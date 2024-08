Hvem er din yndlingsperson i den her sindssyge moshpit?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

At se obskure og absurde moshpit-videoer på internettet i flere timer ad gangen er en af mine yndlingsaktiviteter. Jeg elsker dem. Jeg bliver fuldstændig hypnotiseret af dem ligesom Cameron fra Ferris Bueller’s Day Off i den der scene, hvor han stirrer på Seurat-maleriet. Og ud af alle de mosh-videoer, der har givet mig aften-grineren på, er den her, der stammer fra en koncert med bandet Dare til årets Sound and Fury Fest, blandt mine absolutte favoritter.

Jeg har set det her lille klip over 100 gange, og hver gang jeg ser det, finder jeg en ny grund til at elske det og en ny favoritkarakter. Det er kun 33 sekunder langt, men har et bedre cast end den der nye Avengers-film. Lad os se lidt nærmere på nogle af stjernerne…

Først har vi ham her i den blå t-shirt, set for oven. Blå t-shirt dude tager tilløb og springer ned fra scenen i retning af den største samlede gruppe mennesker, han kan finde, der kun består af tre mennesker, og laver en salto, som han ikke lykkes vildt godt med. Han ryger ned og forsvinder i et hav af ankler. Så kommer han til syne igen og læner sig op af scenen gennem resten af klippet. Er du okay, blå t-shirt guy? Jeg er ikke lægeuddannet, men tænker, at du godt kan have fået en hjernerystelse, og vil råde dig til ikke at lægge dig til at sove de næste tre eller fire måneder.

Så har vi ham makkeren i den beigefarvede trøje herovre til venstre. Han bliver ved med at klatre op på scenen, blive væltet ned fra scenen, og klatre op på scenen igen. Mere end nogen anden i den her video legemliggør han virkelig Chumbawamba-mentaliteten. Jeg har døbt ham Bradley, og jeg elsker ham og hans enorme, unedbrydelige gejst. Han er min søn.

Før vi går videre, er jeg simpelthen nødt til at give den op for bassisten. Hans pit-FOMO er så intens, at han stopper med at spille det samme riff igen og igen, smider sin bas og slår en salto med ansigtet først ned i de sidste mennesker omkring ham, der stadig står på benene. Respekt til ham og hans gule bukser.

Bassistens stagedive har gjort mig opmærksom på den måske mest besynderlige person i hele videoen – fyren, som ses for oven, der lægger sig fladt ned på scenen i to-tre sekunder uden nogen klar grund. Hvorfor gør han det? Hvad laver han? Har han tabt en kontaktlinse? Bliver han ramt af et pludseligt hedeslag? Er det her et sejt, nyt konceptuelt mosh-move, jeg endnu ikke er bekendt med? Jeg har desværre ingen af svarene.

Det her er ikke en specifik karakter som sådan, men jeg elsker den her del af videoen, hvor sangen slutter abrupt, og alle stopper det, de har gang i. Det minder mig om skoletiden, når alle gik amok i starten af timen, indtil læreren kom ind af døren, og man pludselig skulle lade, som om man sad stille og læste.

Der er så mange flere karakterer her, at jeg føler, jeg bør stoppe, før det her overtager hele mit liv, og jeg ender med at skrive og udgive romanserier om dem alle sammen, hver især. Hvis du har en personlig favorit, er jeg på Twitter, skulle du have lyst til at gøre mig opmærksom på personen. Tak, fordi du læste med her i Del 1 af 6.000 af min nye serie: Analyser af Mosh-Videoer, Som Jeg Kunne Glo Uafbrudt På i Tre Timer i Træk.