Hvad sker der for Ben Affleck i det her interview fra 2004?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Ben Affleck gik ud på Facebook den anden dag for at tage afstand fra filmbossen Harvey Weinstein, som er anklaget for talrige seksuelle overgreb – og straks blev han kaldt ud på Twitter for at have gramset på skuespilleren Hilarie Burtons bryst under et interview med TRL fra 2003. Affleck tweetede en undskyldning til Burton på Twitter, da optagelser af hændelsen dukkede op, men internettet fandt hurtigt ud af, at det ikke var den eneste gang, Affleck havde taget sig nogle friheder over for kvinder, mens kameraerne rullede.

Under et interview med den canadiske journalist Anne-Marie Losique, hvor han skulle promovere filmen Jersey Girl, hev Affleck Losique hen på sit skød, spørger hende hvorfor hun ikke viser mere kavalergang, og siger så, at TV-stationen “bedre kan lide hende, hvis hun laver interviewet topløst.”

“Du viser da normalt mere kavalergang end nu,” siger Affleck i interviewet. “Hvorfor det? Hvorfor er du dækket til i dag?”

“De bryster er meget faste… Mistænkeligt faste, de er som to kæmpe sten,” siger han. “Det er fordi jeg har sports-BH på,” svarer Losique.

Affleck var forlovet med Jennifer Lopez på det tidspunkt, men spørger så Losique om hun “har en kæreste hjemme i Montreal” og senere joker han med, at “det eneste du gider er at have sex hele tiden.” Senere I interviewet laver han en fransk accent og laver grin med handikappede.”

“Du skal ikke få mig til at få retarderet ud,” siger han. “Det ligner, jeg er spasser!”

Interviewet fra 2004, som åbenbart oprindeligt blev vist på canadiske Box-Office, kom op til overfladen, efter Affleck har været ude at sige, at han er “vred” over, at Weinstein har brugt “sin stilling og sin magt til intimidere, krænke og manipulere mange kvinder i årtier”.



Da en Twitterbruger nævner interviewet med Burton, svarer skuespillerinden, der kun var 21 dengang, at “hun var nødt til at grine dengang, for ikke at græde.” En af dem, der har anklaget Weinstein, Rose McGowan, tweetede også, at Affleck var en løgner, og at han havde kendt til Weinsteins gentagne overgreb i mange år.

Losique har tidligere joket om dengang, hun sad på skødet af Ben Affleck, og i onsdags udtalte hun til Hollywood Reporter, at klippet “var blæst ud af proportioner.”

“Jeg ved, at folk elsker at grave efter smuds, men det her er taget helt ude af kontekst,” siger hun. “Det var til et program, jeg producerede, så jeg var ikke et offer på nogen måde. Når kamerat kørte, legede vi den lille leg. Lige så snart kameraet slukkede, holdt han op. Han rørte mig aldrig på en upassende måde. Han var meget respektfuld.”

Men det er nu alligevel svært at se optagelserne uden at synes, at det hele er lidt klamt.

