Hverdagsglimt fra den hårde ende af stenbroen før og efter fixerummene

Istedgade er 1,1 kilometer lang, men den sociale afstand mellem den berygtede gades yderpunkter er som bekendt en del større. I den mondæne ende mod Enghave plads kan du gå på café og vinduesshoppe med barnevognen – i den tunge ende mod Hovedbanegårdens bagindgang er der dildoer i vinduerne, sexarbejdere på gaden og hårde stoffer i blodet.

Det er her, i området omkring Mændenes Hjem på Indre Vesterbro, at Danmarks største åbne stofscene ligger sammen med byens to permanente fixerum, Skyen og H17.

Cirka samtidig med, at Skyen slog dørene op i 2013, begyndte Casper Christoffersen at fotografere nabolaget og de mennesker, han mødte i gadebilledet, og forandringen kan ses på billederne.

“Jeg bor selv få minutter fra Mændenes Hjem, og før i tiden var der kanyleaffald i porten til min gård næsten hver morgen. Det er et sjældent syn i dag. Men enhver, der kommer i kvarteret, ved jo, at der stadig er masser af gang i gaden,” siger han.

For brugerne betyder fixerummene, at de kan indtage stofferne uden at være i overhængende fare for at dø af en overdosis, og samtidig er mængden af brugte kanyler i trappeopgange og kælderskakter faldet væsentligt. Men det har også haft en bagside. Fixerummene er blevet så populære, at det ifølge lokale har skabt et endnu mere hektisk og voldeligt gademiljø i hjertet af en tæt befolket bydel.



Lasse Glavind har i mange år været nabo til Mændenes Hjem, og han var en af de lokale, som pressede på for at få lavet fixerum. Han kalder tiden før fixerummene “ragnarok”, men især Skyens succes har været til gene for naboerne.

“Der er færre, der tager stoffer på min trappesten. Før var det tit sådan, at der stod folk udenfor min hoveddør med bukserne nede om anklerne og fixede. Men der er rigtig meget vold og uro, som er opstået som følge af den øgede trafik til og fra fixerummene,” siger han og kritiserer kommunen for at have skabt en “fixefabrik”.

Alle billeder er taget af Casper Aguila Christoffersen

Målt på antal daglige stofindtag kan Skyen meget vel være det travleste fixerum i verden. Sidenhen er et kæmpe fixerum på Halmtovet 17 kommet til, og selvom det har aflastet Skyen, er intensiteten stadig høj. Michael Lodberg Olsen, en lokal ildsjæl, som står bag Danmarks første lovlige fixerum, Fixelancen, vurderer, at stofscenen på Indre Vesterbro i dag udgør mindst 800 personer. Alene hos Skyen er der registreret 3800 unikke brugere af faciliteterne. Ligesom Lasse Glavind mener han, at både bydelen og brugerne havde været bedre tjent med mindre fixerum spredt ud over et større område – og allerhelst i andre bydele.

“Vi har forbedret forholdene i en grad, så det bedste og mest sikre sted at være stofbruger er på Indre Vesterbro. Det er jo også derfor, folk tager dertil. Men det er da ikke rimeligt over for stofbrugere i andre bydele, at de ikke må have lige så fede forhold. Som det er nu, har kommunen skabt verdens største fixerum på en af de mindste og mest intense åbne stofscener i verden. Stofbrugerne er lige så forskellige som du og jeg, og man skaber flere spændinger ved at stuve så mange mennesker, der har det svært, sammen på så få kvadratmeter,” siger han.

Et fix i sommersolen, et knald bag en container eller en hurtig type, der lige hopper op på en politimotorcykel og poserer, er også en del af hverdagen i kvarteret – Casper Christoffersen

Kokainens indtog på Vesterbro har også haft betydning for, hvordan scenen har udviklet sig. Tidligere tiders heroinsløve narkomaner er erstattet af kokainmisbrugere, som flakker hvileløst omkring på jagt efter det næste fix – personalet på Skyen siger, at de mest afhængige fixer op til 20 gange i døgnet, ofte uden at have sovet i dagevis.

“Som beboer i kvarteret vænner du dig til de sociale kontraster, men det er stadig vildt, at der inden for de samme 100 meter kan ligge trendy spisesteder, hvor folk sidder og drikker gourmetøl, mens nogle af samfundets hårdest belastede mennesker stresser rundt lige udenfor for at skaffe stoffer,” siger Casper Christoffersen, som har skudt de fleste af sine billeder på vej til og fra arbejde.



Billederne viser også en anden side af det barske gadeliv. En side, man kun får øje på, hvis man undlader at vende det blinde øje til den virkelighed, der udspiller sig i gaderne, siger han.

“Stopper du op en gang imellem, begynder du at genkende folk, og du ser, at der trods deres hårde hverdag er plads til humor og smil. Det er også det, jeg gerne vil vise med billederne. Et fix i sommersolen, et knald bag en container eller en hurtig type, der lige hopper op på en politimotorcykel og poserer, er netop den slags situationer, som også er hverdagen på Vesterbro. Det, synes jeg, er vigtigt at få med.”



Michael Lodberg Olsen er social iværksætter og initiativtager til flere sociale tilbud til ekstremudsatte i København. Han er samtidig en af dem, som har størst indsigt i stofscenen på Vesterbro. Det er hans kommentarer, du kan læse under billederne.

Stofindtag i det åbne rum. “Det er ikke et lige så almindeligt syn som førhen.”

“Folk bliver konstant lagt i håndjern i området ved Mændenes Hjem. Stofscenen er afgjort blevet mere rå. Det skyldes både kokains popularitet og det faktum, at intensiteten er så høj.”

“Her er et tydeligt eksempel på, hvordan der så ud på Indre Vesterbro, før fixerummene kom til. Ifølge kommunens egne driftsfolk er mængden af fixeaffald på gaderne faldet med 80%, efter fixerummene åbnede.”

“Når solen skinner, så er stofbrugerne jo ligesom os andre, der gerne vil nyde en øl i solen. Så er det bare federe at sidde udenfor og fixe. Derfor ville det være godt, hvis fixerummene havde udendørsarealer til stofindtag.”

“Ham kender jeg godt. Han er en kendt skikkelse i gaden, som næsten altid har det ene bukseben foldet op.”

“Man vader lige ud i stofscenen, når man tager Hovedbanegårdens bagudgang. Området ude foran har i alle dage været stedet, hvor man kan købe alt mellem himmel jord fra apotekets hylder. Det er et symbol på, at stofbrugerne er meget forskellige. Der kommer alle mulige typer der, også dem, som ikke ville sætte deres ben i fixerummene, også pensionister, som sælger deres medicin til højestbydende.”

“Mændenes Hjem er blevet et mere hektisk sted, fordi Skyen jo tiltrækker rigtig mange brugere – som de første skulle de håndtere et stort fixerum med sindssygt meget run på. De har taget et ordentligt slæb. Det nye fixerum på Halmtorvet har helt klart aflastet dem.”

En gut er hoppet op på politiets motorcykel. “Det er bare herligt. Jeg er dog ikke sikker på, at ordensmagten ville grine ad det.”

“Det er ren Distortion. Indhuggene i de små gader ved Den Brune Kødby er populære, hvis man vil have noget, der minder om privatliv.”