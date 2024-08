Hvad er en søvnorgasme, og hvordan får jeg en?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Det sker cirka tre gange om måneden. Jeg befinder mig i grænselandet mellem sovende og vågen tilstand og holder fast på en tåget sexdrøm, som jeg ikke helt kan få hold på. Samtidig begynder jeg at mærke noget bygge op inden i mig. Når jeg vågner, er jeg midt i en orgasme.

Med undtagelse af røræg og latte på sengen, er det min favoritmåde at blive vækket på. Men der går altid lige et par minutter, før jeg fatter, hvad der foregår. Var det lige…? Jeps. Det var det. Highfive til mig selv. Så står jeg op, tjekker min telefon, og væk er alt den nyligt udløste glæde i min krop til fordel for panik over at komme for sent til toget.

Men det er fantastisk. Ifølge Kinsey-rapporten oplever 37 procent af alle kvinder søvnorgasmer, inden de er fyldt 45 år. Hvis du er i dine tyvere eller tredivere, skal du bare tage den med ro. Den højeste frekvens af nattelige orgasmer sker mellem fyrrene og midten af halvtredserne – modsat mænd, der ærgerligt nok for dem, kun oplever våde drømme i teenageårene, de tidligere tyvere og en sjælden gang i mellem i trediverne.

Da jeg var yngre og frustreret over, at jeg ikke kunne opnå klimaks på kommando ligesom en pornostjerne, viste en af de vildeste statistikker, jeg fandt, at kun 25 procent af kvinder kan få orgasme ved vaginalt samleje alene. Når det kommer til at komme, er kvinder lidt mere komplekse end mænd.

Foto: Lumina via Stocksy

De fleste kvinder ved, at orgasmer – og manglen på samme – hænger sammen med, hvad der ellers foregår psykologisk. “Der er flere faktorer, der afholder kvinder fra at opnå orgasme under samleje,” forklarer Debby Herbenick, der er lektor ved Indiana University, forsker ved Kinsey Institute og forfatter til bogen The Coregasm Workout. “Det kan være en manglende forståelse for, hvordan man får en orgasme, en ufølsom partner, eller en partner, der ikke prioriterer hendes nydelse og giver hende nok tid (med for eksempel onani og oralsex), usikkerhed omkring kroppen og så videre.”

Da det i høj grad handler om selvsikkerhed, tryghed og vores forhold til os selv, har orgasmer det heldigvis med at blive bedre med alderen. “Med alder og erfaring bliver det ofte lettere at få en orgasme, samt når kvinder har sex med en fast partner, de føler sig trykke ved,” siger Herbenick. “Derfor oplever kvinder i midten og slutningen af tyverne, trediverne og fyrrene langt hyppigere orgasmer.”

Det giver derfor god mening, at det samme gælder for søvnorgasmer. Faktisk har din evne til at komme i søvne sjældent noget at gøre med din evne til at komme i bevidst tilstand.

“Orgasmer kan påvirke stort set alle kroppens systemer, men i sidste ende er det hjernen, der sidder med tøjlerne”

“Der er god grund til at tro, at søvnorgasmer ikke er forbundet med stimulering af kønsdelene, men i stedet skabes af hjernen,” skriver Barry R. Komisaruk, Beverly Whipple og Sara Nasserzadeh i The Orgasm Answer Guide. Undersøgelser har også påvist, at kvinder med rygmarvsskader, der har afskåret forbindelsen mellem hjernen og kønsdelene, stadig kan komme i søvne. Konklusionen er dybest set, at hvis du har en klitoris og/eller en vagina, kan du komme i søvne.

Orgasmer kan påvirke stort set alle kroppens systemer, men i sidste ende er det hjernen, der sidder med tøjlerne. Overvej det: Teenagedrenge har ofte svært ved at kontrollere erektioner – det kan ske om natten eller midt i timen. Ophidselsen er styret af hjernen og ikke af fysisk kontakt. Ukontrollable søvnorgasmer bliver sjældnere, i takt med at mænd ældes og får mere kontrol over kroppen, og deres evne til at opnå klimaks bliver mere afhængigt af fysisk kontakt. Men med kvinder forbliver orgasmen psykologisk betinget – vores søvnorgasmer bliver hyppigere, som vi bliver ældre, og når sit højdepunkt efter de fyrre.

Søvnorgasmer kan være til stor glæde for de af os, der ikke har haft sex i lang tid, men det er utroligt frustrerende for kvinder, der kun kan komme på den måde. Der er masser af eksempler på kvinder, der beder om hjælp med det problem online.

“Jeg har et stort problem,” skriver en kvinde på eHealth board. “Jeg er i starten af trediverne og har aldrig oplevet en orgasme med min mand eller alene. Men når jeg sover, kan en enkelt drøm udløse en intens orgasme både fra min klitoris og inden i. Jeg vågner op lige på vippen og rører ved mig selv, indtil jeg eksploderer.”

Det tætteste mænd kommer på den oplevelse er nok for tidlig sædafgang. Årsagen til det problem er blevet sammenkædet med angst, skyldfølelse eller depression. Anorgasmi (manglende evne til at opnå orgasme) i kvinder er forbundet med de samme problemer. Med mindre det er et gynækologisk problem, eller du tager en type medicin, der hæmmer evnen til at komme (halløj antidepressiva!), så er der ikke så meget andet at gøre end at ‘slappe af’. Jo mere du prøver at komme, jo sværere bliver det, og det er sikkert lige så irriterende et svar, som når folk siger, du nok skal finde kærligheden, når bare du holder op med at lede. “Jeg kender ikke til nogen omfattende undersøgelser, der fokuserer på kvinder, der kun kan komme i søvne,” siger Herbenick. “Derfor kan ingen – heller ikke jeg – forklarer problemet eller pege på eventuelle løsninger.”

For de heldige, der kan opnå orgasme i vågen tilstand og har lyst til at prøve kræfter med lidt nattesjov, så findes der metoder, man kan tage i brug. Der er ikke megen forskning på området, så her er mine egne erfaringer for en gangs skyld lige så gyldige som lægens. Kald mig bare Dr. Søvnkommer von Orgasmus eller sådan noget.

For det første hjælper det, hvis du har oplevet en god håndfuld orgasmer efterfulgt af en længere tørke. Det kan være et par dage eller uger. Nok tid til, at du tænker: “Hmm, jeg er ikke kommet i et stykke tid” – frøet skal plantes i hjernen med andre ord.

“Hvis du har held med projektet og vågner op på kanten af en orgasme, synes jeg du skal give rådet videre.”

For det andet skal du ligge på maven. Jeg ved godt, bøgerne siger, at det ikke handler om at stimulere kønsdelene, men det skader jo ikke, hvis underlivet er presset op mod en overflade, vel? Det er i øvrigt også bevist, at man oplever flere sexdrømme, når man sover på maven (det er tilsyneladende, fordi man får mindre ilt til hjernen), så det kan helt sikkert ikke skade. For det tredje skal du være træt. Som i udmattet. Den eneste forskning, jeg kan pege på, er foretaget af Daisy Buchanan, der har skrevet en artikel om sine egne søvnorgasmer. Hendes erfaringer stemmer helt overens med mine egne.

Som det sidste – og vigtigste – skal du tænke på noget rigtigt frækt, lige når du er ved at falde i søvn. Hvad som helst; husk på, der er ingen, der kan dømme dig.

Hvis du har held med projektet og vågner op på kanten af en orgasme, synes jeg du skal give rådet videre. Det faktum, at vi ikke taler om det med venner, kærester og bedsteforældre (nej, lad være med at tale med dine bedsteforældre om det, med mindre de er ekstraordinært åbensindede mennesker) betyder, at folk ikke er klar over, al den potentielle nydelse den sovende krop rummer.

