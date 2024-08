Hvis du er mand, bliver din regning 18% dyrere på den her café

Handsome Her er en vegansk café i den australske by Melbourne, der kun har været åben i en uges tid, men den har allerede fået en del kæber til at falde til jorden. Ikke på grund af de vulva- sten der ligger ved siden af kasseapparatet eller menstruationsklistermærkerne, man kan købe. Det er på grund af et par ord skrevet med gul kridt på et skilt foran caféen.

Ejerne af Handsome Her har lavet en liste på tre regler: For det første har kvinder fortrinsret til siddepladserne, for det andet pålægger caféen mænd en afgift på “18 procent, der afspejler lønforskellen mellem kønnene”, og sidst men ikke mindst står der: “Respekter hinanden.” Pengene fra denne mandeskat vil blive doneret til velgørende formål.

Ikke overraskende er det regel nummer to, der har fået folk til at spærre øjnene op, også selvom det er frivilligt og kun vil blive “håndhævet” – så meget man nu kan håndhæve noget, der er frivilligt – en uge om måneden. “Jeg vil have folk til at tænke over lønforskellen, fordi det har været sådan i årtier, og fordi det er på tide, at det bliver prioriteret,” fortalte ejer Alex O’Brien til Broadsheet. “Jeg synes, det er fedt, at det kan få mænd til at tænke lidt over deres privilegier.”

O’Brien sagde, at caféens mandelige kunder indtil videre havde været helt med på idéen, og der var endda en mand, som have doneret $50 for at støtte initiativet. (Pengene fra mandeskatten går denne måned til Elizabeth Morgan House, som støtter Aboriginal kvinder og børn, der har været ofre for vold i hjemmet.) O’Brien sagde også, at mænd vil blive spurgt, om de vil deltage. “Hvis folk ikke er fortrolig med det, eller hvis mænd ikke har lyst til at betale, så kommer vi ikke til at sparke dem ud på gaden,” fortalte hun News.com.au. “Det her er bare en god mulighed for at gøre noget godt.”

Selvom der ligger noble intentioner bag initiativet og en opfordring til at skabe debat om ligestilling, så er der er en masse mænd, som har mindst 18 procent ondt i røven over skatten – og mange af dem bor tusindevis af kilometer fra Handsome Her-caféen. “Fortæl mig lige, hvem der byggede jeres restaurant, hvem der leverer strøm, vand og gas, og jeres varer døgnet rundt?” brummede en mand fra Holland på Twitter. “Når I bliver sagsøgt, så vil I finde ud af, at der er forskel på strafudmålingen for mænd og kvinder, og så slipper I med en advarsel,” skrev en fyr i Oregon. Der var også en person ved navn MattDogg, som anmeldte caféen til forbrugerombudsmanden, Consumer Affairs Victoria, og anklagede stedet for diskrimination. (Drenge, for pokker, det er ikke sådan, det fungerer. Det er ikke sådan, noget af det her fungerer.)



Når det så er sagt, lader det til, at caféen har masser af støtter – og det er blandt mennesker, der rent faktisk har lyst til drikke kaffe på Handsome Her. “Vi har haft besøg af mænd fra den anden ende af byen, der er kommet for at betale mandeskatten og smide lidt ekstra i donationsbøtten – I er ret seje,” skrev caféen på Facebook. “I løbet af tre dage har vi åbnet en café, overlevet en social media-shitstorm […] og fået Australien til at tale om den glemte lønforskel mellem kønnene.”

Det lyder som en succesfuld første uge. MUNCHIES har kontaktet Handsome Her for at få en kommentar, men uden held.