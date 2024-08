Hvilke køkkenting har Markus Grigo tatoveret på sin arm? Og 17 andre spørgsmål om 2018

Nytåret er tiden til at se tilbage og reflektere, til at gøre status på året, der gik, og er der egentlig en bedre måde at gøre det på end med en quiz? Vi tror det ikke.

2018 var fuld af hashtags og træls typer og nice typer – der skete ting, og der var også ting, der burde være sket, som ikke skete. Vi har skrevet lidt om nogle af de typer og ting, og måske læste du med. Hvis du gjorde, bliver den her quiz piece of cake. Der er 18 spørgsmål, fordi 2018. Du kan jo tage med den med til nytårsmiddagen eller bare sidde og føle dig klog derhjemme. Svarene står i bunden.



Videos by VICE

Tak for i år, lad os håbe, at det næste byder på mere orangevin og mindre orange svin. Godt nytår fra hele Broadly-redaktionen <3

1: Efteråret 2017 stod i #MeToos tegn – især blandt skuespillere, især i Hollywood, men også en lille smule i Danmark, hvor Peter Aalbæk fik et lille rap over nallerne og tog ud på sin gård i et par måneder. I januar 2018 fik #MeToo så en hashtag-søskende. Det opstod i avisannoncer i USA, på sociale medier og på badges siddende på skuespilleres habitter og kjoler derovre til Golden Globes og herhjemme til Robert-uddelingen. Men hvad stod der?

– #notallmen

– #timesup

– #mentoo

– #heforshe

2: 2018 var året, hvor der faldt dom i sagen om mordet på Kim Wall. Hvem kom i modvind for at have sagt følgende om Kim Wall?

”Det er ALDRIG kvindens ansvar, om en mand beslutter sig for at forgribe sig på hende. Men når det er sagt, så… Altså når jeg ser billederne af offeret, måden, hun har ladet sig fotografere på, og det blik, hun sender kameraet… jeg er nødt til at være ærlig, for det er vores arbejde at være ærlige, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at her er en pige, der søger fare. Her er en pige, der søger… usædvanlige situationer, en pige, der godt kan lide at sætte sig selv på spil, og en pige, som har meget frihed og frimodighed i sig. For det er jo altså… fuldstændig vanvittigt som kvinde at gå om bord i en ubåd med en mand, man ikke kender.”

– Morten Sabroe

– Peter Aalbæk

– Joachim B. Olsen

– Jens Christian Grøndahl

– Pia Kjærsgaard

3: I februar 2018 gik treenigheden kendt som GirlSquad i opløsning. I den forbindelse udtalte en af kvinderne: ”Jeg tror, folk vil huske os som en vulgær gruppe af tre kvinder, der brugte deres seksualitet til at fremme sig selv.” Hvem?

– Louise ”TwerkQueen” Kjølsen

– Ekaterina Krarup Andersen

– Nikita Klæstrup

4: På årets Roskilde Festival blev der skruet godt op for mængden af kvindelige artister på festivalens scener. 20 procent nåede den op på, og det var faktisk ret pænt. Et dansk spillested meldte dog ud for nylig, at det i 2019 vil gå endnu længere og kun præsentere kvindelige kunstnere og bands, der har kvinder i centrum. Hvilket spillested?

– VEGA

– Voxhall

– Forbrændingen

– Stengade

– Den Grå Hal

5: I løbet af året har vi talt med en række danske instagrammere, deriblandt Katrine Blauenfeldt, Nana Hagel, Louise Cehofski og Nikita Klæstrup, om deres ansvar over for deres følgere, og hvordan det er at dele så meget med så mange. De deler dog ikke deres liv med helt så mange, som verdens mest fulgte person på insta. Men hvem er det?

– Selena Gomez

– Cristiano Ronaldo

– Ariana Grande

– Beyoncé

– Kim Kardashian

6: I foråret 2018 blev en kvinde smidt ud af en butik på Strøget i København, fordi hun ammede. Hun valgte at fortælle om det på Facebook, og så blev butikken overvældet af 1-stjernede anmeldelser og skældt hæder og ære fra, og derfor valgte butikken at undskylde. Hvilken butik var det?

– Royal Copenhagen

– Disney Store

– Foot Locker

– H&M

– Søstrene Grene

7: ”Personligt er det ikke første gang jeg har hørt en minister sige at han må trække sig fordi han føler sig tømt,” tweetede Nikita Klæstrup tidligere i år og cementerede sin position som en af Danmarks sjoveste politiske kommentatorer, men hvilken minister havde trukket sig fra sin post, fordi han ”følte sig tømt”?

– Esben Lunde Larsen

– Brian Mikkelsen

– Søren Pind

8: 2018 var også året, hvor DJ Khaled proklamerede, at han ALDRIG slikker fisse, selv om han forventer at modtage oralsex, fordi der ifølge ham gælder ”andre regler for mænd”, og fordi han er ”kongen”. Han var ikke den eneste, der udtrykte afsky ved mund-til-fisse-action: ”Jeg har aldrig slikket fisse, og jeg kommer heller ikke til det. Jeg ved ikke, hvordan det smager, og jeg har ikke tænkt mig at prøve. Jeg kan ikke få mig selv til det,” sagde en person fra en dansk realityserie fra året, der gik. Hvem?

– Morten fra Ex on the Beach

– Michael fra Gift ved første blik

– Mikki fra Fuckbois

– Martin fra Landmand søger kærlighed

9: I juni vedtog et flertal i EU at øremærke to måneders barsel til mænd. I den forbindelse talte vi med Victor Grønne, som havde mistet en forfremmelse på jobbet, fordi han insisterede på at tage fem måneders barsel med sin datter. Hvor lang barsel tager danske mænd i gennemsnit? (obs: den seneste statistik er fra 2015)

– 14 dage

– 25 dage

– 6 uger

– 8 uger

– 11 uger

10: Ifølge direktøren for det her privathospital, lå der ikke “den store tankevirksomhed“ bag beslutningen om at livestreame Fie Laursens brystoperation via Snapchat tidligere i år. Hvad hedder privathospitalet?

– AK Nygart

– Amalieklinikken

– Retouch Clinic

– Hovedstadens Plastikkirurgi

– Aleris Hamlet

11: Et hot emne i 2018 har været samtykke, og elendige jokes om at medbringe skriftlige samtykkeerklæringer, når man skal score i byen, har fået os til at stille spørgsmålstegn ved mænds evner i sengen. En samtykkebaseret voldtægtslovning var også til afstemning i Folketinget. Hvilket af følgende lande har ikke en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, når vi går ind i 2019?

– England

– Belgien

– Wales

– Sverige

– Skotland

– Cypern

– Nordirland

– Irland

– Danmark

– Luxembourg

– Tyskland

12: I 2018 har DSB lanceret en chatbot. Hun er selvfølgelig en kvinde, for det har den slags serviceorganer en tendens til at være. ”Den her tendens er et resultat og en reproduktion af en patriarkalsk struktur, hvor kvinden er den underordnede servicefunktion, man kan slukke for, når man ikke gider bruge hende mere,” forklarede Ditte Campion, der er censor på kønsstudier på Københavns Universitet og forfatter til undervisningsbøger om køn og kønsteori, da vi spurgte hende, hvordan det kan være. Hvilken af følgende er ikke navnet på en kvindelig chatbot?

– Siri

– Cortana

– Leonora

– Alexa

– Charizard

13: I 2017 gik vi i breaking på Broadly, da Libresse lavede en reklame for bind, hvor vi fik lov at se blod. 2018 blev også år for en Broadly-breaking. Men hvad var det, vi fik lov at se for første gang, som fik os til at gå i breaking?

– Lige så mange kvinder som mænd i Folketingets mest magtfulde udvalg

– Kvindelig kropsbehåring i en reklame for skrabere

– Babylort i en reklame for bleer

14: 2018 bød på en fantastisk sommer, og når sådan noget sker, leder man som journalist efter historier, der kan laves under åben himmel. Efter mange års historier om, at danske kvinder er blevet mere og mere blufærdige, besluttede vi os i juli for at gå en tur langs Amager Strand og se, hvordan det stod til med de bare bryster anno 2018. Politiken var gået samme tur i juli 2015, mens TV 2 havde taget turen i juli 2017 – begge med samme resultat: én enkelt kvinde uden top på. Hvor mange topløse kvinder fandt vi i juli 2018?

– 0

– 1

– 14

– 33

15: Anahita Malakians, som er tidligere folketingskandidat for Venstre, udnyttede årets agurketid til at tale om kvinders ret til at udfolde deres seksualitet. Med hashtagget #over10 og ved at fortælle, at hun selv har haft over 100 sexpartnere, sparkede hun gang i debatten. Hun ramte også et ømt punkt hos partifællen Anna Libak, som skrev et blogindlæg med titlen ”100 sexpartnere er for mange”, hvor hun argumenterede for, at kvinder med færre sexpartnere end Anahita Malakians vil føle sig udskammet og holdt udenfor af kampagnen. ”I forvejen er vi en del kvinder, der har følt os udenfor på grund af #MeToo-kampagnen, fordi der ikke er nogen, der har sexchikaneret os,” skrev Libak også. Til slut beskrev hun sine overvejelser om at starte sin egen kampagne, selvfølgelig med et hashtag. Hvad skulle den kampagne hedde?

– #under10

– #1adgangen

– #ikkemig

– #100erformange

– #malakianserentøjte

– #hvorforragerdeikkepåmig?

– #hvaderudskamning?

– #hvorforharalleandresåmegetgodsex?

16: I efteråret rejste Broadly til Helsinki, fordi vi havde læst, at en mindre kønsrevolution var i gang i Finlands svar på Magasin, Stockmann. Det amerikanske netmedie VOX skrev, at Finlands største stormagasin ”går all in på den androgyne tilgang”, og Berlingske skrev, at Stockmann ”nedlægger mande- og kvindeafdelinger” til fordel for ”én stor kønsneutral tøj-etage.” Det måtte vi fanme opleve. Hvorfor blev vi skuffede, da vi kom frem?

– Tøjet var grimt

– Det var virkelig dårligt vejr i Helsinki

– Der viste sig ikke at være en kønsneutral etage

– Finnerne var virkelig underlige

17: På Mændenes Internationale Kampdag – ja, det er en ting – satte vi fokus på mænds ligestillingsudfordringer, for kigger man på statistikkerne, tegner der sig et noget dystert billede af den danske mands velbefindende. Mænd begår mest kriminalitet. Mænd har oftere problemer med alkohol og stoffer. Mænd begår oftere selvmord. Mænd bliver oftere hjemløse. Mænd udsættes oftest for vold på gaden – og dem, som udsætter andre for vold, er også oftest mænd. Mænd dør tidligere end kvinder. Derfor kan man undre sig over, at mændenes dag får så lidt opmærksomhed. Vi vil vædde med, du ved, hvilken dato der er Kvindernes Internationale Kampdag, men hvilken er mændenes?

– Den 5. september

– Den 23. oktober

– Den 19. november

18: Markus Grigos tissekone-tatovering er det eneste, vi vil huske fra årets Den Store Bagedyst, skrev vi tidligere i år. 2018s sæson bød simpelthen på alt for mange nydelige kager, der smagte af bær, og alt for få legendariske guitarkager og kønspolitiske public service-skandaler. Der var i det hele taget ikke meget sjov ved det, efter Albert røg ud. Dommeren Markus Grigo fik dog samtlige afsnit til at glide ned, og måske lagde du også mærke til Grigos skønne sleeve, om hvilket han har sagt: “Jeg fik tatoveringen for to år siden. Og den viser jo alle mine interesser…” Hvilken af følgende ”interesser” nævner Markus Grigo ikke i videreførelsen af den sætning (altså hvilken af følgende ting, har Markus Grigo ikke tatoveret på sin arm? Og ja, det betyder, at han har alle de andre ting tatoveret på sin arm…)

– En kakaobønne

– En paletkniv

– Et piskeris

– Et vaffeljern

– Brombær

– Jordbær

– Lime

– Citroner

– En åben papaya, som mange tror er en tissekone

Her kommer svarene:

1) #Timesup (var hashtagget, der stod på skuespilleres badges ved Golden Globes og Robert-uddelingen)

2) Jens Christian Grøndahl (victimblamede Kim Wall for hårdt)

3) Ekaterina Krarup Andersen (udtalte, at folk ville huske GirlSquad som “en vulgær gruppe af tre kvinder, der brugte deres seksualitet til at fremme sig selv.”)

4) Forbrændingen (er spillestedet, som kører et 100 procent kvindeligt line-up i 2019)

5) Cristiano Ronaldo (har flest følgere på Instagram, og så har han en voldtægtsanklage hængende over hovedet…)

6) Disney Store (smed en kvinde ud, fordi hun ammede)

7) Søren Pind (trak sig, fordi han følte sig tømt)

8) Mikki fra Fuckbois (slikker ikke fisse)

9) 25 dage (tog mænd gennemsnitligt barsel i 2015)

10) AK Nygart (livestreamede Fie Laursens brystoperation på Snapchat)

11) Danmark (har stadig ikke en samtykkebaseret voldtægtslovgining)

12) Charizard (er en pokémon og ikke en chatbot)

13) Kvindelig kropsbehåring i en reklame for skrabere (fik vi endelig lov at se i 2018)

14) 33 (kvinder badede topløse på Amager Strand, da vi tog derud i juli)

15) #1adgangen (var den kampagne Anna Libak overvejede at starte for at udskamme kvinder med mange sexpartnere)

16) Der var ikke en kønsneutral etage (da vi tog til Helsinki for at opleve den)

17) Den 19. november (er mændenes internationale kampdag)

18) Et vaffeljern (har Markus Grigo desværre ikke tatoveret på sin arm)

Prøv også nytårsquizzen fra vores kolleger på Munchies: