der sniffede så meget coke, at hans primære næringskilde var røde chillier og mælk, til Carrie Fishers “coke negl” på optagelserne til Return of the Jedi.

Fordi det er januar, og fordi der ikke er noget som frygten for en alt for tidlig død, der kan få dig til at ændre vaner, ringede jeg til et par eksperter for at finde ud af, hvad alt det lort, vi putter i kroppen, gør ved længden af vores liv.

RYGNING

(Foto: Pixabay)

“Af alt det vi kommer til at tale om, så er den allervigtigste ting, folk kan gøre, at holde op med at ryge,” siger Dr. Adam Winstock, som er psykiater, klinisk specialist i afhængighed og grundlægger af Global Drug Survey. Han lader til at have en mere intuitiv sans for mine druk- og stofvaner, end jeg selv har. “Alle de andre sundhedsrisici, som de andre stoffer medfører, øges med cirka 50 procent, hvis du ryger.”

Men lad os sige, du ikke ryger – ifølge Adam er det 85 procent af os – men at du godt kan lide af få en joint på de aftener, hvor du ikke drikker. “En spliff rullet med tobak svarer til to en halv til tre cigaretter,” siger Adam. “Jeg vil sige, at det bedste folk, der ryger weed, kan gøre, er, at få en vaper. Nyd weeden uden tobakken – det vil gøre en kæmpe forskel.”

ALKOHOL

“Hvis vi udelukkende ser fysiologisk på det, er alkohol forbundet med en lang række problemer,” siger Harry Sumnall, som er professor i stofbrug på Public Health Institute. “Størstedelen af alkoholrelaterede dødsfald udmønter sig i alkoholrelaterede kræftformer, og risikoen øges naturligvis med varigheden af forbruget.”

“Hvis jeg var i begyndelsen af trediverne og drak 30 genstande om ugen,” tilføjer Adam, “og jeg tænkte: ‘Hvis jeg fortsætter med det her, vil det så påvirke min sundhed og mit velbefindende?’ Som læge ville jeg svare ja. Det vil formentlig føre til ting som øget kolesterol, øget risiko for en fed lever og risiko for hjertesygdomme. For kvinder er et ud af ti tilfælde af brystkræft alkoholrelateret.”

Så er det ligesom på plads.

“Hvis vi så tager andre risikofaktorer med,” fortsætter han, “altså, hvis du er overvægtig og ryger og har en dårlig kost, så stiger risikoen yderligere. Hvis din mor eller far havde højt blodtryk eller et hjerteanfald eller et slagtilfælde, så er du født med en genetik, der gør, at du er mere sårbar over for det, og derfor skal du være mere forsigtig.”

Men hvad med Dry January? Jeg var tørlagt i ti dage i år! Jeg har et helt nyt perspektiv på livet! Jeg er med i en bogklub! Jeg følger Joe Weeks på Instagram!

“Problemet med Dry January er, at størstedelen af forskningen peger på, at dem, der har den største gavn af det, er dem, der har en lav risiko i forvejen,” siger Harry Sumnall. “Det kommer ikke til at gøre den store forskel fra februar og frem, hvis du falder tilbage i dine sædvanlige mønstre. Jeg synes, rådet bør være: ‘Okay du behøver måske ikke tage en måned fri fra det, men hvis du gør det, er det fint. Men tag nogle dage fri hist og her gennem året – spred dine Dry January dage ud.’”

“En anden ubehagelig sandhed er, at det også kommer an på din økonomiske status,” siger Adam. “Hvis du er en del af middelklassen, har du typisk tag over hovedet, sikkerhed, et job og adgang til en læge. Hvis du så får det skidt, så er du også mere modstandsdygtig over for den negative effekt ved et tungt alkoholforbrug, end hvis du var en arbejdsløs 32-årig.”

KOKAIN OG MDMA

(Foto: Jake Lewis)

“Jeg ville være meget mere bekymret for coke end MDMA,” siger Adam. “Det er fordi, de fleste tager MDMA mindre end ti gange om året, og de ender generelt ikke med at udvikle en afhængighed. En risiko ved kokain, som folk ikke er klar over, er, at det kan accelerere udviklingen af hærdning og aldring af arterierne i hjertet og i hjernen, så dybest set accelererer det risikoen for hjertesygdomme i en tidligere alder og øger risikoen for slagtilfælde. Den øges i fyrrerne og halvtredserne. Men hvis du tager et halvt gram coke en gang om måneden i tre år af dit liv, så har det formentlig ikke en varig effekt på din krop.”

Men hvad så med det voldsomme alkoholforbrug, der oftest går hånd i hånd med at tage coke?

“Hvis du tager for meget coke, så drikker du formentlig også for meget,” siger Adam. “Obduktionsrapporten på for eksempel George Michael er ikke ude endnu, men mange der dør i halvtredserne, som ikke tager opiater, men bare har taget coke i 20 år, har en øget risiko for hjerteanfald, for hvis man drikker meget, så trækker hjertet sig sammen. Helt ærligt, så er den generelle regel bare ‘alting med måde’. Bevæg dig lidt mere og spis lidt mindre. Lad være med at sprøjte noget ind eller ryge noget, for det er meget mere risikabelt. Hvis du vil prøve det, fint nok, men der gælder reglen om alt med måde også.”