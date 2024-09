Fordelene og ulemperne ved at skifte dine p-piller ud med en app

Billede af Aila Images via Stocksy

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

Vi har meget at takke p-pillen for: seksuel frigørelse, større selvbestemmelse over kroppen, færre af de naturlige (men ulidelige) smerter og meget mere. Men lige siden præventionsmidlet blev gjort tilgængelig for offentligheden for snart 60 år siden, har der været en kritisk mangel på innovation i præventionsverdenen. Alene i USA er der hele 10,6 millioner brugere af pillen, og det gør den til en kæmpe indtægtskilde for de store medicinalfirmaer, der grundet den manglende innovation på området kun møder begrænset konkurrence på markedet.

Videos by VICE

I øjeblikket kommer der dog mere og mere fokus på brugen af langsigtede præventionsmidler. Kvinder anvender i stigende grad spiral og implantater, der nu er gratis i USA takket være Affordable Care Act. Men på trods af, at disse og andre effektive former for prævention er frit tilgængelige i den vestlige verden, benytter mange kvinder sig stadig af knap så videnskabelige metoder, som at holde styr på sin menstruationscyklus ved hjælp af apps for at finde ud af, hvornår der er størst risiko/sandsynlighed for at blive gravid.

En af de apps har navnet Natural Cycles, og den har netop nået mere end 100.000 brugere. Appen fungerer ved, at man hver morgen stikker et termometer i munden før man står op eller bevæger sig for meget og så noterer resultaterne. Appens algoritme lærer derved din krop at kende, så den kan fortælle dig præcis, hvornår du skal regne med at få din menstruation, og hvornår du befinder sig i det seks dage lange såkaldte frugtbarheds-‘vindue’.

Hvis du ikke indtaster nok data, giver appen dig bare flere ‘røde dage’, hvor det ikke er sikkert at dyrke ubeskyttet sex. Appen er en del af et voksende marked for menstruationsmålere og fertilitetsapps som Eve by Glow, Kindara og CycleBeads, der markedsføres som effektive, ikke-hormonale præventionsformer.

Udover at disse apps stadig pålægger kvinder størstedelen af ansvaret i brugen af prævention, så lider de også under et af de største problemer ved mange typer prævention: nemlig risikoen for brugerfejl.

Når forskere og læger diskuterer forskellige former for prævention, gør de det som regel ud fra to parametre: brugerfejl og metodiske fejl. Den største årsag til, at prævention ikke fungerer, er brugerfejl og ikke fejl i metoden. Det er en ting at skulle huske at tage en pille hver dag, men noget helt andet at skulle huske at tage sin egen temperatur og notere resultaterne korrekt.

27-årige Laura* stoppede med at tage p-piller, fordi hun fik angst, humørsvingninger og tog på. Nu bruger hun Natural Cycles i stedet. “Det er ikke det mest belejlige i verden,” siger hun. “Umiddelbart tænkte jeg, at det ville være virkelig let, men nu er jeg bekymret for, at jeg måske ikke følger instruktionerne omhyggeligt nok. Det er også noget, der er meget let at glemme. Det går ofte op for mig, efter jeg er gået på toilettet, at jeg skulle have taget min temperatur før.”

Natural Cycles-brugere måler deres temperatur med et termometer hver dag. Billede via Natural Cycles

Sarah Panzetta har anvendt den slags naturlig prævention siden 1996 og er for nyligt også gået over til at bruge en app. Alligevel er hun ikke helt tryg ved den stigende brug af disse metoder. “De har enormt meget potentiale, men jeg tror i virkeligheden ikke, at de slår helt til i forhold til det, folk har brug for,” siger hun. “En ting, der bekymrer mig ved de forskellige apps og nogle af de naturlige former for prævention, er, at de kan være overentusiastiske og fuldstændigt afvise p-pillen og andre former for prævention.”

Det er selvfølgelig også et spørgsmål om livsstil. Hvis man er i et længerevarende forhold og er god nok til at tage sin temperatur hver morgen, så er de naturlige, præventive metoder fantastiske. Men hvis man fester, drikker meget og ikke tror, at man vil kunne huske at tage sin temperatur hele tiden, så vil man stå tilbage med en hel del ‘røde dage’, hvor man ikke kan dyrke ubeskyttet sex.

Raoul Scherwitzl, der udgør halvdelen af fysikerduoen, der udviklede Natural Cycles, mener stadig, at det er nemmere end at tage p-piller. “I modsætningen til pillerne, som man skal tage hver dag, skal man ikke taste data ind i appen hver dag – det er okay at springe nogle dage over, som for eksempel i weekenderne,” siger han. “Jo mere præcis dataene er, jo flere grønne dage vil der være. Så hvis man næsten aldrig måler, eller fester hver dag, ender man udelukkende med røde dage.”

Mere fra Broadly: Skal menstruationssmerter godkendes som sygefravær?

Eve by Glow og Natural Cycles bruger begge klinisk forskning til at forbedre deres produkter. “Om en måned har vi en ny klinisk undersøgelse, der påviser, at det er lige så sikkert at bruge vores produkt som at bruge p-piller,” forklarer Scherwitzl. Han påstår, at deres forskning viser, at kun fem ud af hver 1000 kvinder bliver ufrivlligt gravide i løbet af et år, så længe de bruger appen korrekt. Det vil sige, at risikoen for en uønsket graviditet er 0,5 procent. Når man sammenligner den statistik med pålideligheden ved andre former for prævention (ifølge den amerikanske sundhedsstyrelse er kondomer 98 procent pålidelige, mens p-pillen er 99 procent, hvis de anvendes korrekt) er forskellen meget lille. Men husk – der er metodens effektivitet, vi snakker om, ikke brugernes.

Hvis man ser bort fra risiciene, så er alle redskaber, der kan bidrage til vores forståelse af prævention selvfølgelig en god ting. I takt med at firmaerne får indsamlet data fra hundredtusindvis af kvinder – data som er anonym ifølge både Eve by Glow og Natural Cycles -, kommer vi kun tættere på en tid, hvor kvinder letter vil kunne vælge præcis den type prævention, der passer til dem.

Læs mere fra VICE og Broadly:

Kvinderne i Ghanas hekse-lejre

Derfor bør du onanere mens du føder

At skide med hjertet: Sådan håndterer du toiletbesøg sammen med kæresten