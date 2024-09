Hvad drømmer pornostjerner om natten?

Nastya Lazarenko fra Semenovka i Ukraine drømte en nat om, at hendes hus ville brænde ned. Næsten et år senere blev drømmen til virkelighed. Oberst Yaya, som arbejder i et hemmeligt fængsel i Afghanistan, har tilbagevendende mareridt om, at de indsatte Taleban-fanger flygter, og han beordrer altid en eftersøgning, når han vågner. Voodoopræsten John T. Martin fra New Orleans hævder, at han har evnen til at læse folks drømme. “Hvis man stiller nogen et spørgsmål, mens de drømmer, kan de ikke lyve,” forklarer han.

Det her er bare nogle få eksempler på de drømme, mareridt og hallucinationer, som jeg har indsamlet fra hele verden til mit World Dream Atlas projekt. Jeg fandt ud af, hvor potente drømme kan være, da jeg arbejde som ambulancelæge i New York. Jeg troede, at når jeg tog min uniform af og tog hjem, så ville alle de grusomme hændelser, jeg havde været vidne til, forblive i de gader, soveværelser og skadestuer, hvor de var sket. Men når jeg faldt i søvn, så vendte begivenhederne tilbage igen og igen. Jeg skræmte min kæreste fra vid og sans, når jeg vågnede midt om natten for at tjekke hendes puls eller prøvede at bruge lagnerne til at tørre de stod blodpytter op, som jeg troede vi lå i. I halvdelen af mine drømme prøvede jeg at redde nogen. I den anden halvdel var det mig, der var patienten. Jeg havde en drøm, hvor jeg blev skudt i maven, ligesom en af mine patienter var blevet. Han døde af det, men i min drøm blev jeg ved med at tale mig selv til fornuft. “Du er i kontrol! Koncentrer dig om at holde dig i live! Folk dør kun, fordi de beslutter sig for det. De giver op!”

Videos by VICE

Læs også: Når folk slår ihjel i søvne

Mange kulturer har historisk set troet på, at drømme virkeligt betød noget. I det gamle Egypten troede man, at drømme var beskeder fra guderne. Mange indfødte i Nordamerika troede, at drømme var nøglen til at kommunikere med de døde. Indiske filosoffer beskrev drømme som et udtryk for interne ønsker og begær for næsten 3000 år siden. I 1899 lancerede Sigmund Freud sin teori om drømme i bogen Drømmetydning. Freuds tese var, at vores drømme indeholder vores undertrykte, underbevidste tanker – vores dybeste ønsker og frygt. Med det i tankerne, blev jeg nysgerrig på de mennesker, som lever af at udleve, hvad vi andre lærer at undertrykke. Derfor tog jeg på pornomesse for at spørge pornostjernerne og andre mennesker i branchen om, hvad de drømmer om.

Scarlet LaVey – Pornostjerne

“Jeg har en del seksuelle drømme om personer, jeg tidligere har været sammen med. Måske var det lidt en skuffende oplevelse, men så tager de revanche i min drøm. Drømmesex er meget mere følelsesladet end pornosex. Det er nok lidt tættere på det, jeg ønsker mig i mit virkelige liv. Når jeg drømmer, kan jeg ikke mærke det fysiske aspekt, jeg kan kun mærke det, der sker indeni. Jeg græder ofte, når jeg vågner, fordi det føles så stærkt.”

Candis – Eksotisk danser

“Jeg havde et mareridt for nyligt! Jeg kørte bil, og så ramte jeg et barn ved et uheld. Jeg kørte videre, fordi der var en masse mennesker til stede. Men til sidst fandt jeg ud af… at barnet var mig selv!”

Venus Lux – Pornostjerne

“Jeg har ikke et særligt godt forhold til min far. Jeg kan huske en drøm, hvor han blev til en stor klat. Jeg prøvede at omforme ham til et menneske igen, men han blev ved med at tørre ud i hænderne på mig.”

SYDNEY LEATHERS – Kendt for at sexte med Anthony Weiner

“Jeg kan aldrig huske mine drømme, for jeg ryger alt for meget weed. Jeg tror ikke, jeg har haft nogen drømme om Anthony Weiner, men det jeg har sikkert bildt ham ind, at jeg har. Jeg sagde alt det, jeg troede han ville høre mig sige. Jeg var en pleaser dengang.”

Charlie Grace – Fetich model

“Jeg vågner skrigende og grædende op hver nat. Jeg bliver altid jagtet af noget i mine drømme. Jeg er lidt masochistisk, så jeg kan godt lide det. Men de fanger mig aldrig, hvilket er lidt forvirrende. Jeg har selvfølgelig også haft nogle frække, vilde drømme – mest om voldtægt. Jeg kan godt lide at blive totalt domineret, når det er sammen med en mand. Jeg føler mig mindre end ham – på en god måde. Det er tit noget, hvor jeg bliver bundet eller holdt fast, og mit hoved bliver presset ned i puden, mens han knepper mig hårdt.”

Goddess Aiden – Professionel dominatrix

“Alle mine ting flød forbi mig ned ad en flod. Jeg så min hårbørste i vandet, og blev virkelig vred, fordi jeg ikke kunne børste mit hår.”

Rachele Richey – Pornostjerne

“Jeg havde den mærkeligste drøm i nat! Jeg var en mand og blev gift med en kvinde. Jeg gjorde hende også gravid. Hun havde et barn i forvejen, som vi forlod. Og pludselig var jeg en kvinde igen!”

Natalia Starr – Pornostjerne

“Jeg flyttede til New York i 2000, så det var lige før 11. september. Jeg havde en ven, som arbejdede i en restaurant i et af tårnene, og han døde. Jeg drømmer altid, at jeg også var i den restaurant. Jeg sidder og spiser, da flyet rammer. Jeg vågner, lige når jeg hører braget.”

Jade Clapp – Miss Boston Ink 2014

“Mine drømme ender altid med at blive til virkelighed, eller også er de en advarsel om et eller andet. Da jeg var ti år gammel, drømte jeg, at jeg var ude i en skov – eller nej, det var ikke rigtig en skov. Det var mere en slags solsikkemark uden solsikker. Der var en lille pige, og jeg følte mig totalt rolig. I dag har jeg en to-årig datter. Hun ligner den lille pige fra drømmen, og når jeg er sammen med hende, føler jeg den samme slags ophøjede ro.”

Onyx Muse – Pornostjerne

“Nogle gange har jeg lucide, klare drømme – du ved, når man er i det der mellemstadie, hvor man godt ved, at man sover, men alligevel har en vis kontrol over drømmene. Nogle gange er det frække drømme! Det er de bedste. Man får ligesom lov at gøre nogle ting, man ellers ikke ville i virkeligheden. Men når man drømmer, er man sådan, “fuck det” – der er ikke nogen, der kan dømme mig. Jeg kan for eksempel godt lide at sprøjte, og det er der mange fyre, der har det lidt underligt med. Men når jeg drømmer, så sprøjter jeg som et springvand.”

Sierra Cure – Pornostjerne

“Jeg ser en del gyserfilm, så jeg drømmer ret tit om seriemordere. Jeg drømte engang, at jeg var gode venner med Leatherface fra Motorsavsmassakren og hjalp ham med at slå folk ihjel. Hvis jeg levede i 60’erne, 70’erne og 80’erne hvor de største seriemordere hærgede, så ville det være virkelig fedt at studere dem og hænge ud med dem for at forstå dem bedre. Jeg tror aldrig, jeg ville kunne slå nogen ihjel, men jeg går meget op i dyrerettigheder, så hvis jeg så nogen mishandle et dyr, ville jeg nok tage den nærmeste tunge ting og slå dem med det.”

Briana Lee – Pornostjerne

“Nogle gange har jeg mareridt, hvor jeg falder igennem isen og ikke kan finde et sted at komme op.”

Rita Daniels – Pornostjerne

“Drømme? Dem kan jeg aldrig huske, men jeg kan sikkert godt finde på en. Okay, lad os se. Jeg drømte, at der var syv dværge, der gik gennem skoven. De fangede mig og tog mig med tilbage til deres hule, hvor vi havde et kæmpe dværge-gangbang. Det var for vildt!”

Amanda Topchik – Eksotisk danser

“Jeg kan ikke lide at være nede på jorden. Jeg vil hellere være oppe i luften. Jeg har sådan nogle drømme om at flyve, som er virkelig nice. De gør mig helt høj. Jeg falder aldrig, når jeg drømmer – kun når jeg er vågen.”

Jeselyn – Fetich model

“Jeg havde en tilbagevendende drøm, da jeg var meget lille. Jeg var sammen med min familie, og vi så et akvarium. Der er den her kæmpe tank med et lille rødt reb foran, som vi skal stå bagved. Der er en kæmpestor blæksprutte i tanken, og så rækker den en af sine arme ud af akvariet, tager fat i min far og spiser ham. Jeg tror drømmen symboliserer min stedmor, som tog min far fra mig. Efterhånden som jeg lærte hende at kende, begyndte blæksprutten dog bare at spille bold med min far i stedet for at spise ham.”