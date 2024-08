Hvis du vil lugte bedre, er det måske på tide at droppe kalorierne

Den her artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA i september 2016.

Det er ingen hemmelighed, at vi er, hvad vi spiser. Eller at vi lugter lidt, af det vi spiser for den sags skyld. Men vi tænker som regel, at det kun er de mest skarpe fødevarer, der har en effekt på vores personlige aroma: hvidløg, løg, whiskey – og måske også bukkehorn, hvis vi tænker os grundigt om. (Det får dig til at udlede en ahornsirup-agtig dunst.)

Men det er nok alligevel de færreste af os, der tænker over, om duften af vores frokost matcher vores deodorant. De fleste af os kører gladeligt en salat niçoise eller en clubsandwich ned uden at være særligt bekymrede for, hvordan frokosten påvirker andres opfattelse af, hvor attraktive vi er. Men det burde nogen af os måske være. Og med ‘nogen’ mener vi mænd.

Resultatet af en undersøgelse publiceret i det videnskabelige tidsskrift Evolution & Human Behavior i 2016 tyder på, at vores kropslugt er tættere knyttet til vores kost, end man tidligere har troet. Selvom det måske umiddelbart virker åbenlyst, at man vil lugte sundere, hvis man spiser sundere, er der altså nu videnskabeligt belæg bag din mors insisteren på, at du bør spise mere frugt og grønt. Det er din egen lækkerhed det handler om. I det mindste hvis du er mand.

Undersøgelsen, der blev foretaget af forskere fra det psykologiske fakultet på Macquarie University i Sydney, undersøgte forholdet mellem indtagelsen af frugt og grønt blandt en gruppe mandlige forsøgspersoner, og måden en gruppe kvindelige forsøgspersoner opfattede duften af deres sved.

Alle helsefanatikere kan godt rykke tættere på skærmen, for i undersøgelse var der gode nyheder om jeres sexappeal.

De kvindelige forsøgspersoner “evaluerede” svedprøverne på baggrund af deres “affektive kvaliteter og deres psykofysiske dimensioner”. Resultatet var en “signifikant” forbindelse mellem mere behagelige kropslugte og højere indtagelse af frugter og grøntsager. Men interessant nok var de mest stinkende kost-syndere ikke hvidløg, kød eller æg. I stedet var det et højt indtag af kulhydrater, der resulterede i “kraftigere, mindre behagelig” svedlugt.

Kære kulhydrater. Vi troede I var vores venner, og så viser det sig, at I har saboteret os i alle de år.

Men der venter dig også andre sex-appeal-fordele, hvis du begynder at ramme grøntafdelingen lidt oftere. Tidligere forskning har vist, at karotenoider, der findes i farvestrålende frugter og grøntsager, faktisk kan give huden en smuk glød. Så find dig nogle søde kartofler, og gør dig klar til at opgradere dit ansigt.

Og hvis alt andet fejler, kan du jo altid bare smøre dig ind i KFC’s solcreme med duft af fried chicken og håbe, at din udkårne elsker duften af friture. Eller bare prøve det her:

