Det sker der med dit hoved, når du blander hash og alkohol

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien.

Jeg ryger sjældent joints, når jeg drikker, for hvis jeg gør, klapper jeg i som en østers, og det er der ikke meget sjovt ved.

Men det er bestemt ikke unormalt, at folk jagter den rus, der opstår, når vi blander de to stoffer. Forskerne er til gengæld stadig ved at lure videnskaben bag den lykkelige tilstand, der kan opstå, når de blandes rigtigt – og de prøver stadig at finde ud af, hvorfor så mange søger den.

Lad os starte med de ting, du sikkert allerede ved: Alkohol er en depressant, men i små doser løsner det op for dine følelser, og giver dig færre hæmninger. Hash er også kendt for at få dig til at slappe af, men det kan nogle gange give en helt anden oplevelse, alt efter hvilken type weed du ryger og ikke mindst hvor meget. Men hvad sker der så, når du blander?

Det første du skal vide: “Det er ikke alle, der reagerer ens på alkohol og cannabis,” siger Scott Lukas, der er professor i psykiatri og farmakologi ved Harvard Medical School. Og Lukas ved, hvad han taler om. Han har lavet to undersøgelser, hvor han røg folk skæve og observerede deres reaktioner.

Den ene undersøgelse ville finde ud af, hvordan cannabisrygning påvirker optagelsen af alkohol, og den anden undersøgte, hvordan alkohol påvirker optagelsen af THC. Han fandt ud af, at når du ryger cannabis, aktiveres din krops cannabinoid 2-receptorer (CB2), og det har en indflydelse på, hvor hurtigt din krop absorberer alkohol.

“Pot har en meget unik effekt på tarmene, som ændrer mobiliteten (hvordan ting bevæger sig gennem tarmene) i mavetarmen, så mængden af alkohol i blodet faktisk er lavere, end hvis du kun havde drukket,” siger Lukas.

Men i den anden undersøgelse fandt Lukas ud af, at alkohol har den modsatte effekt på THC: Hvis du drikker først og så ryger, skyder THC-niveauet i dit plasma i vejret, så du bliver meget skævere end normalt. Det er fordi, alkoholen åbner blodkarrene i dit fordøjelsessystem, og det gør, at THC’en nemmere kan optages – det konkluderede en undersøgelse fra 2015 også.

Som de fleste, der ryger fed forholdsvis fast, kan skrive under på, så er der grænse for, hvor fantastisk den effekt er: Hvis man drikker for meget, inden man ryger, risikerer man at gå ned på det. Man får simpelthen en voldsom kvalme, lige efter man er blevet alt for skæv, og tro mig, det er ikke særlig sjovt.

“Man bliver bleg i ansigtet, begynder at svede, bliver svimmel, får kvalme og begynder måske endda at brække sig. Som oftest har man et akut behov for at ligge ned,” skrev afhængighedsspecialisten Constance Scharff fra Californien, i en klumme i Psychology Today.

Mere moderne metoder til at indtage THC, som når man dapper, vaporizer eller spiser det, kan forøge risikoen, men Lukas har ikke haft mulighed for at undersøge det endnu. Han bemærker til gengæld, at THC-niveauet i det meste amerikanske cannabis nu er langt større end mængden, han brugte i sine forsøg. Heldigvis har det meste danske cannabis stadig en nogenlunde fornuftig balance mellem THC og CBD.

Man kommer langt ved bare at tænke sig om. Lukas siger, at der ikke er særlig mange bivirkninger ved et blandingsforbrug af de to stoffer, som ikke også gør sig gældende, når man bruger dem hver for sig. Bare lade være med at indtage for meget af gangen, og vær altid en smule forsigtig.

“Hvis du sidder alene på dit værelse,” siger han, “og du har puder rundt omkring dig, du har fået rigeligt vand at drikke, og sengen ikke er hævet alt for langt over jorden, så er der ikke den store risiko.”