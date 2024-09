Hvad sker der med en familie, når deres barn er alvorligt psykisk syg?

Sally Burke er en mor fra Hull i England. Men for at se sin datter––13-årige Maisie––er hun tvunget til at køre 189 kilometer til Sheffield, hvor Maisie på nuværende tidspunkt behandles for paranoid skizofreni.

På grund af den landsdækkende mangel på hospitalssenge, bliver mange kriseramte briter fragtet rundt i hele landet for at få lægehjælp. Det går tragisk nok også udover børn. Og som om det ikke var slemt nok, at kriseramte unge ofte skal vente op til to år på at få hjælp, kan de ofte risikere at blive indlagt på psykiske afdelinger, der ligger mange kilometer fra deres hjem og familier, hvilket er endnu mere skrækindjagende.

Det har bragt myndighederne i en desperat position, og det har menneskelige konsekvenser, der mærkes af folk som Sally og Maisie.

Maisie er en kortfilm om, hvad der sker med en familie, når et barn rammes af alvorlig psykisk sygdom, og hjælpen fra det offentlige svigter.