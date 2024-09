Når pornostjerner bliver gravide

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Pornostjernen Bonnie Rotten sad og så fodbold i sin stue en søndag eftermiddag, da en kommentar dukkede op på et af hendes Instagram-billeder.

“Stopper hun så med at lave porno, eller bliver hun en af de der forfærdelige, klamme mødre?”

Kommentaren blev skrevet til et billede, som Rotten havde postet af sig selv og sin to-uger gamle datter. Hun svarede ikke – Rotten forklarer, at hun prøver ikke at opildne trolls – men den slags kommentarer er blevet hverdagskost, siden den 22-årige tidligere pornostjerne i maj måned annoncerede, at hun var gravid.

“Jeg får de mest latterlige kommentarer hver eneste dag,” fortæller hun mig. “‘Hvad er du for en mor?’ ‘Hvordan tror du, at din datter kommer til at have det, når hendes venner driller hende med, at hendes mor blev gennemkneppet af en masse fyre?’ Eller ‘Hvordan har du tænkt dig at tage vare på et barn, når det eneste du laver, er at sutte pik for penge?’ Bare latterligt lort, hele dagen fra alle mulige folk.”

Rotten indstillede pornokarrieren i februar 2015 i forbindelse med sin gravidtitet. Hun var på toppen af sin karriere – i 2014 var hun den næstyngste kvinde nogensinde til at vinde Performer of the Year ved AVN Awards, men hun fortæller, at graviditeten har ændret ikke kun hendes karriere, men også hendes liv.

Ifølge en af de største pornoagenter i Los Angeles, Mark Spiegler, er det “ret usædvanligt”, at en af hans klienter bliver gravid. Men når de gør, dropper de fleste ud af branchen.

“Jeg har ikke så meget at sige om det,” fortalte Spiegler mig, “for når pigerne bliver gravide, forlader de som regel branchen.”

Da pornoskuespillerinden Dana Vespoli var 33, besluttede hun, at hun ville have et barn. Da hun og hendes mand, pornoskuespilleren Manuel Ferrara, forsøgte at blive gravide, påvirkede det hendes arbejde: Hun var nødt til at passe bedre på sin krop.

For det første begyndte hun udelukkende at lave pige-pige scener og arbejdede også med færre mennesker, eftersom “der er større risiko for infektioner, når man bliver udsat for så mange forskellige mennesker.”

Vespoli, som har været i branchen i 11 år, undlod at lave porno i størstedelen af sin graviditet. Efter fødslen indså hun, at det ville blive en udfordring for hende at komme tilbage til pornoverdenen med en krop, der lige havde gennemgået en fødsel. Pornoskuespillerinder bruger deres kroppe som instrumenter i deres arbejde; nybagte mødre bruger deres kroppe som instrumenter til at nære og pleje deres børn. Vespoli følte, at skellet mellem de to var for stort.

“Jeg ammede alle mine børn,” fortæller Vespoli, som nu er mor til tre, “og min krop føltes ikke rigtig som om, at den kun tilhørte mig i den periode. Det føltes som om, at den tilhørte mine børn. Jeg havde ikke lyst til, at nogen andre skulle røre ved mine bryster, eller at jeg fik en sexsygdom og ville være nødt til at få antibiotika – det er virkelig hårdt for en nyfødt.”

Rotten har det på samme måde: “Jeg er en meget all-in agtig person,” fortæller hun. “Jeg skal enten være all-in i pornobranchen eller all-in som mor. Jeg kan ikke gøre begge dele.”

Selvom det er holdningen hos de fleste, så er der også en måde at kapitalisere på sin graviditet i pornobranchen. Sierra Simmons var førsteårsstuderende på Florida State College i Jacksonville, da hun og hendes kæreste fandt ud af, at de ventede barn. Simmons havde overvejet at arbejde i pornobranchen for at kunne betale for sin uddannelse, og da hendes graviditetstest viste positiv, tog hun en beslutning.

“Jeg gik i skole og kæmpede med at få råd til det hele,” fortæller den nu 20-årige biologistuderende. “Jeg var nødt til at skaffe penge til det hele, og jeg var virkelig fokuseret på, at jeg ikke ville stresse min krop på et 9-17 job.”

Hendes kæreste var enig i, at de havde brug for pengene, og gav hende grønt lyst. “Jeg sagde bare, ‘Okay’, og så gik jeg i gang.”

I modsætning til Rotten og Vespoli, så valgte Simmons at bruge sin gravide mave til sin fordel. Hun begyndte at lave feticharbejde og medvirkede i videoer med incest-tema som Daddy Made Me A Mommy. Hun tænkte også – og håbede på – at færre mennesker ville opdage hendes sidetjans på den måde.

“Det er ikke særlig mange mennesker, der rent faktisk tænder på graviditets fetich-porno,” fortæller hun. “Jeg tænkte, at det ville være ret få mennesker, der rent faktisk ville få det at se, så jeg var ikke særlig bekymret for, at folk skulle finde ud af det.”

Dana Vespoli endte med at vende tilbage til pornobranchen, men hendes krop føltes ikke ligesom før. Det var ikke noget problem at komme tilbage i form, og hendes børn blev født ved kejsersnit, så hun behøvede ikke at bekymre sig om vaginal sprækning. Hendes bryster havde til gengæld ændret sig efter amningen (“de var punkterede,” fortalte hun), så da hendes tvivllinger var fyldt to år, fik hun forstørret sine bryster.

Nu hvor hun er blevet mor, har Bonnie Rotten ikke nogen planer om at vende tilbage til pornobranchen i rollen som performer. Hun har investeret i et sexlegetøjsfirma og planlægger en burlesque turné senere i år. Men i mellemtiden har det været dejligt at opdage lysten til at starte en familie, fortæller hun.

“Det er den underligste følelse i verden,” fortæller hun, “men det er også den bedste følelse i verden.”

Topfoto via Bonnie Rottons Instagram



