https://youtu.be/BMjUGWy3Gi8

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

De seneste dage har der udspillet sig…en lille tvist mellem to af den triste musiks største ikoner, nemlig Lana Del Rey og Radiohead. Sagen drejer sig om plagiering. Radiohead er efter sigende vrede over akkordgangen i tracket ”Get Free” fra Del Reys plade Lust for Life fra 2017, fordi bandet mener, at det lyder påfaldende meget som deres sang ”Creep”. Lana siger, de må afgøre det i retten. Og senest har Radioheads publisher sagt, at de bare gerne vil krediteres på nummeret.

Men kedelige detaljer til side – det er alligevel ikke det vigtigste her. Selv om begge kunstnere har en altoverskyggende melankolsk indstilling til tilværelsen tilfælles, så adskiller Lana og Radiohead sig markant fra hinanden. De repræsenterer vidt forskellige ting: den ene er legendarisk, fantastisk og banebrydende, og den anden hader telefoner. Selv om man selvfølgelig skal respektere loven, så har sagen fået os til at stille det vigtigste spørgsmål overhovedet. Det er vovet, og det er bestemt upassende, men sådan er vi jo. Her kommer det: Hvem er bedst – Radiohead eller Lana Del Rey? Ved hjælp af et sæt benhårde kriterier er vi nået en endegyldig konklusion.

Sange om at være på stranden

Hvis man kan skrive en god sang om at være på stranden, er man en fremragende kunstner – har du nogensinde hørt en sang, der handlede om at være på stranden, og ikke omgående følt dig helt i top? Den fantastiske Lana Del Rey har skrevet en sang om at være på stranden, der hedder ”High By the Beach”. Hun har også optaget en række vind-i-håret-solnedgang-i-øjnene-sange, der får lytteren til at føle sig hensat til stranden (“Summertime Sadness,” “Shades of Cool,” og så videre), hvilket er det samme.

Så vidt jeg ved, forlader medlemmerne af Radiohead aldrig deres hjem og har engang optaget et helt album, der handler om Thom Yorkes forsøg på at gemme sig fra sin computer.

Vinder: Lana Del Rey

Sange om sex

Den anden kategori, der er et sikkert tegn på et stort musikalsk geni. Herunder præsenterer jeg bevismateriale nummer ét fra Lana Del Reys ”Cola”:

// My pussy tastes like Pepsi Cola //

Jeg tror ikke engang, der er behov for at lave den åbenlyse joke om, at Radiohead alle er jomfruer.

Liveoptrædener

Da Radiohead blev nødt til at tage en pause under deres koncert til Glastonbury sidste år for at stemme deres guitarer, begyndte publikum med lukkede øjne at svaje i en trancelignende tilstand, fordi de troede, at lyden fra scenen var et af de mindre kendte numre fra Kid A fra 2000. På den anden side har vi Lana, som bare skulle dreje rundt om sig selv på en sensuel måde for at gøre øjeblikket ikonisk. Så kan du tolke det, som du vil.

Vinder: Lana Del Rey

Tekster

Radiohead bliver ofte fremhævet for deres fremragende tekster, men lad os nu lige være ærlige: “I’m a creep, I’m a weirdo”? Det er ikke ligefrem stor poesi, vel? Det samme gælder “You do it to yourself, you do”. Et børnehavebarn kunne have fundet på den tekst. “You want me, fucking well come and find me”? LOL. Vi behøver vist ikke sige mere.

Lad os prøve at se på Lana Del Reys tekstunivers:

– // And there’s no remedy for memory, your face is like a melody / It won’t leave my head / Your soul is haunting me and telling me that everything is fine // “Dark Paradise”

– // Do I let myself recline? / Can I let go? / And let your memory dance / In the ballroom of my mind // “13 Beaches”

– // Come and take a walk on the wild side / Let me fuck you hard in the pouring rain / You like your girls insane // “Born To Die”

Og det er bare nogle få udvalgte fragmenter fra LDRs tekster, der tiltaler mindst otte følelser på samme tid med lige så mange ord, noget Thom Yorke altid har forsøgt at gøre, men konsekvent fejlet i.

Vinder: Lana Del Rey

Bandeord

Thome Yorke bander kun meget sjældent, og det er, fordi han, når han ikke optager musik, er en reptilmand, der udelukkende taler i tunger, som man kan se her:

https://www.youtube.com/watch?v=ASzEwlLbdZ4

Lana Del Rey derimod har ingen problemer med at smide ”fuck” eller ”bitch” ind i en sang, når det lige passer. Som vi alle ved, er det pissesejt at bande, især når man gør det ordentligt, så Lana er helt sikkert vinderen på den her front.

Vinder: Lana Del Rey

Rygning

Ved I, hvad der også er sejt? At tage et langt og dejligt hiv af en cigaret. Hvis man googler “Thom Yorke Cigarettes”, er det tætteste, man kommer, et billede af ham iført høretelefoner med en kuglepen mellem fingrene. Her er det. Hvad med Lana Del Rey? Bare se her:

Rygning dræber, men vi er jo alle sammen Born To Die alligevel, så Lana napper førstepladsen her.

Vinder: Lana Del Rey

Merchandise

Lanas halskæde med en coke-ske i eller Radioheads vokssegl, der forestiller en bjørn?

Den er uafgjort.

Vinder: N/A

Visuelt udtryk

Et albums visuelle udtryk er utroligt vigtigt, når man skal skabe og vedligeholde et brand som kunstner. Nogle vil endda mene, at det er mindst lige så vigtigt som musikken. Så lad os se engang, hvordan vores to deltagere klarer sig i den kategori.

På den ene side har vi Radiohead, et band hvis første albumcover forestillede et babyhoved omkranset af juleslik og blomsterblade. Jeg aner ikke, hvad det betyder, men på en underlig måde minder det mig om en pyntetallerken, min 91-årige bedstemor selv malede engang i 70’erne, da hun var ved at miste synet. Deres cover-art er faktisk heller ikke blevet bedre med årene. Coveret til deres seneste album, A Moon Shaped Pool, forestiller sorte og hvide hvirvler, der mest af alt ligner et billedkunstprojekt fra femte klasse udført med bind for øjnene.

Lana Del Reys plader er prydet af hendes eget ansigt.

Vinder: Lana Del Rey

Fans

Hvem har den stærkeste fanbase? Lad os kigge på det popfanatiske segment af Twitter.

Radiohead:

our infographics department, who aren't even supposed to be working this close to xmas, have produced this interactive ranking of the songs on OK Computer & it's controversial but i think basically fair pic.twitter.com/64rgHhgdRJ — LRB Bookshop (@LRBbookshop) December 20, 2017

Lana Del Rey:

https://twitter.com/blingspice/status/950067115238846465

https://twitter.com/LanaDelRlley/status/950117188802957313

https://twitter.com/tswiftsun/status/950066099017736192

Så er det vist afgjort.

Vinder: Lana Del Rey

“Get Free” vs. “Creep”

Akkordmønsteret er det samme. Hvem får mest ud af det? Det er svært at afgøre: ”Creep” er en god rocksang, og det er helt sikkert også Radioheads mest ikoniske nummer. ”Get Free” er melankolsk pop af fineste kaliber med et bragende omkvæd. Det er begge gode sange. Men desværre for Radiohead, så er en af dem skrevet af en kunstner i en helt anden liga.

Vinder: Lana Del Rey

Hvem er bedst?

Som vi nu via videnskabelig deduktionsmetode kan konkludere, er Lana Del Rey bedre end Radiohead. Diskussionen er hermed slut.