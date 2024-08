Hun maler sit hjemlands smerte

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Da den syriske revolution brød ud, begyndte en gruppe journalister og aktivister at udgive Justice Magazine, som beskrev det mareridt, de oplevede i landet. Seks måneder senere tvang luftangreb og bombninger grundlæggerne til at opløse magasinet og flygte fra Syrien.

Miream Salameh på 33 år flygtede til Melbourne i Australien, hvor hun nu har boet i fire år. Her fortsatte hun det arbejde, som Justice påbegyndte, gennem sine malerier. Værker, som giver deres publikum indsigt i krigens rædsler.

Broadly talte med Salameah om skæringspunktet mellem aktivisme og kunst og det at male ud fra en konkret erfaring.

BROADLY: Hvornår begyndte du at arbejde som kunstner?

Miream Salameh: Jeg kan ikke huske en tid, hvor jeg ikke var kunstner. Jeg har tegnet, siden jeg var barn. Det var min yndlingshobby. Jeg læste kunsthistorie i Homs for at lære mere og blive professionel. Det er en stor verden, og jeg udforsker den gennem min kunst.

Hvornår begyndte du at bruge din kunst til at formidle situationen i Syrien?

Jeg begyndte at male med farver for et års tid siden. Billeder, som forestillede Syrien og flygtningene og asylsøgerne i lejrene. Det er kunst, der rør mennesker dybt. Jeg maler for at give folk en stemme. Min kunst er til for dem, der ingen stemme har.

Hvor meget af din kunst afbilder dine personlige erfaringer?

Nogle af billederne er inspireret af tragedier, jeg selv har overværet. Jeg maler også ud fra fotografier, som mine venner, der stadig er i Syrien, sender mig. Jeg maler billeder af massakrerne og bombningerne. For mig handler det om at spørge beskueren: “Hvad får de her massakrer dig til at føle?”

Du har sagt, at kunsten og aktivismen går hånd i hånd i din produktion…

Min kunst, mit budskab, handler om menneskerettigheder. Den handler om menneskelighed, og den behandler omstændighederne i mit hjemland. Det, at folk dør hver dag, hvert sekund. Vi har gennemlevet det. Vi har mistet venner og set dem blive fængslet og tortureret. Vi har set bomberne falde. Jeg forsøger at fortælle folk, hvad jeg har gennemlevet ved hjælp af min kunst.

Din kunst viser også lidelsen blandt folk, der sidder i Australiens flygtningelejre. Er det de samme følelser, der gennemsyrer de billeder?

Der sidder syrere i de lejre. Jeg forsøger også at forsvare deres rettigheder. Det er ulovligt at tage folks frihed fra dem – at tilbageholde folk i årevis uden at sigte dem. Det ødelægger deres liv.

Hvad er det for et budskab, din kunst sender om deres situation?

At de folk skal have lov til at komme ind og begynde deres liv og arbejde på en ny fremtid. De har også noget at bidrage med til landet. Der findes mange smukke ting i Australien. Det er et multikulturelt land, og det kan føre os alle sammen.