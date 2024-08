Hvis du serverer isterninger lavet af pølsevand, hader du dine gæster

Denne historie er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

Kogning er en fremragende måde at tilberede pølser på.

Den eneste ulempe er, at du står tillbage med den store balje vand, som den præfabrikerede pølse har svømmet rundt i. Hvad skal du stille op med en væske, der er så vanvittig ulækker? Du smider sikkert det besudlede vand ud.

Pjat, mener twitterbrugeren Angela Brisk. Hun foreslog i et tweet sidste uge, at man ikke kasserer væsken, men derimod hælder det overskydende vand over i en isterningebakke – eller måske en isterningepose, hvis du er ekstra fingernem – og server det for de gæster, du ikke kan lide.

I turn hotdog water into ice cubes for guests that I don't like pic.twitter.com/YOOrBaNTaB — Angela Brisk (@AngelaBrisk) March 9, 2018



Jeg kan ikke komme i tanke om en bedre og mere omstændelig måde at vise, hvor meget du foragter en gæst, som du måske skulle have undladt at invitere hjem til dig i første omgang.

Brisk har ikke svaret på vores spørgsmål om, hvorvidt hun faktisk har afprøvet tricket i virkeligheden. Det er ikke første gang, hun går viralt med et absurd og aggressivt madrelateret tweet. Sidste november anbefalede hun at smugle mad med ind i biografen ved at fylde en flamingoskål med slik og skjule den under blusen. Dermed kan man narre andre til at tro, at man gemmer en baby og ikke bland-selv-slik.

Et harmløst forslag: klæd dig ud som gravid, og snig alle de snacks, du kan spise, med ind i din lokale bif!

Found a brand new way to get your snacks into a movie pic.twitter.com/eDcOwjLiMU — Angela Brisk (@AngelaBrisk) November 19, 2017

Så er pølseskindssnavset vand alligevel en betydelig mere sadistisk måde at gå viralt.

Forestil dig, at du uskyldigt løfter en negroni op til dine læber og et strejf af Steff-Houlberg rammer dine næsebor. Men du tænker ikke videre over det, for du tror fejlagtigt, at din vært vil dig det godt.

Du har ingen ide om, at du er blevet offer for at absurd og aggressivt kneb. Det er en form for gastronomisk tortur. Noget jeg ikke ønsker for min værste fjende.