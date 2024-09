Hvor farligt er det egentlig at kvæle hinanden under sex?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Tonic



Scenariet: Din ven er til BDSM og kan godt lide at få holdt noget for sin mund og næse under sex. Han har hentydet til, at han også er nysgerrig omkring kvælning. Og hvad så? Han tænder på det.



Hvad du frygter: At din ven vil dø glad, men alt for tidligt, midt i hed og kinky kvælnings-elskov.

Lidt baggrundsviden: Kvælning og breath play er “muligvis de største årsager til permanente skader og dødsfald inden for BDSM-scenen,” siger Barak*, der er medejer af adventuresinsexuality.org og sygeplejerske på en skadestue. (*Vi har undladt at dele Baraks efternavn efter anmodning fra den medicinske institution, han arbejder for.)

Hvad der sandsynligvis kommer til at ske: Der findes ikke nogle faste tal på, hvor mange folk der dyrker den her form for BDSM eller lider under konsekvenserne af den. Hovedpointen er, at enhver, der prøver det, kan få en oplevelse, der løber af sporet.

Forskning på området har påvist, at sunde voksne har en lav sandsynlighed for at få permanente skader, hvis personen, der bliver kvalt, hurtigt bliver sluppet fri igen, mens de stadig er ved bevidsthed, men Barak advarer mod, at “der stadig godt kan opstå bivirkninger og langvarige skader”. Ofte kan den belastning, som kvælning udsætter kroppen for, forårsage “åndedrætsbesvær, en hæs stemme eller hoste, problemer med at synke, hovedpine og svimmelhed,” siger Barak. Andre skader, som din ven potentielt udsætter sig for, kan være blodsprængte øjne eller små, røde prikker i ansigtet.

Det værste, der kan ske: Død. Det er der især fare for, hvis kvælningen bliver for voldsom, dvs. at halsen bliver klemt eller forsnævret. Hvis folk har visse allerede eksisterende lidelser – som forhøjet blodtryk, et højt kolesteroltal, aneurismer i hjernen og fedtholdige aflejringer i halspulsåren – er de især sårbare over for farlige situationer, der i værste fald kan have døden til følge.

Hvad du kan gøre: I sin skelsættende bog om sadisme og masochisme, SM 101, skriver seksuelunderviser og aktivist David Wiseman: “Jeg kender ikke til nogen form for kvælning eller strangulering, der kan udføres, uden at modtageren er i fare for at få hjertestop… jeg er ikke bekendt med nogen pålidelig metode til at afgøre, hvorvidt faren for sådan et hjertestop er overhængende. Hvis modtageren får hjertestop, er sandsynligheden for at genoplive dem meget lille, selv med optimal førstehjælpsydelse.” Læs det højt for din ven, og håb, at det får hans rejsning til at lægge sig.