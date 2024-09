Hvad vil det sige at være ‘transartet’?

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ

“Jeg føler, at min identitet er adskilt fra min krop. Den er ikke mig; den er bare en beholder, som jeg har kontrol over. Og hvad betyder det desuden at være menneske?”

Riviera identificerer sig som drage. Det fandt han ud af for 15 år siden efter at have haft, hvad han beskriver som en profetisk drøm fra et tidligere liv. Som otherkin er han en af flere hundreder mennesker i Australien, som identificerer sig som en anden art – uanset om det er en jordisk eller mytisk skabning.

På græsset uden for University of Melbourne viser Riviera mig sin store, hjemmelavede hat i form af en skade. “Det er som om, at medierne blander otherkins og furries sammen,” fortæller han. “For mange otherkins er der en spirituel baggrund for deres liv, og det er ikke noget, de kan slukke for.” Han tager den imponerende hovedbeklædning på og forklarer, at det at lave og bære kostumer er en central del af at udleve sin identitet. Andre vigtige elementer inkluderer meditation, rituelle danse, lucide drømme og at være i trance.

Riviera laver kostumer for at udtrykke sin identitet.

“Min hedenske tro og mit verdenssyn hænger helt klart sammen med min identitet som otherkin,” forklarer han. “Man kan beskrive vores virkelighed med Platons hulelignelse: Vi er fanget i vores eget kød og vores evne til at forstå virkeligheden er mangelfuld og ufuldendt, fordi den skal filtreres gennem vores kød.”

Eric, som identificerer sig som varulv, fortæller mig, at de otherkins, der bliver repræsenteret i medierne, er ekstreme tilfælde sammenlignet med resten af miljøet. “De bruger det som en metode til at få opmærksomhed på,” fortæller han. “Altså jeg ser ikke engang de fleste af dem som værende otherkins, for de forstår ikke rigtig definitionen.”

Han vurderer, at halvdelen af otherkins identificerer sig sådan af spirituelle grunde, mens det for den anden halvdel er neurologisk betinget. “Med neurologiske betinget mener jeg, at det er en identitet, som er fasttømret i kroppen og sindet fra fødslen.”

“Jeg var ikke noget normalt barn, som sådan. Jeg insisterede på, at jeg var en hund over for mine forældre, da jeg var mindre,” forklarer Eric. Det fortsatte, indtil han blev ti og fandt ud af, at hans venner ikke havde det på samme måde. “Jeg havde en helt normal samtale med en ven om, at jeg kunne mærke nogle kropsdele, som ikke var der,” fortæller han mig. “Jeg anede ikke, at de fleste mennesker ikke kunne mærke dem. Jeg undersøgte, hvad der kunne ligge til grund for det, og til sidst stødte jeg på begrebet otherkin.”

Et af de første spørgsmål, som folk uden for miljøet stiller otherkins, er, om de har sex med dyr. Eric fortæller, at det er en fornærmende antagelse om det transartede miljø. “Det er ulækkert og ulovligt,” tilføjer han. Riviera, som modererer en Facebook-gruppe for otherkins, fortæller, at dyre-, køns- og den seksuelle identitet er tre separate ting for ham og mange andre otherkins. “Dyresex og zoofili bliver mødt med den samme alvor og afsky som i det brede samfund,” forklarer han.

Sindslidelser og psykiske lidelser er til gengæld hverdagskost i otherkin-miljøet. “Mange otherkins, som ikke har problemer med psykisk sygdom, er som regel lidt ældre og har veletablerede liv. De ved, hvem de er, og de har ikke nødvendigvis behov for at tale om det på nettet mere.”

17-årige Miranda bruger sin kunst til at arbejde med sin identitet. Billede med tilladelse fra Miranda.

Det gælder også for 17-årige Miranda, som er medlem af Rivieras Facebook-gruppe og identificerer sig som hund. “Jeg tænker konstant på min identitet. De fleste dyr har nogle fællestræk, hvilket gør det sværere for mig at se, hvem jeg virkelig er,” fortæller hun. “Efterhånden som jeg lærer og oplever flere ting, håber jeg at kunne se mit sande jeg klarere.”

Miranda så gerne, at debatten omkring forholdet mellem transkønnethed og otherkins tog et skridt i en anden retning. “Det virker som om, at mange i det transkønnede miljø tror, at otherkins er en slags nedladende version af transkønnethed, så de er meget hadefulde over for det,” fortæller hun. “Det er selvfølgelig ikke tilfældet med os, for mange af os er også en del af LGBT+ miljøet.”

Riviera, som er både otherkin og transkønnet, fortæller, “at den igangværende debat, hvor folk tror, at otherkins efterligner transkønnethed, er lidt frustrerende, fordi jeg selv er trans.”

“Når det meste af verden er voldsomt fjendtligt, hvis ikke decideret morderisk, indstillet over for dig, så betyder det ikke længere noget, om nogen opfordrer dig til at begå selvmord, fordi du er trans eller otherkin – resultatet er det samme.”

Riviera viser os sin skade-hovedbeklædning.

Riviera fortæller, at den største misforståelse om det transartede miljø er, at de ikke skulle være undertrykte. Men mobning og chikane er meget udbredt. “Den konstante syndflod af hadefulde mails, bliver virkelig trættende i længden,” siger Riviera. Efter at have tilbragt 15 år i miljøet håber han, at verden vil blive mere åbensindet over for, hvordan folk ønsker at identificere sig selv.

“Den anden store misforståelse er, at det er en selvbedragerisk sekt, som skulle være skadelig,” fortæller Riviera. “Det er ikke et valg. Jeg ved ikke, hvordan folk kan påstå, at det er noget, vi finder på.”

“For de fleste er det bare en del af deres personlige udforskning af deres identitet.”

