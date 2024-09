Hvad der egentlig sker, når din vagina falder ud

Denne artikel er oprindelig publiceret af Broadly



I 2009 fik Allison Henry rigtig mange til at gyse med en historie, hun offentliggjorde på den nu lukkede hjemmeside MomLogic.com. Hun skrev, at hendes vagina var faldet ud. Omkring ti uger inde i Henrys anden graviditet mærkede hun noget, der føltes, som om “nogen havde hamret en høtyv op i røven på hende.” Hun var forstoppet og blødte i 15 uger, ligesom hvis det for evigt var den første dag af menstruationen. Efter at have født sin søn, som blev født for tidligt, men ellers havde det fint, opdagede hun en dag på toilettet, at “der ikke rigtig var noget hul – det føltes helt fladt.” Det var, som om der var noget, der blokerede hendes vaginale kanal. Senere på året så hun ned og opdagede noget endnu mere alarmerende: “Det så ud som om mit indre var på vrangen og var på vej ud.” I panik tog Henry til lægen og sagde, “min vagina falder ud af min krop!” For det var præcis sådan, det føltes.

Efter en akut blindtarmsoperation (som forårsagede koldbrand), en blære, der blev rettet til, flere operationer, sting, der gav endnu en infektion, en komplet hysterektomi og til sidst helt ny og kirurgisk formet vagina og skamlæber, kunne Henry til sidst forlade hospitalet sund og rask med “en 13-årig jomfrus vagina.”

Selvom “min vagina falder ud!” lyder spændende – og frygtindgydende – er den medicinske betegnelse for, hvad der skete med Henrys krop “komplet livmoderprolaps”. “Overordnet er nedsynkning af bækkenorganer en brokdannelse, der når til, eller forbi, de vaginale vægge,” forklarer obstetriker og gynækolog fra Los Angeles Dr. Jessica Schneider. “Under en prolaps er støtten mindsket, og organerne kan blive skubbet ud af vagina.”

Hvordan kan det så ske? Alle de vitale organer i bækkenregionen holdes på plads af muskler og væv i den nederste del af maven. Under graviditet og fødsel svækkes disse områder på grund af vægtpres på livmoderen, og hvis de ikke formår at genvinde deres styrke, kan livmoderen, blæren, rektum og endda lidt af tarmen kollapse og dermed forårsage det, vi kender som prolaps eller nedsynkning. Efterhånden som musklerne svækkes, flytter organerne sig ned på samme sted som den vaginale og anale kanal, indtil de begynder at stikke ud af kroppen, omfavnes af kanalen og skubbes ud af den respektive åbning. Det er, som om du føder din livmoder.

Ikke alle tilfælde er så ekstreme som Henrys, og det er slet ikke så sjældent, som du måske tror; ifølge en undersøgelse offentliggjort i journalen Menopause vil mindst 50% af alle kvinder opleve en form for genital prolaps efter graviditet. Tænk lige over det: Når du har båret rundt på fem kilo baby i din livmoder og derefter skubbet den ud af en åbning på størrelse med en lille abrikos, kan det ikke undgås, at der er en form for kvæstelse. Men det bliver sjældent omtalt udenfor medicinske cirkler.

“Jeg tror, én af de største misforståelser er, at man kan forhindre en prolaps ved at få et kejsersnit i stedet for en naturlig fødsel,” siger Dr. Schneider. Men det er altså ikke fødslen, der nødvendigvis er problemet; bare det at være gravid lægger et pres på bækkenet og kan forårsage prolaps.

Det er som at føde sin egen livmoder

Ifølge Dr. Schneider findes der forskellige grader af prolaps afhængig af, hvor langt organet er gledet. “Nogle kvinder klager over at kunne mærke noget eller have en bule i vagina,” siger Dr. Schneider. “Det, som synker ned, vil afgøre, om der kommer til at være seksuel, urin- eller afføringsfunktionsfejl.” Nogle kvinder kan kun mærke symptomerne, når de er i bestemte stillinger, mens andre føler en hastig forøgelse af smerte og ubehag og fortæller, at det bliver gradvist værre dagen igennem. Det er kun i de mest voldsomme tilfælde, som Henrys, at man rent faktisk kan se livmoderen komme ud af skedeåbningen.

Permanent skade er normalt ikke noget, man skal bekymre sig om; lægerne kan vende en prolaps med værktøjer som syning, netvægge, pessar og øvelser. Men sandsynligheden for et bækkenprolaps – om det så er livmoder, blære eller rektum – stiger med alderen, hvis man forøger sin vægt, og er også afhængig af familiens historie.

Selvom et prolaps ikke er livstruende, forårsager det fysisk smerte og ubehag, lige såvel som psykologisk traume. Hvordan ville du have det, hvis dine genitalier pludselig føltes og så helt anderledes ud?

“Det er svært for os alle sammen at lære om vores krop og forstå, at det hele er midlertidigt,” siger Jessica Zucker, psykolog fra Beverly Hills, som specialiserer sig i kvinders reproduktive og moderlige mentale helbred. “Vi tager ofte vores organers normale tilstand for givet. Det, jeg hører fra kvinder, er, at et prolaps er psykologisk ødelæggende. De giver sig selv skylden, og der er en del forlegenhed og skam. Det kan vende din sexlyst på vrangen. Hvis du lige har født et barn, føler du dig måske alligevel ikke særlig sexet, og et prolaps gør kun ondt værre.”

Det kan vende din sexlyst på vrangen

“Mange kvinder er selvbevidste og utilpas i deres krop, mærker fysisk smerte og oplever store udfordringer i forhold til seksuel intimitet,” fortsætter Zucker. “Den krop, de engang havde, er der ikke længere, i hvert fald ikke lige nu, og det kan være skræmmende. Folk frygter aldrig at vende tilbage til deres tidligere jeg – den krop de engang var komfortable med, men ikke længere er. De frygter permanent skade og et liv præget af seksuel selvbevidsthed.”

Virkeligheden for den kvindelige krop: Den forandrer sig med alderen og i takt med øget erfaring. “Kvinders kroppe kan være et sted, hvor fantastiske processer foregår – at skabe og give liv – alligevel kan der være så mange ting, der sker for vores krop undervejs,” siger Dr. Zucker. “Jo mere vi taler om den slags ting, jo mindre skam vil der være omkring dem.”

