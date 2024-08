Hvad den måde, du fejrer nytår på, siger om dig

For nogle er det årets fest. For langt de fleste er det ikke. Men uanset, hvordan du har det med nytårsaften, kommer du ikke udenom, at den ligger lige om hjørnet. Og for mange af os betyder det, at støvet kun lige har lagt sig på den passiv-aggressive slagmark, der er julen, før nytårsneuroserne tager over.

Du skal købe mindst ét sæt alt for dyrt tøj, du godt ved, du kun får på én gang. Du skal anskaffe champagne (også helst en alt for dyr champagne) til, når klokken slår 2019. Du skal forsøge at finde en måde at få billige sølv-serpentiner og pink 2019-balloner til at udstråle elegance frem for desperation. Og i virkeligheden er det hele spildt arbejde, for du kommer alligevel ikke rigtig til at huske noget af det, der sker mellem dronningens nytårstale og den burger, du får bragt til din dør, når de værste tømmermænd er overstået 1. januar.

Men der som sagt mange måder, du kan vælge at bygge din nytårsbrandert (eller mangel på samme) op. Og efter at have vågnet i nye år med smagen flere elendige nytårsaftener end vi kan huske eller gider stå ved, har vi her valgt at sammenfatte en udførlig gennemgang af, hvad den måde, du griber årets mest skæbnesvangre aften an på, egentlig siger om, hvem du er som menneske. Scroll videre for at finde dig selv, og husk på, at kæmpe forventninger som regel er lig med kæmpe skuffelser.

Din nytårsaften starter på en brun bodega 29. december og slutter et offentligt sted, du ikke kan huske, du lagde dig, en gang hen ad eftermiddagen 2. januar

Foto via Flickr/Gideon

Du nærmer dig 30, og dit nytårsforsæt er for femte år træk at lægge morgenfesterne og cokebranderterne bag dig. Men som altid bryder du det allerede, inden året rigtig er i gang – for sådan er du bare. Og hvad skulle der også være galt i det?

Du skal i sommerhus med nogle få venner, men kun de nærmeste, for der er ikke så meget plads, og I vil egentlig bare helst være jer

Privatfoto

Måske er det endda ikke engang dine nærmeste, men blot nogle specifikke venner, du har udvalgt til lejligheden. Men uanset hvilke undskyldninger I finder på, er det der altså voksenudgaven af at holde nogen uden for legen. Buh, for jer.

Du holder nytår alene, og det er du bare helt cool med, fordi nytår stinker, og du synes, at alle andre dage på året er sygt meget federe at fejre

Via Libreshot

Okay, we get it – ingen skal komme her med alt deres fede energi og tro, de kan få dig til at til at have en god aften. Du er typen, der også hader jul og Harry Potter – alene fordi det er fedt, og alle andre elsker det. Dit eneste projekt for nytårsaften er at tage det perfekte billede af [indsæt prætentiøs titel på prætentiøs bog] og et glas rødvin, som du uploader på Insta 23.45 med hashtagget #godnat.

Du er fuldstændig ligeglad med, hvor og hvad du spiser, så længe du når forbi mindst to privatfester, inden du går kold i et S-tog omkring klokken to og vågner op ved syvtiden på Ballerup Station – smurt ind i bræk og mindst to togbøder rigere

Du er enten gymnasieelev eller RUC’er. Det ene undskylder din opførsel, det andet…tja. Held og lykke i det nye år, mate. Du får brug for det.

Du skal til parmiddag med din kærestes kedelige venner og deres kedelige kærester, men det gør ikke noget, for I er selv blevet så røvsyge, at jeres sejere venner er lettede over, at de ikke behøver at inkludere jer i en bordplan, som I alligevel kommer til at ødelægge for alle andre

Aftenens højdepunkt bliver, hvis I undgår at blive uvenner, inden I skal ud af døren, og derfra går det kun ned ad bakke. Verden bryder for alvor sammen, når I halv to om natten indser, at den taxa, I forudbestilte for flere dage siden, ikke dukker op. På det her tidspunkt har I allerede stået helt grydeklar og halvkolde på gaden i semi-frostvejr i over en halv time.

Du booker et bord på en alt for dyr restaurant med et menneske, du virkelig elsker, fordi I har brug for at trække jer lidt fra “ræset,” som er jeres bedste venners middag

Foto via Wikimedia Commons/Larry D. Moore

Ja, dine venner føler sig afvist. Der er en grund til, at de har inviteret dig, og de forstår ikke, hvorfor du ikke bare kan tage ud og spise smørstegt hummer med estragonmayo en anden dag. Men det er også kun, fordi du ikke har fortalt dem hele sandheden. For i virkeligheden handler det slet ikke om den skide hummer, men om at du er meget følsom (især ved højtider) og ikke kan klare tanken om endnu en nytårsaften, hvor du ender med at gå halvvred (på alle) og skuffet (mest over dig selv) hjem før klokken to, og at du derfor hellere vil såre dine tætteste venner end at hænge ud med dem. Men helt ærligt – det er sgu næsten endnu mere patetisk end at blive børnefornærmet over, at ingen gider blive oppe i lejligheden med dig, når klokken slår tolv, og du er bange, fordi gode, gamle Sønder Boulevard har forvandlet sig til rugemaskine for kommende granatchok-ofre.

Du holder helst din nytårsaften åben, fordi du altid “får så mange tilbud og nødigt ville låse dig fast på noget” og “foretrækker at kunne være fri”

Foto via Flickr/Thomas Rousing

Efter at have brugt meget af aftenen på at ryge klump med din ene kammerat, der troede, det var den 30., ender du med at fare rundt ti minutter i midnat i en livsfarlig storm af kanonslag og folk med dumme plastikhatte på, desperat på udkig efter et sted, der er højt nok til, at du faktisk kan se fyrværkeri. Du ender med at fejre de første sekunder af det nye år fastklemt på næstøverste etage af en trappeopgang på Rigshospitalets Kollegium med hundredevis af mennesker, du ikke kender. Du køber en Kinder Maxi til dig selv som trøst, falder i søvn med halvdelen af den i hånden og vågner den 1. januar smurt ind i chokolade.

Du rejser væk – Berlin, Costa Rica, New York, det er lige meget, så længe du ikke bryder din ni år lange tradition med ikke at holde nytår hjemme (fordi hvor er det overhovedet?)

Foto af Ender Suenni

Du er typen, der aldrig rigtig kom hjem fra den store sabbatår-rejse, du tog afsted på lige efter gymnasiet. Under den tur holdt du (og din ven, som du ikke har talt med, siden han tog hjem til Danmark for at starte studie) nytår på en strand i Indien – og du har aldrig set dig tilbage. I år skal du fejre nytår med andre (og væsentligt yngre) backpackere, som du kun har mødt én gang i 2016, men som du har holdt virkelig tæt Facebook-kontakt med siden. I hvert fald tagger du dem konstant i inspirational quotes og kvalmende statusopdateringer, som giver alle andre lyst til at blokere dig. Både på sociale medier og helt generelt.

Din nytårsaften består som altid af en middag med dine bedste venner og deres venner, og hvem I ellers kender, der mangler et sted at se nytårstale og spille Margrethe-skål, fordi det bliver altid fedt, og der kan altid klemmes en mere ind ved bordet

Privatfoto

Du har gået på enten Det Frie Gymnasium eller på en random lilleskole i provinsen, og du har i den grad taget fællesskabsprincipperne med ind i voksenlivet – ingen skal sidde alene nytårsaften. Vel? VEL? Til gengæld har du efterladt tamrotter og vegansk linsesuppe i 00’erne til fordel for østers og alt for neurotisk bordpynt – nøjagtig som du så dine venstreorienterede, øvre-middelklasseforældre gøre det gennem hele 90’erne. Og ja, dit aktivistiske teenage-jeg ville hade dig, men face it: Du er dem. En-til-en.

Godt nytår.