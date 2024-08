Hvis du skal date en tvilling, skal du være klar på lange samtaler

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA



Tvillingen fanger din opmærksomhed med sin uovertrufne evne til at skinne i sociale sammenhænge med hurtige replikker og velplacerede vittigheder. Tvillingen overrasker dig, fordi han eller hun vender tingene på hovedet og tager et standpunkt, som du ikke har hørt en million gange før. Det intellektuelle lufttegn er fra naturens hånd meget nysgerrig og stiller dig en million spørgsmål, så det føles, som om du bliver interviewet, men hvis du er typen, der godt kan lide opmærksomhed og er villig til at spille med, så fejer tvillingen uden tvivl benene væk under dig. For tvillingen er samtale den ypperste af alle kunstformer, og det skinner igennem selv i noget så banalt som smalltalk.

Videos by VICE

Hvis du beslutter dig for at fortsætte samtalen med en tvilling over drinks eller en middag, så prøv en fusionsrestaurant, der blander forskellige kulinariske traditioner, eller en hip bar, som laver ukonventionelle cocktails. Tvillingen er kendetegnet ved dualitet. Til daten kan du overveje at tage en trøje på med et vittigt statement af en slags – tvillinger er vilde med det, fordi det stimulerer dem intellektuelt. Du skal finde en balance mellem, hvad du er tilpas med, og hvad du tror, tvillingen gerne vil se – tvillingen er ikke et tegn, som lader sig imponere af moderigtig mundering, så find på noget, der er sprogligt stimulerende.

Tvillingen er umanerligt nysgerrig, så du skal være forberedt på nogle særdeles nærgående og bredtfavnende samtaler på de første dates. Tvillingen vil høre alt om din uddannelse, hvad du har skrevet opgaver om, og hvilke bøger du har læst. Det kan godt være lidt overvældende i begyndelsen, men det hele handler om at bringe tvillingen på banen og stille ham eller hende de samme spørgsmål. Tvillingen elsker at snakke længe om alt mellem himmel og jord, så vær ikke bange for at dreje samtalen ind på noget, der interesserer dig. Hvis du er ude efter en stille og rolig date, så er tvillingen ikke det tegn, du skal invitere. Tvillinger har det med at fortælle lange historier for at prøve at imponere, og de kan godt fortabe sig lidt i verbale finurligheder – tvillingen er sikkert mere imponeret, end du er. Du skal ikke være bange for at påpege det på en humoristisk måde: ”Wow, du deler da bare løs af guldkornene, hvad skal vi snakke om først?” De fleste tvillinger er slet ikke klar over, at de taler om to-tre ting ad gangen, og det kan være gavnligt at hjælpe dem med at fokusere lidt.

Hvis du beslutter dig for at indlade dig på et forhold med en tvilling, har du nogle fantastiske oplevelser i vente. Selv om tvillinger tit bliver svinet på sociale medier – takket være USA’s klovn af en præsident – så er der nogle klare fordele ved at være i et forhold med det intellektuelle lufttegn. Hvis du har en spøjs hobby eller fritidsinteresse, så gør tvillingen, hvad han eller hun kan for at lære alt om den, også selv om det ikke er noget, der har interesseret dem tidligere. Et succesfuldt forhold handler i høj grad om delte interesser og hobbyer, og tvillingen går til udforskningen af jeres fælles interessesfære som en detektiv. Det snakkesalige tegn er også altid klar til at støtte dig inden den store jobsamtale eller i skænderier med familiemedlemmer. Din tvilling er en værdifuld kilde til gode ideer, når det handler om at lægge en strategi. Og når en tvilling kan lide dig, skal du aldrig mere bekymre dig om at snakke for meget eller sende for mange sms’er – tvillingen elsker det, når du deler alt, der lige dukker op.

Tvillingen er styret af Merkur, kommunikationen og sindets planet – det er derfor, tegnet er så glad for at snakke, men tit lever lidt i sine egne tanker. Visse tvillinger opfører sig på samme måde mellem lagenerne, og derfor kan sex godt være en forvirrende oplevelse. Tvillingen er et tegn, der lever i ideernes verden og derfor kan føle sig uvant i en situation, der er så jordnær som sex. Desværre resulterer det sommetider i, at tvillingen forsøger sig med dirtytalk. Tvillingen kan godt føle sig klodset i sengen, men har bare brug for lidt træning. Det er vigtigt for alle stjernetegn – men især tvillingen – at man deler, hvad man kan og ikke kan lide i sengen. Din tvilling bliver ikke fornærmet. Han eller hun vil være taknemmelig for din feedback og lejligheden til at snakke om sine følelser.

Det sværeste ved at date en tvilling er begyndelsen. Tvillingen har det med at sende tvetydige signaler, selv om vedkommende ikke er klar over det. Det ene øjeblik virker tvillingen helt forelsket, det næste, fuldstændig ligeglad. I virkeligheden er det bare, fordi tvillingen altid har et par samtaler kørende på samme tid, er i gang med at skrive en email eller læser en artikel. De indser ikke, at multitasking kan virke, som om de ikke er interesserede, men hvis du er i tvivl, skal du bare spørge! Foreslå en date på et bestemt tidspunkt, på et bestemt sted, og så skal tvillingen nok melde klart ud. I det lange løb kan det også blive frustrerende, at tvillingen aldrig tager ansvar. Selv om vi alle er mennesker, der begår fejl, så elsker tvillingen at kaste sig ud i lange søforklaringer. De prøver tit at komme med en forklaring og indser slet ikke, at det bare får dem til at fremstå som umodne. De fleste tvillinger ville have godt af at lære at sige undskyld rent ud.

Hvis du skal slå op med en tvilling, kan du godt forberede dig på, at din kommende ekskæreste enten vil tale om bruddet i flere timer eller slet ikke tale med dig igen. Tvillingen vil formodentlig forsøge at forklare nogle af dine grunde for at ville slå op med en lang svada, og dit eneste svar skal være, at du har tænkt længe over det, og at det er den rigtige beslutning. Du skal ikke lade tvillingen spille på din skyldfølelse og bruge flere timer på en genforhandling, hvis du er sikker på din beslutning.

Men hvis du er heldig og finder en tvilling, som er den rette for dig, så vil du opleve en romance, der hele tiden byder på nye spændende oplevelser. Din tvilling elsker at finde nye serier, I kan se sammen, at planlægge dates på spændende, nye restauranter og at udforske jeres delte lidenskaber. Tvillingen elsker, når du sender beskeder om et eller andet, der er sket på arbejdet, og han eller hun vil bruge sine talegaver til at få dig til at se tingene i et nyt lys. Du kommer måske til at savne lidt tid alene, men til gengæld vil din partner altid være klar til at lytte, når du har problemer, og det kommer man langt med.