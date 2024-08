Hvem er denne mand med omvendt kasket, der giver knuckles til en anden mand med omvendt kasket?

Det første, jeg tænker på, når jeg hører ordet ‘bro’, det er en fyr med omvendt kasket på, som giver knuckles til en anden fyr, som også har omvendt kasket på, mens han siger noget a la: ‘Hva’ så, bro?’



Men hvad er en bro egentlig? De findes i mange afstøbninger, former og farver, lige fra telefonsælger-bros til Bryggen-bros. Og vi har allesammen en masse forestillinger og fordomme om, hvad og hvem en bro er. På Broadly har vi besluttet os for at lære nogle af Danmarks bros at kende, så vi kan få et mere nuanceret billede af, hvad en bro egentlig er.

I første afsnit af ‘Spørg en bro’ er vi taget i Kødbyen, hvor man har lavet noget så maskulint som et crossfit-center i en gammel slagtehal, og her skal vi tale med nogle crossfit-bros.



