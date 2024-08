Hvad din æstetik på Instagram siger om dig

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Det er en kunstart og en fin balancegang at stykke den perfekte Instagram-profil sammen. Hvis du ikke fremstår som en, der er i god form, så skal du i det mindste virke sej, eller som om du har bare minimalt styr på dit liv. Du skal lade, som om du har andre interesser end at gå på bar og scrolle gennem dit Instagram-feed. Du skal virke som typen, der fester igennem, men på sådan en ”jeg har en masse venner med mærkelige frisurer”- agtig måde og ikke på ”jeg har tydeligvis et stofmisbrug og kan dårligt nok holde sammen på mig selv, please send mig en DM”-måden. Dit grid skal være farvekoordineret, der er ingen, som gider scrolle sig gennem en grå tåge. Eller hashtags. Eller emojis.

Der findes selvfølgelig mennesker i verden – søde, almindelige, oprigtige og selvsikre mennesker – der ikke pålægger sig selv det pres. Den her artikel er ikke til dem. Fortsæt du bare med at tage billeder af din gåtur med hunden og #altergodt. Men resten af jer skal endelig læse videre.

Helt grundlæggende kan samtlige Instagram-brugeres æstetik brydes ned til en håndfuld kategorier. Tag dig selv.

MASSER AF PASTEL, FARVET HÅR UNDER ARMENE, BILLEDER AF DIT KUNSTZINE OM SILKETRYK

Du skriver ting som ”fuck beauty standards” under et billede af din stramme mave, fordi du har tre hår under navlen. ”Appelsinhud er cute” skriver du under en spejlselfie af dine perfekte, struttende røvballer. ”Kom til mit show, hvis du er i byen i aften” under et billede af dig selv sammen med en hipster i lyseblå Puffa-jakke. Dit show er et stort, hvidt udstillingslokale fyldt med nøgenbilleder af dig, og du har sikkert også været på Dazed 100. Du lå sikkert på en 24. plads.

MONOKROME BILLEDER FRA GADEN MED HVIDE KANTER, INGEN SELFIER UDOVER ET TO ÅR GAMMELT BILLEDE, HVOR DU HAR EN LILLE, SORT HUE PÅ

Du er en hvid heteroseksuel fyr ved navn Alfred, som fik et Nikon DSLR af din bedstemor til jul.

DU ER MED PÅ SAMTLIGE BILLEDER – DU LER, ELSKER, LEVER – PÅ FERIE, TIL FESTIVAL, PÅ CAFÉ…

Du er en eller flere af følgende: modeblogger/influencer/aktivist/model/dj. På samtlige billeder kigger du over kanten på dine solbriller, og de har alle sammen været gennem ti filtre og symmetri-apps for at se perfekte ud. De fleste captions er enten fulde af hashtags – ”Wow, totalt uforglemmelig koncert i #Parken. Har altid været kæmpe fan af et koffeinboost – tak @starbucks” eller også begynder eller ender du dem med obskure referencer til Queer Eye eller Drag Race.

Du spekulerer over, om et betalt partnerskab med KFC er problematisk, men de tilbyder et kilo…. Så, det er nok okay? Den meget begrænsede angst, du oplever i dit liv, er centreret omkring de tre A’er: Autenticitet, Algoritmer og Alfie. Du og din kæreste har sex en gang om måneden – alt afhængig af, hvor du dj’er, og hvor du skal spise sponsor-brunch henne. Du bruger de tyve minutter det tager på at slappe af og tænke på, hvor mange penge du har sparet op til en udbetaling på en lejlighed. Work it, girl!

ALLE OVENFORNÆVNTE KVALITETER, MEN UDEN TAGS

Wannabe-blogger/almindelig dødelig.

SURMULENDE SPEJLSELFIER UDEN FILTER IFØRT RULLEKRAVE OG STRAM HESTEHALE, BILLEDER AF TILFÆLDIGE TING, EN SKULPTUR, DER LIGNER EN BUSSEMAND

Du har læst på kunstakademiet. Du var rigtig dygtig. Der gik et rygte om, at du frivilligt prøvede fentanyl. Der gik et andet rygte om, at du var dj på Berghain under aliasset ”trashy bb”. Du er tilsyneladende i et ikke-monogamt forhold med en 37-årig kvinde, som altid er ”ude af byen”. Der er ingen, der har hørt dig tale – kun en enkelt person, som påstår, du har en svensk accent, men den kunne også være norsk. Du er frygteligt rig.

BEVIDST ANTI-ÆSTETISK

Du har aldrig brugt et filter i dit liv. Dit feed består udelukkende af post-post-post ironiske memes baseret på 90’er-tegnefilm, amerikanske husholdningsprodukter og ord stavet bagfra. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, du var en Facebook-mor på Insta. I et kursus med titlen ‘Introduktion til shit-posting‘ ville de vise dine selfier, pastabilleder og dit bagkatalog af ”Grimme Ting Set På Gaden”.

Du har ikke haft sex i et år, og du bliver sur, når kvinder afviser dig. Du er ældre, end du lader til at være, du arbejder sponsoreret indhold ind i dine posts, men du ligger stadigvæk søvnløs over, om der er nogen, der kommer til din spoken word-optræden. Du har en hemmelig Twitter-konto, som kun drengene kender til. Du hader astrologi og alt, hvad kvinder synes om (ifølge dig).

GRIMT TØJ, VINTAGE-SOLBRILLER, PROSECCO TIL FERNISERINGER, NO-FILTER-ÆSTETIK

Du er en modetøs med et solidt coke-forbrug. Fremmede undres ofte over, hvorfor du ser så godt ud i middelmådigt designertøj, der er sat sammen i grimme kombinationer, inden det går op for dem, at det er fordi, du er så tynd. Aha. Det kræver en stor indsats at se så afslappet ud. Du ryger Marlboro Reds og siger, du er opvokset i København, selv om du er fra Næstved.

ALT-FEED

Det er ikke til at sige, hvilket køn du er. Din stil er alt. Hver post har været gennem VSCO to gange. Hver gang du får en ny tatovering, ryger den op på Instagram. Du tager billeder af al den veganske mad, du spiser, og af dine ben i parken med en bog om kulturteori ved siden af. Du er besat af at få komplimenter og gemmer dine stories for din chef. Du svinger mellem afholdsmenneske og narkohoved. Du elsker gammel poppunk og prøver at lytte til ny musik, selv om du for det meste hader det. Du arbejder i indre by (for eksempel hos VICE eller sådan noget). Du har problemer med far og mor, som du ikke har bearbejdet. Du er lige så ulykkelig som alle andre normies.

MEME-LORD

Du bor i kælderen hos dine forældre, og du får jævnligt skældud af din mor for at spise familien ud af huset. Du synes kønsbehåring på kvinder er ulækkert, mens din selvopofrende kæreste skal minde dig om at rense ører.

MEME-LADY

Du ryger fed hver dag, fordi du tager et år fri (“grundet mentale udfordringer/livsproblemer”) fra sociologistudiet. Du onanerer med meget dyre vibratorer og bruger det meste af din freelance-indtægt på dyrt undertøj og vapers.

UTROLIGE KINDBEN, VESTE, NÆSEPIERCING, LÆKRE MÆND MED SØDE HUNDE, OBSKURE SEMI-POPKULTURELLE KULTFIGURER SOM FOR EKSEMPEL TAMMY FAYE

Du er homo.

DINE FILTRE VARIERER EN SMULE; ØLGLAS I HÅNDEN, TINDERPORTRÆTTER TAGET AF DINE VENNER PÅ 33MM, EN CRÈME BRÛLÉE, DINE FORÆLDRES HUND, ET ENKELT BILLEDE AF DIN KÆRESTE PÅ RESTAURANT MED TEKSTEN ’HENDE HER’

Du prøver så godt, du kan. Du er lidt over det hele. Det er mest Peep Show-referencer og en lind strøm af landskabsbilleder og ølhaver sammen med dine venner. Du er ret vild med at tage en ferie engang i mellem, for så har du mulighed for at smække en ordentlig røvfuld IG-billeder op, inden der er stilhed i en måned. Moderne maskulinitet, mand. Det er ikke så lige til.

DAGE I PARKEN, EN LÆKKER RISOTTO, SOM DU HAR LAVET MED EN SELVGLAD/LIDERLIG EMOJI, BILLEDER AF DIG, HVOR DU SVEDER EFTER EN LØBETUR

Du har ingen skjult dagsorden, du er ret ok med at være den, du er. Du er 35 og ejer en hund. Din karriere kører. Du smiler med tænderne. Du har aldrig fisket efter komplimenter. Tænk en gang.