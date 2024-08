Hvad jeg lærte af at være lesbisk escort

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Holland

Jeg gik stadig på uni, da jeg mistede mit deltidsjob på et plejehjem. Jeg vidste, at mit nye arbejde var nødt til at være ret fleksibelt og give mig mulighed for at tjene mange penge på kort tid. Sådan endte jeg som escort. Jeg havde tidligere arbejdet som burlesque-danser i Amsterdam, så jeg var ikke helt fremmed overfor sexbranchen og havde altid været tiltrukket af den verden.

Jeg er homoseksuel, så jeg ville gerne arbejde for et bureau, hvor jeg kun skulle have sex med kvinder. Men på det tidspunkt anede jeg ikke, om der overhovedet fandtes nogle escortbureauer, der kun var for lesbiske. Jeg havde ikke noget imod at arbejde for et almindeligt bureau, men jeg vidste, at jeg ikke havde meget at tilbyde en mand. Jeg er ikke tiltrukket af dem og har aldrig haft sex med mænd, så det virkede lidt skørt at få dem til at betale for at have sex med mig — og jeg er ret sikker på, at jeg heller ikke selv havde været tryg ved situationen.

Det viste sig at være temmelig svært at finde et bureau kun for kvinder i Holland, men jeg faldt til sidst over de Stoute Vrouw (”den frække kvinde”), som er en virskomhed, der er startet af to lesbiske kvinder. Da jeg ankom til deres kontor, talte vi om min holdning til sexbranchen, om hvordan jeg kunne beskytte mine og klienternes grænser, og så spurgte de, om jeg vidste, hvordan en strap-on fungerede. Inden jeg havde set mig om, havde jeg et nyt job.

Min første kunde var en kvinde, som var i Amsterdam på forretningsrejse. Jeg var sygt nervøs, men da jeg opdagede, at hun var lidt genert, gik jeg hurtigt over til at bruge energien på at hjælpe hende med at blive tryg. Vi tilbragte en time sammen, og det var rigeligt til at opdage, hvor meget jeg nød mit nye job.

Jeg har arbejdet som escort i lidt over et år nu. Mine kunder har ret mange forskellige seksuelle behov – jeg har haft lesbiske og biseksuelle kunder, men jeg har også haft heteroseksuelle, som altid har fantaseret om at have sex med en anden kvinde, men aldrig har turdet gå ind på en homobar og bare tage nogen med hjem.

Der er noget, som næsten altid går igen hos mine heteroseksuelle kunder: De virker til at være inspireret af lesbisk porno – og det har altså ikke særlig meget at gøre med virkeligheden. Der er mange heteroseksuelle kvinder, som vil prøve alting på én gang. Det ene øjeblik vil de slikke dig, og to sekunder efter står de med en strap-on på.

Den mest sejlivede myte er, at scissoring udgør størstedelen af et lesbisk samleje, og det er bestemt ikke altid tilfældet. Desuden følger lesbisk sex ofte en anden fremgangsmåde end heteroseksuel sex – det går ofte langsommere og starter med massage og kys, inden man gradvist tager tøjet af. Det vigtigste er, at intet er obligatorisk. Hvis du ændrer holdning midt i det hele, så er det helt fint. I mit arbejde som escort har jeg hurtigt lært, hvor vigtigt det er at kommunikere — både inden og under akten. Jeg vil have, at mine kunder føler sig så afslappede som overhovedet muligt. Det er det, der gør sexarbejde så tiltalende for mig: Du hjælper andre med at opdage en ny form for intimitet, som de selv styrer.

Nogle af mine klienter forsøger at finde deres egen seksuelle identitet, mens andre kommer til mig, fordi de har spørgsmål om onani eller deres krop. Jeg vil anbefale, at alle, der er i tvivl om deres egne seksuelle præferencer, eksperimenterer med en escort først — simpelthen fordi de giver dig al den tid og plads, du har brug for. Jeg har haft kunder, som efter vores tid sammen har fortalt, at de nu bliver nødt til at udforske deres seksuelle præferencer yderligere.

Interessant nok har jeg også haft kunder, som aldrig har haft sex før, og som gerne vil øve sig, inden de ender i seng med en person, som har forventninger. Min yngste kunde havde for eksempel længe vidst, at hun var lesbisk, men var stadig jomfru, fordi hun simpelthen ikke vidste, hvordan hun skulle gribe det an. Min ældste kunde havde en lignende historie. Hun var ikke sprunget ud, før hun var 89 år gammel, så hun kom til mig, fordi hun endelig ville vide, hvordan det føltes at have sex med en kvinde.

Der er også en anden kunde, som jeg aldrig glemmer. Hun var tidligere blevet voldtaget, og efter hun havde fortalt mig om det, rørte vi lige så stille ved hinandens kroppe. Jeg forsøgte at berolige hende og forklare, at hun ikke skulle føle, at hun var nødt til at gøre noget som helst, hun ikke havde lyst til. I starten lagde jeg mærke til, at hun havde svært ved at sætte grænser, men da jeg havde talt hende gennem det, begyndte hun at svare på mine spørgsmål, så vi sammen kunne finde ud af, hvad hun kunne lide — og hvad hun ikke kunne lide. Jeg kunne virkelig se hende åbne op i løbet af vores tid, og det endte med at være en smuk oplevelse for os begge.

Det er en utrolig stor ære at være en del af så følsomt og særligt et øjeblik i en anden persons liv. Det tror man måske ikke, men de få timer kan være en utrolig intens oplevelse for begge parter, for de ægte følelser har en tendens til at komme frem under sex. Det kan være en meget dybfølt oplevelse. Sammenlignet med hvad jeg hører fra mine kollegaer med mandlige kunder, har kvinderne normalt ikke de store krav til, hvordan jeg ser ud. Tit kigger de bare på den korte tekst om mig på hjemmesiden — men de kan altid spørge efter et billede eller bede mig have noget bestemt på, hvis det er det, de vil.

Jeg elsker mit job, fordi det er så intimt, men samtidig er der også rigtig mange fordomme, man skal forholde sig til i mit erhverv. Mine venner og familie ved allesammen, hvad jeg arbejder med, og der er ingen problemer overhovedet, men engang imellem møder jeg mennesker, der synes, det er helt cool at bombardere mig med spørgsmål, som er helt ufatteligt personlige. Som lesbisk kvinde er jeg dog på sin vis vant til den slags, men når jeg samtidig er escort, er der nogen, der tror, at de bare kan spørge om lige, hvad de vil. Også hvordan man får en kvinde til at komme, om jeg bruger sexlegetøj, og hvad jeg tager i timen.

På den anden side kan jeg godt forstå det – kvindelig seksualitet virker stadig til at skræmme visse dele af samfundet. Det overrasker mig heller ikke, at så mange kvinder tøver med at besøge Red Light District, hvis de vil have fat i en sexarbejder, fordi de konstant vil blive mødt af mænd, der spørger, om de må filme eller kigge på. Desværre er der stadig mange, der ser lesbisk sex som noget eksotisk og specielt. Det er vigtigt, at vi udrydder den fordom — uden at fjerne den spænding, der også er forbundet med det.

Jeg har i et stykke tid forsøgt at skelne mellem ”Velvet” – min identitet som sexarbejder – og den person, jeg er i privaten. Men jo mere jeg har tænkt over det, jo mere går det op for mig, at de to personligheder er blevet til et og samme menneske. Det plejede at gå mig på, og jeg var bange for, om jeg viste for meget af mig selv overfor kunderne. Men i sidste ende gik det op for mig, at jeg ikke behøver adskille det to verdener. Jeg er den, jeg er, og Velvet er en del af mit liv.