Hvem fanden har bidt Beyoncé i ansigtet?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Tiffany Haddish afslører alle de store hemmeligheder i Hollywood, og ingen stjerne kan vide sig sikker – ikke engang Beyoncé. I sidste måned delte skuespilleren fra Girls Trip historien bag den aften, hun fik sin episke selfie med megastjernen, og afslørede ved samme lejlighed, at en anden skuespiller kom lidt for tæt på JAY-Z, hvilket fik Beyoncé til at afbryde deres samtale. Nu har Haddish valgt at dele endnu flere detaljer fra hele affæren, og det bliver bare vildere og vildere. I et interview med GQ fortæller Haddish blandt andet, at en kvindelig skuespiller bed Beyoncé i ansigtet.

I interviewet fortæller Haddish om den aften i december sidste år, hvor hun mødte Beyoncé. En anden skuespiller, som ifølge Haddish ”was doing her mostest”, gik op til Beyoncé og bed hende i ansigtet. Men Haddish vil ikke nævne navne:

”Beyoncé stormede over til Jay-Z, og var sådan: ’Jay! Kom her! Den kælling—’ og greb ham i armen. Så gik de ned bagerst i lokalet. Jeg var sådan: ’Hvad skete der lige der?’ Så kom Beyoncés ven over og sagde: ’Den kælling der har lige bidt Beyoncé i ansigtet’.”

Haddish forklarer, at hun senere på aften løb ind i sangeren igen, som bekræftede, at hun var blevet bidt. Haddishs svar? ”Hun får fandeme slag i aften.” Den vurdering kan man jo ikke være uenig med, når man tager i betragtning, at kvinden tog en bid af Queen B’s fjæs.

Men hvem var det så, der bed Beyoncé? Jeg har et par forskellige bud. Beyoncés venskab med Gwyneth Paltrow er veldokumenteret, men slår hun dig som typen, der bare lader folk komme tæt på sin person, hvis hun ikke kender dem? Nej. Lena Dunham og Amy Schumer er begge berygtede for at teste folks grænser til fester med andre kendte, så de kunne begge to være gode bud. Et andet spørgsmål: Er det den samme skuespiller som hende, Beyoncé løb på tidligere på aftenen? Ellers aner jeg ikke, hvem det kunne være. Hvem kunne overhovedet finde på sådan noget? Hvis du ligger inde med tip eller teorier, er du velkommen til at kontakte mig (kristin.corry@vice.com). Det er en alvorlig sag.