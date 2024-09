Eddie rejser til det sydlige Taiwan for at lære mere om landets sprudlende surf-kultur, der for alvor blev populær i tiden efter Vietnamkrigen. Han fester på stranden, undgår med nød og næppe at blive slugt af havet, og slapper af med lidt kiwi, inden han vender tilbage til Taipei.

Denne video er oprindeligt vist på MUNCHIES USA i maj 2014.

