Hvad sker der, hvis du ikke betaler dit SU-lån?

Billede via Flickr-brugeren Alan Levine.

Vi ved, hvordan det er. Vi valgte også 3000 kr. ekstra om måneden i stedet for et studiejob, da studietiden (torsdagsdruk, kaffe-dates og take away) bare ikke måtte nedprioriteres. Som årene gik, var der måske også et udvekslingsophold, hvor du aldrig fik søgt legater, som du alligevel ikke havde fået, fordi du ikke er efterkommer af en særlig vestjysk brandmandsslægt…

Og nu står du tilbage med en kandidat i didaktik og filmvidenskab med fokus på den lollandske Blaxploitation-bølge, en gæld på 110.000 kr. til staten og en fremtid med LinkedIn-kurser sammen med Birthe på det lokale jobcenter. Vi ved at tanken også har strejfet dig: hvad hvis jeg bare lader være med at betale mit lån? Du er ikke alene.

Pr. 15 juni 2015 er vi i alt 357.332 danskere, der til sammen skylder (hold øje med kommaet) 26.210.478.847,90 kr. Altså et pænt stykke over 26 milliarder kr. Og sidste år betalte over 7000 lånere ikke deres SU-lån til Statens Administration. Ikke helt uden konsekvenser, viser det sig.

Vi talte med Frank Petersen, der er direktør for Statens Administration, om hvad der sker, hvis du ikke betaler dit SU-lån.

VICE: Hej Frank. Hvornår skal man betale sit SU-lån?

Frank Petersen: Du kan betale af, så snart du vil, men tilbagebetalingspligten starter i januar, ét kalenderår efter du blev færdiguddannet. Så bliver man færdig i sommeren 2015, skal man starte sin afbetaling i januar 2017.

Ok. Men hvad nu hvis man så har brugt to år i jobcenteret efter en ret dyr inspirationstur til Yucatan-halvøen satte økonomien tilbage, og man bare ikke kan få råd til at betale af på sit lån?

Du kan få bevilget en lavere ydelse på dit lån så længe, at din månedlige ydelse ikke kommer til at overstige 3.000 kr. Perioden med en nedsat ydelse er ikke begrænset, men i praksis får du den i ét år ad gangen.

Det forstår jeg ikke…

Du skal kontakte Statens Administration, som kan beregne den nedsatte ydelse for dig.

Okay, men hvad mener du med, at den månedlige ydelse ikke må overstige 3000 kr?

Afbetalingsperioden er relativ i forhold til hvor mange penge, du har lånt. Har du eksempelvis lånt 60.000 kr. skal lånet være afbetalt senest ni år efter din første afbetaling. Har du derimod lånt over 180.000 kr. har du 15 år til at betale dit lån.

Ja?

Det betyder, at i langt de fleste tilfælde starter den månedlige ydelse med at være et pænt stykke under 3.000 kr. månedligt. Hvis du så har haft en lavere ydelse i en lang periode og stadig ikke kan betale mere, når ydelsen rammer de 3.000 kr., så vurderer vi, at det ikke bliver lettere, hvis den månedlige ydelse bliver endnu højere. Og derfor siger vi stop.

Fint. Men hvad, hvis man overhovedet ikke har råd til at betale noget som helst? Er der ikke andet man kan gøre?

Ligesom du kan få nedsat din ydelse, kan du også få udsat din tilbagebetaling. Her gælder den samme regel med, at din månedlige ydelse ikke må overstige 3000 kr.

Fedt! Hvor længe kan man udskyde det?

To år ad gangen. Igen, så længe man holder sig inden for rammen på 3000 kroner.

Men hvad nu hvis man stadigvæk hverken kan eller vil betale, fordi man bare ikke gider?

Hvis du ikke betaler din gæld, rykker vi dig to gange. Hvis du fortsat ikke betaler, opsiges din låneaftale, og du bliver overdraget til SKAT.

Hvad sker der hos SKAT? Er det værre end hos Statens Administration?

Din afdragsordning hos SKAT bliver i hvert fald en anden end hos Statens Administration. Du må regne med at den bliver højere, ligesom du skal betale en højere rentesats hos SKAT. Resten må du spørge SKAT om…

Vi spurgte SKAT, og de gav os nogle tal. Der kommer en rente på 8,2% i inddrivelsesrente (læs: du betaler en masse penge oven i dit lån, for at SKAT sender dig en masse breve og kryptiske PDF’er, der dør i din E-boks).

Hvis man stadig ikke betaler sit lån, vil SKAT begynde at inddrage pengene fra ens løn, og hvis man ikke tjener nogen penge, kan de i sidste instans inddrage din guitarforstærker, arvegodset og alle dine vintage-møbler. Dine uvurderlige ejendele vil ende på en tvangsauktion, hvor skrupelløse typer vil nyde rigtig godt af din latterlige prioritering. Derfor: betal dit lån.

I allersidste instans kan man ansøge om at få eftergivet sit lån – altså sende et desperat håndskrevet brev til postboks 49 i Maribo, hvor SKAT åbenbart holder til, og trygle dem om at droppe lånet. Det er sket før, at folk har fået eftergivet deres gæld, og hvis du kan leve op til følgende krav, kan du måske også:

“Du ikke er i stand til, og ikke, inden for de nærmeste år, har udsigt til at kunne opfylde dine gældsforpligtelser. “ “Eftergivelsen fører til en varig forbedring af dine økonomiske forhold.”

Vi tolker punkt 1 som, at man flytter ud i skoven, bor der i mange år og bytter indkomst og lægebesøg med masser af frisk luft og fantasi high-fives med Bon Iver. Punkt 2 er dog mere interessant. Hvis man lader fantasien løbe lidt løbsk, kan man vel spekulere i muligheden for at forgælde sig ud af sin egen gæld. Det ville jo under alle omstændighed skabe en forbedring i din økonomi, hvis du slap for at betale sit SU-lån. Dog har SKAT sendt mig en liste med en række punkter, der skal omgås rigtigt, før du får eftergivet dit lån.

Du kan læse dem herunder, men resumeet er, at det er klart lettere at betale sin gæld eller måske endda lade helt være med låne penge nogensinde…

SKAT:

Det vil altid være en konkret vurdering, om der kan ske eftergivelse af gæld. Men som udgangspunkt kan der ikke eftergives gæld, hvis:

•Ens økonomiske forhold er uafklarede.

•Man har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender.

•En del af gælden skyldes strafbare eller erstatningspådragende forhold.

•Man har undladt at afdrage på sin gæld, selv om man har haft rimelig mulighed for det.

•Man har indrettet sig med henblik på eftergivelse.

•Der er andre omstændigheder, som taler afgørende imod eftergivelse af gælden.