Hvem har brug for kattecaféer, når man kan drikke sig fuld på en kattevinbar?

Er du træt af at drikke alene, mens du fører samtaler med din kat? Er det på tide, at du kommer lidt ud, inden du endegyldigt bliver stemplet som en alkoholiseret kattedame (eller mand)? Hey, nu kan du måske snart kombinere dine to interesser og opretholde et minimum af interaktion med andre forbistrede mennesker.

Kattenes entreren på caféscenen var kun begyndelsen. Det var selvfølgelig kun et spørgsmål om tid, før en katteelskende person med forretningssans og en svaghed for alkohol fandt en måde at kombinere sine interesser på.

Det er i hvert fald tilfældet for Denver Cat Company, som er skaberne af en kattecafé i Colorado, hvor gæsterne kan drikke latte og få lov at lege med søde adoptions-parate katte. Men nu forsøger Denver Cat Company at forhøje indsatsen og indsamle kapital, så de kan åbne USA’s første katte bar.

Ifølge deres Kickstarter-side vil kattebaren være en “unik og innovativ tilføjelse til Denvers stortrivende natteliv,” en bar der kan tilbyde øl og vin og samtidig give gæsterne mulighed for at lege med katte, når de er allermest aktive – nemlig om natten.

Kattebaren vil ovenikøbet servere (menneske) føde, men potentielle gæster skal ikke bekymre sig om hygiejnen. “Både bar og køkken vil være afskåret fra katteområderne. Der vil være en totalt adskilt katte-lounge, hvor gæsterne kan hygge sig med kattene, men det vil også være muligt at tage både snacks og drinks med ind i katte-loungen.”

Selvom man endnu ikke har lagt sig fast på kattebarens fysiske placering, så har man allerede indsamlet i nærheden af 7000 dollar (cirka 45.000 kroner) fra 119 kapitalindskydere, og man har stadig 24 dage til at nå målet på 60.000 dollar. Den nye bar vil i samspil med den allerede eksisterende kattecafé give Denver Cat Company mulighed for at fordoble antallet af katteadoptioner.

Set i lyset af kattecaféernes succes i Denver, og i resten af verden, burde det ikke være alt for svært at overtale de lokale til at spæde til. Når det så er sagt, så er vi mennesker ikke ligefrem kendt for at opføre os pænt, når vi hygger os med vores yndlings vino. Og forhåbentlig vil kattene være i stand til at undgå ultra-kærlige, haletrækkende og klodsede katteelskere, der har fået alt for meget at drikke.