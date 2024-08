Hvis du nogensinde har følt dig uncool, så læs det her ærlige og sjove interview med SZA

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Vi havde for nyligt Ctrl på toppen af vores liste over årets albums, og det er der mange gode grunde til. For eksempel er en af SZAs største styrker som kunstner hendes oprigtighed. I et interview med Pitchfork snakker TDE-stjernen lort om nærmest alting, og en person med så alsidige interesseområder som SZA skal altid have lov til at snakke lort.

I interviewet kommer hun ind på nogle ret dybe emner, men til at starte med indrømmer SZA, at hun i gymnasiet var lige så åben og altomfavnende, som hun er i dag. Hun gik i skaterbukser og lyttede til ”Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers, Macy Gray, Nine Inch Nails – det var en ret underlig fase for mig.” Al talent har sit ophav i nu-metal.

Flere gange undervejs kalder SZA sig selv for en nørd, og det er noget, hun har tænkt rigtig meget over i forbindelse med at være en sort kvinde:

Pitchfork: En af de bedste ting ved din plade er, at man får en fornemmelse af, at du er en rigtig succesfuld nørd.

SZA: Rihanna kalder mig for sin ghetto-nørd. Det er ret sjovt. Jeg har det sådan lidt: ”Hvad snakker du om?”

Pitchfork: Det er, som om du har været nørd, men nu har du overvundet den side af dig selv. Får sorte kvinder, som også er nørder, ikke nok opmærksomhed i offentligheden?

SZA: Nej. Folk har det med at reducere sorte kvinder til at være lig med en bestemt type væremåde, den der med, at vi ikke finder os i noget fra nogen. Men vi har mange følelser, vi bærer rundt på, en masse frygt og forventninger, en masse stolthed. Det er den side af os selv, vi skal i kontakt med. Det er vigtigt for mig, at kvinder, der ikke er sorte, lærer om vores kamp og vores usikkerheder. Vi har lige så mange følelser og udtryk, som alle andre har. Der er mange folk, som kommer til mine koncerter og møder nye venner og folk, de ellers ikke ville have mødt. Jeg tror, de bliver overraskede, når de konfronteres med hinanden.

Det med at kunne relatere til hinanden bliver et tematisk hovedspor gennem resten af interviewet, og SZA uddyber sine tanker om det budskab, hun gerne vil efterlade sit publikum med:

På en måde vil jeg gerne hjælpe folk til at hele sårene. Men på den anden side vil jeg heller ikke skabe forvirring, så folk står tilbage med en følelse af: ”Hvad betyder det her?” Når det bliver alt for personligt, selv når det er skørt og mørkt, kan det godt virke skræmmende. Jeg skriver kun om ting, der er sket i mit liv, så det kan hurtigt blive for meget. Men jeg er ret modig. Jeg overvejede at lægge alle de ting, jeg var bange for at lægge på pladen, på en deluxeversion, udgive den og så bare forsvinde. ”The Weekend” – jeg har fire lignende ting liggende. Jeg anede ikke, at folk var nede med det.

Derudover kommer hun også ind på Issa Rae og Insecure (”Den måde hun ligesom giver sig selv en peptalk på; jeg ville også takle mine problemer med baby rap”) såvel som tidligere forhold (”Jeg passede bare mig selv i Brooklyn, mens han dyrkede gruppesex i Vegas. Det var en underlig periode”) krydret med sjove indslag (”Sorry. Jeg bøvsede lige. Jeg har gået og bøvset hele dagen.”) Du kan læse hele interviewet her.