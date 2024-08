Hvor fanden er ham her fyren på vej hen med en delfin?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Så er sommeren endelig kommet, og det betyder, at det er på tide, at vi alle sammen flokkes til stranden for at gøre mærkelige ting i nærheden af havet. Men inden, nogen kan nå at løbe henover Atlanterhavet i en plastikboble igen eller køre offroad spritkørsel i Florida, har en mand i Guangdong i Kina allerede sat baren for maritime udskejelser rimelig fucking højt. Han fandt nemlig en strandet delfin på stranden, samlede den op, og gik med den, som om han ejede den.

Videos by VICE

Ifølge South China Morning Post opdagede manden delfinen på Hailing Island i Guangdong, hvor den var strandet i sandet og så ud til at være døende. Som man kan se i videoen, valgte manden hverken at råbe på hjælp eller bare skubbe den ud i vandet igen – næh, duden samler den bare op, smider den over skulderen og slentrer ned af kysten, mens en anden person filmer ham.

En person fra de lokale fiskerimyndigheder siger til Morning Post, at tilskuere så manden bære delfinen tilbage til sin bil, hoppe ind og køre væk derfra, sandsynligvis med det stakkels, hjælpeløse havpattedyr ombord. Nu er politiet på jagt efter delfintyven – som de antager er turist – og forventer at anklage ham for at stjæle et truet dyr.

Ingen aner, hvad manden skulle med sin fange. Der er en lille chance for, at han måske var på vej ud for at hente hjælp – simpelthen haste til den første den bedste dyrlæge – men at dømme efter det smørede smil på hans læber, den måde han slynger delfinen over skulderen, og den afslappede måde han slentrer ned ad stranden, virker det ikke særlig sandsyngligt.

Måske har han et voldstort akvarium, og det var hans eneste chance for at kunne tilføje en delfin til sin samling. Måske havde han lige set The Shape of Water – det kan være, de netop nu ligger og putter i et badekar og gør klar til en hed omgang dyresex. Eller måske er manden bare et røvhul. Det må du vurdere.

Forhåbentlig formår politiet at fange ham, så vi kan komme til bunds i, hvad fanden der foregår. Indtil da må vi trøste os med, at han i det mindste ikke brugte delfinen som hjælp til at åbne en øl.

Relateret film: Surrounded: Island of the Sharks