Hvad sker der med Christiania, hvis cannabis bliver legaliseret?

Indtil for få år siden var det kun Enhedslisten, der gik ind for en legalisering af cannabis i Danmark, men der er sket noget af et holdningsskred i dansk politik. I dag er både Liberal Alliance, SF og som sagt Enhedslisten med på idéen, og for første gang i landets historie er der lykkedes at samle et flertal bag et forslag om lovlig cannabis til medicinsk brug. Spørger man hash-aktivisterne, tror mange klippefast på, at en generel legalisering ligger lige om hjørnet, og hvem ved – måske får de ret?

En talsmand fra Christiania oplyser til VICE, at ildsjæle allerede barsler med en række konkrete forslag til, hvordan Fristaden kan sikre sig en plads ved bordet den dag, politikerne skal forhandle detaljerne på plads for en eventuel legalisering. Der er blandt andet blevet nedsat en arbejdsgruppe, som skal kigge på, hvordan Pusher Street kan omdannes til et langt mere indbydende og coffee shop-lignende miljø, hvor store pavilloner skal erstatte de camouflagenet-tildækkede boder, der i dag præger den omstridte gade.

Videos by VICE

Kritikere vil givetvis mene, at det er ren ønsketækning for christianitterne, men meget tyder på, at fremtiden ser lysere ud for de danske hashrygere. Måske i form af hollandske tilstande eller en ordning efter amerikansk forbillede, hvor autoriserede salgssteder langer legal cannabis over disken? Hvilket afføder et andet spørgsmål: Hvad sker der i så fald med Christiania – det verdenskendte danske ryger-Mekka, der siden 1971 har slået sig op på den illegale handel med hash?

Vi spurgte fire personer – to af dem har dybe rødder i cannabismiljøet, herudover Christiania-advokat Knud Foldschack og en byhistoriker, der var med helt fra begyndelsen – om deres syn på Fristadens fremtid, hvis det illegale hashmarked får konkurrence fra det legale.

Mange ønsker en lovlig forretning

Klaus Trier Tuxen, formand for Hampepartiet, mangeårig hash-aktivist:

Jeg håber da, at Christiania vil spille en nøglerolle i en virkelighed med lovlig cannabis i Danmark. Hvis vi nu er i en situation, hvor staten ikke på nogen måde ønsker at samarbejde med de spillere, der er på det ulovlige marked i dag, så tror jeg, at Pusher Street ville fortsætte for fuld styrke. Så længe, kvaliteten er bedre, og prisen er billigere, så vil der være et marked for ulovlig hash sideløbende med den statsautoriserede hash.

Men hvorfor ikke give en masse mennesker på Christiania en mulighed for at tjene en reel løn og bidrage til statskassen? Det er den holdning, vi har i Hampepartiet. Mine venner, der sælger hash på Christiania, støtter også 100% op om legalisering af cannabis. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke kender alles holdning i spørgsmålet og ikke udtaler mig på vegne af hashsælgerne, men dem, jeg har talt med, vil gerne have en lovlig forretning.

Med hensyn til Pusher Street så ville legalisering medføre en mere åben, afslappet stemning, hvor man måske også godt måtte tage billeder. Men det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at gaden ville miste sin tiltrækningskraft, hvis der kom lovlige salgssteder rundt omkring i byen.

Folk ville ikke gide at handle i Pusher Street

Khodr Mehri, stifter af foreningen Propaganja og fri hash-aktivist:

Jeg tror, at der vil være nogle mennesker i miljøet omkring Pusher Street, som øjner en mulighed for at tjene nogle lovlige penge ved at tilbyde deres ekspertise. Og måske ikke nødvendigvis i Pusher Street men i andre kvarterer i byen. Hvad angår Pusher Street så tror jeg ikke på, at der opstår 50 lovlige coffee shops, der hvor hashsalget er koncentreret i dag. Hvis vi nu får en legalisering af cannabis efter amerikansk forbillede, så ville vi få dispensaries – altså autoriserede salgssteder, og så tror jeg ikke, at der er mange, som vil have lyst til at handle i regn og blæst, som det foregår i Pusher Street i dag. Hvorfor skulle man gide det? Men medmindre vi får en 100% legalisering, så tror jeg stadig, at der vil være en sortbørs for hash, og dermed vil den illegale hashhandel på Christiania fortsætte.

For fristaden som sådan handler det jo om meget mere end cannabis. Der findes christianitter, som gerne ville være fri for den illegale hashhandel, og så findes der dem, som bestemt ikke vil af med den. Etablerede steder som Månefiskeren og Nemoland kunne sagtens blive til flyvefærdige coffee shops. Og alene det, at de har udendørsarealer ville jo gøre de her steder helt unikke i forhold til lignende etablissementer i Amsterdam for eksempel.

Der vil altid blive solgt hash på Staden

Knud Foldschack, advokat for Christiania:

Først og fremmest vil jeg sige, at legaliseringen af hash kun kan gå for langsomt. 70 procent af Danmarks befolkning mener, at det er en god idé. Tusindvis af mennesker bliver hvert år dømt for besiddelse af hash og frakendt førerretten, og det koster staten milliarder i tabte indtægter og så videre. Samfundsmæssigt er det ualmindelig omkostningstungt for staten at opretholde en forbudspolitik. I forhold til Christiania så mener jeg, at der oplagt at indtænke Pusher Street i en forsøgsordning med lovlig hash. Det ville da være fantastisk, hvis gaden en dag var kendt som Legal Street. Både fordi Christiania er et særkende ved København, og også, fordi det ville være vanvittigt ikke at bruge et brand af den karakter i en kontrollerbar proces.

Jeg kan godt forstå, at politikerne ikke vil overlade markedet til de kriminelle, hvis der kommer en forsøgsordning med lovlig hash, men derfor ville det netop være at slå to fluer med et smæk, hvis man kunne afskaffe den kriminelle del af miljøet og samtidig sikre en kontrolleret situation. Det er naivt at forestille sig, at man skulle sælge legaliseret hash et andet sted. Jeg er overbevist om, at hvis man placerer det lovlige salg andre steder i byen og ikke på Christiania, så ville der stadig være et illegalt salg i Pusher Street.

Legalisering ville skabe en tiltrængt opblomstring

Allan Mylius Thomsen, byhistoriker og forfatter til en række publikationer om Københavns kulturhistorie:

Det ville skabe et andet og langt fredeligere miljø derude, hvor vi ville se mange af de aggressive typer forsvinde sammen med den massive polititilstedeværelse og deraf følgende paranoide stemning. Så grundlæggende tror jeg, at Christiania ville blive et langt rarere sted at opholde sig, hvis det ulovlige hashsalg blev minimeret. Det ville nok aldrig helt forsvinde derfra, men mangfoldigheden på Christiania ville igen få lov til at blomstre op, og det ville blive et mindre hårdt sted, der kunne tiltrække flere mennesker uden at miste sit ideologiske grundlag.

Generelt er jeg meget positivt stemt over for legalisering af cannabis. Jeg har aldrig kunnet se, hvordan et rusmiddel som alkohol kan være lovligt, mens det fortsat er kriminelt at ryge sig en bønne. Alkohol er ikke mindre skadeligt. Derudover ville man tage levebrødet fra en masse kriminelle mennesker og give christianitterne mulighed for at skabe noget helt nyt ud af ruinerne fra Pusher Street – til glæde for alle. Måske grøntssagsstreet? Under alle omstændigheder tror jeg på, at stemningen på Christiania ville ændre sig til det bedre, hvis hashsalget ikke længere var i hænderne på kriminelle, og politiet på den anden side ikke stod klar med bødeblokken til de mange kunder, der køber ind derude.

Læs mere fra VICE:

Når cannabis er den eneste medicin, der virker

En kort historisk gennemgang af forholdet mellem kvinder og cannabis

Her er alle de lamme måder, du røg dig skæv på som teenager