Hvad hvis nu jeg drak mig stiv, inden jeg opdagede, at jeg er gravid?

Her er situationen: Din ven troede alligevel aldrig, det skulle ske, men her sidder hun og smiler op over begge ører og stirrer på et lille plustegn på en graviditetstest. Det var måske ikke meningen, at hun skulle have børn lige nu, men hun har altså snakket om det med den heldige fyr, der har bollet hende tyk. Desuden er hun jo lige blevet forfremmet, og babyer er helt uimodståelige i de der bittesmå ternede Vans-sko. Så kommer hun pludselig i tanker om lørdag aften, da hun stod spritstiv og sang “Bad Blood” på en karaokebar og knækkede sig på fortovet på vej hjem. Åh-åh. Hvad så nu?

Her er det grundlæggende: Lad være med at være nederen overfor “din veninde” – hun er langt fra den første, det er sket for. Ifølge den amerikanske sundhedsstyrelse fortalte tre ud af fire kvinder, som gerne ville være gravide “så hurtigt som muligt”, at de drak alkohol, og en undersøgelse fra april viste, at over halvdelen af kvinderne drak på et eller andet plan i de første måneder af graviditeten. I den samme undersøgelse indrømmede 18 procent af dem, som havde planlagt deres graviditet, og 27 procent af dem, som ikke havde, at de tog på druk gentagende gange i løbet af deres første trimester.

Der er mange forskellige holdninger til, om et par drinks hist og her reelt skader barnet. I en undersøgelse fra 2010 sagde 66 procent af de adspurgte fødselslæger, at selv lejlighedsvis indtagelse af alkohol var direkte farligt, mens de resterede 34 procent sagde, at det var fint med nogle enkelte genstande. De var heller ikke enige om, hvorvidt der er nogen form for konsensus blandt læger om alkoholens potentielle skadevirkninger på fosteret. Indtil flere undersøgelser har peget på, at der udviklingsmæssigt ikke er nogen forskel på de børn født af kvinder, der har holdt sig fuldkommen fra alkohol i forhold til dem, der har fået helt op til en enkelt genstand om dagen.

Men nu snakker vi jo heller ikke om et enkelt tilbageholdende glas rødvin til maden – vi taler om en tequiladruktur med tårnhøj Taylor Swift og flagrende æggestokke. Og hvis din ven formaster sig til at spørge Google om hjælp, er der stor sandsynlighed for, at hun vil finde historier som den her, der forklarer, at druk skader hendes ufødte barns mentale helbred og gør det dårligere i skolen. Med andre ord vil hun få at vide, at hun er en elendig forælder, allerede inden hun har fået lov til at give sit afkom de små Vans på.

Her er det værste, der kan ske: Daniela Carusi, der er leder af kirurgisk obstetrik på Brigham and Women’s Hospital og assisterende professor i obstetrik og gynækologi ved Harvard Medical School, siger, at vi faktisk ikke ved, hvornår alkohol går fra at være harmløst til at være direkte skadeligt for fosteret – og vi finder nok heller ikke ud af det. “Vi kan ikke udføre ordentlige undersøgelse af, hvordan alkohol påvirker udviklingen – vi kan jo ikke give gravide kvinder forskellige mængder alkohol og måle, hvordan det påvirker deres børn,” forklarer hun. Den usikkerhed er grunden til, at sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide kvinder helt afholder sig fra at drikke.

Hvis din ven er kommet hjem fra drukturen i ét stykke, forklarer Carusi, at hun allerede har undgået det værste, der kunne ske. “Bogstaveligt talt, så er det værste, der kan ske, at kvinden kommer ud for en alvorlig ulykke, besvimer og kommer til skade, drukner eller bliver kørt ned,” siger hun. “Det er vigtigt at huske, at omkring 15 procent af alle graviditeter bliver ufrivilligt afbrudt i første trimester, og langt størstedelen af de tilfælde har intet at gøre med kvindens aktiviteter, og dermed heller ikke om hun har drukket eller ej.”

Her er, hvad der sandsynligvis vil ske: Man skal stadig tage druk seriøst, siger Carusi. Hvis hun har en patient, som har drukket tæt i starten af sin graviditet, så fokuserer hun på, om kvinden måske har svært ved at holde sig fra alkohol i de følgende ni måneder. Det kan være rigtig svært at stoppe med at drikke, og mange patienter fortæller, at de savner det – om det så er på grund af det sociale samvær eller fordi alkoholens bedøvende effekt kan mindske deres nervøsitet.

Men overordnet set mener hun ikke, at din ven skal være vildt bekymret over, hvad der skete sidste weekend. “Igen må jeg sige, at vi ikke har tilstrækkelig viden om de direkte konsekvenser for fosteret efter en enkelt druktur,” forklarer Carusi. “Men hvis mellem 18 og 27 procent af alle kvinder tager på druk på et tidspunkt i starten af deres graviditet, er der grund til at tro, at størstedelen af de kvinder får et helt normalt barn.”

Her er, hvad din ven bør gøre: Det er ikke så avanceret. Hun skal være ærlig overfor sin læge, både om tequilahistorien og om alt andet, der sker i løbet af graviditeten. “Det dukker konstant op,” siger Carusi. “Jeg fortæller kvinderne, at der ikke er noget, der kan omgøre det, de har gjort, men højest sandsynligt er alt i den skønneste orden.” I den situation vil hun anbefale patienten at stoppe med at drikke (hvis ikke hun allerede er stoppet) og fokusere på sund og korrekt ernæring. Hvis hun synes, det er svært at stoppe med at drikke, er det en god idé at finde en støttegruppe, hun kan stole på, og begynde at drikke mocktails og alkoholfri øl.

Hvis man har virkelig svært ved at lade vinen stå, foreslår Carusi, at man søger professionel hjælp, men der er ingen grund til at flippe ud over den ene druktur.