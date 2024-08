Hundredvis af mennesker dør i jagten på den perfekte selfie

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Canada

En ny undersøgelse påpeger, at mere end 250 personer er omkommet i jagten på den perfekte selfie.

Videos by VICE

Undersøgelsen er udgivet i Journal of Family Medicine and Primary Care og ser nærmere på, hvor mange af os SoMe-besatte fjolser, der ender med at dø i forsøget på at se godt ud på Instagram. Hovedforfatteren på projektet er Agam Bansal fra India Institute of Medical Sciences, og i undersøgelsen har han og hans kolleger analyseret nyhedshistorier mellem oktober 2011 og november 2017. På den baggrund konkluderer de, at der har været 259 dødsulykker – i undersøgelsen henviser man til fænomenet som ”selficide” – som er forbundet med jagten på likes på Instagram.

Nogle af sagerne har fået masser af omtale i medierne. Selv om man ikke er sikker på, at det var selfie-relateret, så omkom tre SoMe-influencere i år, da de faldt i en flod og sendt udover et vandfald. I maj blev en mand i Indien dræbt af en bjørn, mens han prøvede at tage en selfie. Der findes masser af historier om folk, som falder ned fra store højder og dør, mens de har forsøgt at tage en selfie. Det eneste, de efterlader sig, er et spøgelsesagtigt billede, taget sekundet inden de dør. I undersøgelsen understreges det, at det ikke er et lille problem, og at der helt sikkert er flere selfie-relaterede dødsulykker, inden det officielle tal afspejler.

”Det er bare toppen af isbjerget,” kan man blandt andet læse. ”Der er mange ulykker, som aldrig rapporteres”.

I forhold til de 259 dødsulykker man har opgjort, har forskerne analyseret sagerne efter geografiske parametre og konkluderer, at ”langt størstedelen af de selfie-relaterede dødsulykker fandt sted i Indien, Rusland, USA og Pakistan”. Gennemsnitsalderen blandt ofrene er ikke overraskende lav, nemlig 22,94 år. Ifølge analyserne er risikoen for at omkomme i en selfie-dødsulykke væsentlig lavere (igen, det kommer ikke som en overraskelse), så snart man har passeret de 30. Lidt over tre fjerdedele af selfie-ofrene er (igen, heller ikke overraskende) mænd.

Indien er hårdest ramt – 50 procent af selfie-dødsulykker i verden er sket her. Forskerne foreslår, at en af grundene kan være, at der bor relativt mange unge mennesker i Indien, som derfor er mere tilbøjelige til at udsætte sig for risici i forbindelse med at tage selfier. Man understreger dog, at der også kan være øvrige faktorer, som spiller ind.

”Undersøgelsen viser, at der i Indien ofte er flere , som omkommer ved samme selfie-ulykke,” skriver man. ”Det kan muligvis tilskrives det faktum, at det i Indien er mere populært at tage gruppeselfier end i så mange andre lande”.

De tre hyppigste dødsårsager ved selfie-ulykker er druknedød, påkørsel eller fald fra store højder. Den største dræber i forhold til påkørsler er faktisk tog – mange indere har måttet lade livet i forsøget på at tage en selfie på skinnerne, mens et tog nærmere sig bag dem. Ikke overraskende fører USA, når det handler om selfie-dødsulykker med skydevåben.

Hvordan kan vi løse det her problem, spørger du sikkert dig selv? Hvordan afholder vi unge mennesker fra at dratte ned i en vulkan eller lignende? Forskerne har et bud: man kan oprette ”selfie-fri zoner” i farlige områder, så alle vi fornuftsudfordrede millennials fatter budskabet.

”Selfier i sig selv er ikke farlige, men den adfærd, som de ansporer, er. Der er behov for, at vi uddanner folk og sørger for, at de forstår, hvor farligt det kan være,” står der i undersøgelsen. Selfie-fri zoner ”bør oprettes steder, hvor der færdes mange turister som for eksempel ved havet, på bjergtoppe eller høje bygninger, så man kan reducere antallet af selfie-dødsulykker”.