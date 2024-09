Folk fortæller, hvad de tænker på, når de giver oralsex

En version af denne artikel er oprindeligt udgivet af

Oralsex kan være det fedeste i verden både at få og give – men det kan også være vanvittigt kedeligt. For eksempel når klokken er syv om morgenen, du er helt tør i munden, og din scoring hele tiden er ved at falde i søvn efter en vild nat på dansegulvet. Eller en tirsdag aften, hvor du forsøger at bevise over for dig selv, at dit parforhold stadig er eventyrlystent og sexet.

Til trods for kedsomheden fortsætter du alligevel – enten fordi du ikke er en quitter, eller fordi du holder så meget af personen, kønsdelene sidder fast på, at du gerne vil gøre dem glad. Vi spurgte nogle folk, hvad de tænker på, når de giver oralsex.

Vivienne, 22 år

VICE: Hvilke tanker går gennem dit hoved, når du går ned på en kvinde?

Vivienne: Hvordan klarer jeg den? Hvor skal jeg putte min tunge hen? Kan hun lide det, jeg laver? Er hun kommet allerede?

Hvilken tanke er den mest dominerende?

Helt klart, om hun allerede er kommet. Det er ikke alle kvinder, der annoncerer deres orgasme ved at stønne “jeg kommer, jeg kommer” – og jeg kan heller ikke lide at spørge. Den fejl har jeg lavet en gang, og det ødelagde fuldstændig stemningen, for da jeg spurgte hende, følte hun sig presset til at komme hurtigt. Hun blev helt anspændt lige pludselig. Jeg blev ved med at sige, at jeg ikke mente det på den måde, og at hun bare skulle slappe af, men det hjalp ikke. Så siden da har jeg stillet mig selv det spørgsmål en del, men jeg siger det aldrig højt.

Svenja, 25 år

VICE: Hvad tænker du på, når du giver oralsex?

Svenja: “Lad være med at fyre din pik ned i halsen på mig.” Jeg hader, når fyre gør det – måske er det indflydelsen fra porno. Det er sket for mig tre-fire gange. Når jeg giver et blowjob, håber jeg bare, fyren lader mig gøre min ting uden at gøre det til en pornofilm.

Når han lader dig gøre din ting, hvad tænker du så på?

I det tilfælde tænker jeg på fyren, hvis penis jeg har i munden.

Jake, 23 år

VICE: Hvad tænker du på, når du giver et blowjob?

Jake: Øh, enten tænker jeg slet ikke noget, eller også tænker jeg på mad af en eller anden grund. Min gag refleks er virkelig stærk, så jeg prøver som regel at distrahere mig selv. Min kæreste er ret forstående, hvilket giver mig lyst til at prøve endnu mere – så jeg tænker også meget på, hvordan jeg kan stimulere ham.

Er der nogle specifikke fysiske aspekter, du fokuserer på?

Jeg har brug for at have styringen, så jeg kan ikke lide, når fyren skubber mig derned eller tvinger deres pik dybere ind i munden på mig uden advarsel. Og så er jeg altid bange for at komme til at bruge tænder. Jeg har fire tænder, der er virkelig skarpe. Så hvis du har en stor en, er du helt klart i farezonen.

Martha, 21 år

VICE: Hvad tænkte du på, sidste gang du gav et blowjob?

Martha: Jeg tænkte på, hvor lang tid det ville tage ham at komme, og så tænkte jeg på, at min mund var helt tør af alkohol og cigaretter – især rødvin. Det var virkelig klamt.

Fortsatte du alligevel?

Nja, efter noget tid kunne jeg ikke klare det mere. Så jeg lod ham ligge på sengen, mens jeg stavrede ud på toilettet for at tage et glas vand. Af en eller anden grund besluttede jeg at børste mine tænder med den første tandbørste, jeg kunne finde. Og så gik jeg tilbage og fortsatte.

Jo, 26 år

VICE: Hvad tænker du på, når du går ned på nogen?

Jo: Helt ærligt, tænker jeg ikke rigtig på så meget. Jeg hygger mig bare. Jeg lytter til personen for at finde ud af, hvordan det går, og hvad de vil have mig til at gøre.

Du identificerer dig som queer – har du lyst til at fortælle, om der er forskel på at gå ned på en mand og en kvinde?

Med en penis er jeg mere bekymret for at gagge – og cis-mænd er som regel mere pornoagtige, hvilket får mig til at tænke: ‘Hvis du skubber mit hoved derned, så bider jeg den fucking af.’

I forhold til vaginaer er jeg selv super sensitiv, så jeg er meget varsom med ikke at være for voldsom og direkte, medmindre hun beder mig om det. Når jeg slikker en kvinde, tænker jeg altid: ‘Det her er dejligt, jeg har det fedt, du smager godt.’ Både fordi det er sandt, men også fordi jeg ved, hvordan det er at være super selvbevidst, når al den seksuelle opmærksomhed er rettet mod en. Jeg kan også godt lide at give blowjobs, men jeg tænker ikke så meget: ‘Det er for fedt’ – mest fordi jeg har gigt, så hvis jeg fortsætter for længe, sætter min kæbe sig fast.

Thimo, 22 år

VICE: Hvad tænkte du på, sidste gang du slikkede din kæreste?

Thimo: At vi har været sammen i ret lang tid efterhånden.

Hvad mener du?

Jeg tænkte at efter at have været sammen i fem år, så er man lidt mere afslappet, når det gælder personlig hygiejne. Det er ikke nødvendigvis skidt – man har bare ikke altid tid til at gå i bad først, eller også gider man bare ikke. Men hvis jeg går ned på min kæreste, og hun ikke lugter så godt dernede, så er det svært at lade være med at tænke på det.

Maximilian, 31 år

VICE: Hvad tænker du på, når du går ned på en kvinde?

Maximilian: I starten tænker jeg mest på det tekniske – hvordan gør man det rigtigt? – indtil jeg kommer ind i et flow. Hvis jeg ikke kender kvinden så godt, bruger jeg de første 30 sekunder på at finde ud af, om hun kan lide det, jeg laver.

Hvad så når du er kommet ind i flowet?

Man ligger i en ret behagelig position, når man slikker en kvinde, og jeg bevæger ikke mit hoved så meget – så jeg lægger for det meste en pude under hovedet og lægger mig godt til rette. Sådan kan jeg fortsætte i flere timer.

Når jeg ligger godt på den måde, begynder mine tanker at flyve af sted, og jeg tænker på alt muligt – hvad jeg har lavet den dag, hvad jeg skal næste dag, eller hvad jeg ville have lavet, hvis jeg ikke lå og slikkede fisse.

Andi, 26 år

VICE: Hvad tænker du på, når du giver oralsex?

Andi: Jeg tænker på den pige, jeg er sammen med, og hvad hun godt kan lide. Jeg prøver at fokusere på det, men nogle gange bliver jeg distraheret.

Distraheret af hvad?

Altså for eksempel kan en piges stubbe godt kradse lidt, hvis hun ikke lige at blevet barberet. Når det sker, kan jeg komme til at associere frit og tænke på forskellige frisurer til kønshår. Nogle gange tænker jeg på sjove mønstre, man kunne style hårene i. En slange for eksempel eller noget, der har med julen at gøre.

Isabella, 27 år

VICE: Hvad tænker du på, når du giver et blowjob?

Isabella: “Ingen tænder!” Da jeg var 15, havde min bedste veninde en kæreste, og hun advarede mig mod aldrig at bruge tænder, når jeg gav et blowjob. Det har jeg husket på lige siden.

Så hvad gør du for at undgå det?

Jeg forestiller mig, at jeg skræller en appelsin med tungen. Man skal virkelig koncentrere sig. Jeg vil gerne kunne se, om han kan lide det eller ej. Det er vejen frem.

Harley*, 24 år

VICE: Hvad tænker du på, når du slikker en kvinde?

Harley: Åh gud, første gang, jeg slikkede en kvinde, var jeg bare fuldstændig overvældet over, at jeg aldrig havde set en kvindes kønsdele fra den vinkel før. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, om mine også så sådan ud, eller om hun ville synes, min vagina var underlig.

Er det mindre overvældende nu?

Det, at der er så mange forventninger for begge parter, kan stadig gøre det meget overvældende. Men det ændrer sig som regel, så snart bukserne ryger af. Nogle gange bekymrer jeg mig om, hvordan jeg ser ud, når jeg ligger der med hovedet mellem deres ben – det er sikkert ikke den mest flatterende vinkel. Jeg har givet oralsex i næsten otte år nu, og jeg er stadig bange for, at jeg ikke aner, hvad jeg laver. Da jeg gik i high school lærte en veninde mig, hvordan man giver et blowjob ved at demonstrere det på en kuglepen. Men der er jo aldrig nogen, der siger; sådan her slikker du fisse.

Aylin, 22 år

VICE: Hvad tænker du på, når du giver oralsex?

Aylin: Bare almindelige hverdagsting som skolen, arbejdet, og hvad jeg skal lave i weekenden.

Får det dig i stemning?

Jeg har været i forhold i fire år, og sex er blevet meget rutinepræget. Når jeg giver min kæreste et blowjob, gør jeg det kun, fordi han godt kan lide det. Altså, jeg ville ikke gøre det, hvis jeg syntes, det var helt forfærdeligt. Det er mere sådan; okay, så lad os få det overstået.

Alex*, 21 år

VICE: Hvad tænker du på, når du går ned på en person?

Alex: Jeg fokuserer altid på det tekniske – for eksempel at sørge for, at mine tænder er dækkede, at der er nok spyt, og at jeg ikke bare lader min tunge ligge i munden som en død fisk. Det er et mindre problem, når jeg slikker en kvinde. Men jeg tror tanker som: ‘Fuck, jeg skulle have taget en hårelastik med’ eller: ‘Nu skal jeg slå en prut’ er universelle.

Kan du fortælle om de største forskelle på at gå ned på henholdsvis mænd og kvinder?

Jeg har kun slikket fisse to gange. Begge gange panikkede jeg og anede ikke, om jeg gjorde det rigtigt. Jeg synes, pikke er nemmere at tilfredsstille.

Wayland, 24 år

VICE: Hvad tænker du på, når du giver oralsex til en person?

Wayland: Alle mulige forskellige ting. Først forsøger jeg at aflæse, hvordan personen reagerer på det, jeg gør. Men resten af tiden går med at synge sange i mit hoved, som har sat sig fast. Og hvad jeg skal have til aftensmad. Og hvor lang tid det tager, inden de kommer. Det er helt fint, hvis det tager noget tid for nogen, men nogle gange bliver man bare øm i nakken eller halsen.

Du identificerer dig som queer – er der forskel på mænd og kvinder?

At slikke pik og slikke fisse er to vidt forskellige ting, men der er også ligheder: Man skal være bevidst om sin vejrtrækning, om man er for voldsom eller for forsigtig og signalerne om, at personen er ved at komme. Når jeg slikker kvinder, er det som regel lidt mere messy. Jeg kan ikke lide at gøre noget halvt, så jeg ender altid med virkelig at give den gas – og fordi jeg har skæg, er jeg sgu nødt til at vaske mig i ansigtet bagefter.

Lena, 29 år

VICE: Hvad går gennem dit hoved, når du går ned på en kvinde?

Lena: Jeg har ikke rigtig tid til at tænke på andet end den opgave, jeg står over for. Jeg er helt optaget af at lægge mærke til, hvordan hun reagerer på det, jeg gør – om hun trækker vejret hurtigere, hvis jeg bevæger tungen lidt til venstre, højre, op eller ned. Hvad der sker, hvis jeg sætter tempoet op?

Kan du lukke alt andet ude?

Ja – altså, jeg lægger selvfølgelig mærke til, hvilken stil hendes kønshår har, og hvordan hun smager, men generelt er jeg lige så koncentreret, som jeg er, når jeg spiller computerspil.

* Navnene på Harley og Alex er blevet ændret.

