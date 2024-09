Kan man dø af et slag i skridtet?

En antik nosse fra slutningen af det 19. århundrede.

De fleste mænd har testikler, og de fleste af os har fået udøvet vold imod dem, om så det var et los i nødderne, et spark i koglerne eller et klonk i kronjuvelerne. Smerten er genkendelig for mænd verden over, og den unægtelige humor i situationen udgør for eksempel hele Fail Armys eksistensgrundlag. Bollerne kan dog holde til mere, end man skulle tro, og i de fleste tilfælde er resultatet ikke værre end et øjebliks svirrende smerte i underlivet.

Men ind imellem når en nosse bliver slået hårdt nok til, eller bliver ramt på det helt rigtige sted, kan den eksplodere. Hvad så? Hvordan fikser man en testikel, og bliver den nogensinde som ny igen? Hvem er de anonyme helte, som opererer en mands mest følsomme (og måske vigtigste) organ? En af dem er Dr. Simon McRae, som er i Massachusetts. I den undersøgende journalistiks tjeneste ringede vi til Dr. McRae, for at finde ud af hvad der sker, når man ballonen sprænger, og hvordan man fikser den igen.

VICE: Hvad er den værste nosseskade, du nogensinde har set?

Dr. Simon McRae: Jeg kan huske en fyr, som var blevet ramt af pucken i en ishockeykamp, og sprængte sin testikel på den måde. Efter den sædvanlige undersøgelse blev det klart, at han skulle opereres. Men det var egentlig ikke den værste, for han klarede sig fint. Efter et par uger kunne man slet ikke se, hvad der var sket.

Det minder lidt om en knækket æggeskal, hvor hviden siver ud.



Ok, men hvad var den værste så?

Det var en politibetjent, hvis pistol gik af i lommen på ham. Skuddet gav bagslag, og kvaste hans ene testikel mellem grebet på pistolen og skambenet, så den bristede en smule. Hans tilfælde var værre, fordi bruddet var mere kompliceret end på fyren med ishockeypucken. Han endte med at miste halvdelen af sin testikel, hvilket var et hårdt slag for ham. Han var en rigtig macho fyr.

Kan man dø af et brud på testiklen?

Det er ikke livsfarligt i hvert fald. Det værste, der kan ske, er, at man mister en eller begge testikler. Men jeg har aldrig oplevet, at en fyr mistede dem begge to.

Men du har behandlet mænd, som mistede den ene?

Der var en fyr, som styrtede på sin mountain bike og landede med al sin vægt på midterstangen på cyklen. Hans ene testikel blev fuldstændig udslettet. Der var slet ikke noget af kapslen tilbage til at holde på kernen, så vi måtte fjerne resterne og indoperere et implantat.

Kapslen? Kernen? Hvad vil det helt præcist sige at sprænge en testikel?

Testiklens kerne har en geléagtig, gummilignende konsistens, som bliver holdt inde af en tynd kapsel, som kaldes en ‘tunica’. Så hvis testiklen får et hårdt, direkte slag, kan det sprænge kapslen, som holder sammen på kernen. Det minder lidt om en knækket æggeskal, hvor hviden siver ud. Så man skal først fjerne det, der siver ud, og så sy kapslen sammen.

Hvordan diagnosticerer man det?

Der er hele tiden folk, der møder op med hævede boller, som vi ikke behandler. Det første vi gør, er at afgøre hvem, der rent faktisk har brug for behandling. Selve diagnosen sker ved en ultralydsundersøgelse, hvor vi tjekker nogle forskellige ting. Blodtilførslen til testiklen skal være i orden, og hvis den er drejet, forsøger vi at dreje den tilbage. Vi tjekker også, om kapslen er fuldstændig intakt, og at der ikke er tegn på, at kernen siver ud. Testiklen kan være hævet og gul og blå udenpå, men hvis blodtilførslen er i orden og kapslen er intakt, så er det eneste man kan gøre at lade den være.

Kan man selv gøre noget godt for bollerne, når de har fået bank?

God støtte til pungen er vigtigt, sammen med noget medicin, der beskytter mod betændelse. Og læg is på i et par dage. Derefter kan man gå over til varmebehandling i uges tid; for eksempel med et varmt bad.

Hvor lang tid tager helingsprocessen efter en testikeloperation?

Som regel en uges tid. De vil stadig være ømme og hævede i fire-fem uger efter operationen, men det vil ikke opleves som en begrænsning så længe. Men i den første uge er man for øm til at tage på arbejde, og man vil ikke have lyst til at bevæge sig så meget.

Hvornår kan man begynde at have sex igen?

Når man er klar. Man kan ikke som sådan komme til skade ved sex, medmindre man gør et eller andet vildt med en penisring eller noget. Ellers er det op til den enkelte. De fleste er nok ikke rigtigt i humør til det i den første uges tid.

Kan man få varige skader af en sprængt testikel? Påvirker det testosteronniveauet eller frugtbarheden på nogen måde?

Ikke rent hormonelt. Heller ikke hvis de ender med at miste den ene testikel. De har jo den anden til at kompensere med. Der findes mange mænd med én testikel, som har både børn og rigelig testosteron. Der er ikke nogen, der oplever en egentlig funktionsnedsættelse efter en behandling eller fjernelse af testiklen.

Hvor mange sprængte testikler har du behandlet?

Ikke ret mange. Måske kun fire-fem stykker i de ti år, jeg har arbejdet som læge.

Er der noget, man kan gøre for at undgå at lande på dit operationsbord?

Det eneste man kan gøre er at undgå farlige situationer. Ellers ikke.

Måske man skal lade være med at gå rundt med en pistol i lommen, også selvom man er politimand?

Præcis.

