Hvor gamle er karaktererne i Seinfeld egentlig? Vi undersøger mysteriet

Et af mine tidligste tv-minder er det sidste afsnit af Seinfeld. Da jeg var barn, så jeg serien, når den blev sendt, og da jeg kom i gymnasiet, fik jeg job i en isbod for at få råd til at købe alle ni sæsoner på DVD, så snart de udkom. Jeg græder altid i slutningen af afsnittet “The Marine Biologist,” fordi det er så perfekt skruet sammen – det er selve idealet for, hvordan man fletter fire historier sammen i en halv times afsnit af en komedieserie. Jeg har spist mange gange på den samme New Yorker-diner, som de altid besøger i serien. Jeg siger ikke, at jeg helt sikkert ville vinde en quiz om Seinfeld, men jeg ville nok klare det bedre end de fleste.

Men til trods for alle de mærkelige detaljer, jeg har noteret mig omkring en serie, som havde premiere det år, jeg blev født, og som ikke har været sendt på tv i 20 år, er der stadig en rimelig basal viden omkring Seinfeld, som jeg ikke besidder. Faktisk er det så grundlæggende en detalje, at jeg blev helt chokeret, da det gik op for mig, at jeg ikke vidste det. Hvor gamle skal karaktererne forestille at være?

Da jeg var mindre, tænkte jeg altid, at de fire hovedpersoner i Seinfeld var i 30’erne eller 40’erne – altså den alder, som jeg mente, gamle mennesker havde. Selv om jeg efterhånden selv er begyndt at nærme mig den alder, virker George, Jerry, Kramer og Elaine stadig ekstremt gamle. En fyr på Reddit beskrev fænomenet tidligere i år: “Ligegyldigt, hvor meget jeg tænker over det, vil det altid virke, som om de er 20 år ældre end mig.” Hvordan kan det være? Kan det skyldes, den meget skaldede Jason Alexander var 29, da serien havde premiere? Havde karaktererne en statisk alder, eller er manuskriptet skrevet, så de altid fremstår ældre end personen, der ser det? Kan det overhovedet lade sig gøre?

For at komme til bunds i mysteriet, ringede jeg til komikeren Katie Kleiger, som er med i en dokumentar om Seinfelds superfans. “Jeg er den slags nørd, som faktisk ved, hvor gamle de skal forestille at være,” siger hun i starten af vores samtale. “De fleste virker enige om, at de starter med at være i starten af 30’erne og slutter med at være i slutningen af 30’erne. Elaine er den yngste, og Kramer er en del ældre.”

Så skulle den ged være barberet. Eller hvad? Ikke rigtig, for Kleiger er faktisk alligevel lidt forvirret omkring deres alder: “Jeg har set serien i så mange år, men nu, hvor jeg nærmer mig Elaines alder, er det, som om der er noget, der ikke passer,” siger hun.

Jeg er 29, og Kleiger er lidt yngre. Vi begyndte at sammenligne vores noter. Hun pegede på, at det var ret realistisk, at Elaine ville bo sammen med en roommate i starten af serien, hvis hun var i 20’erne. Men så pointerede jeg, at det er mærkeligt, at hun aldrig tager på bar eller til fest. Hvem er for gamle til at tage i byen, men ikke gamle nok til at bo alene i New York? “Alle de oplevelser og problemer, de har, er så langt fra, hvad man ville forvente af en person, der er i 30’erne og bor i New York,” siger Kleiger.

En del af forvirringen opstår, fordi alle, også Elaine, klæder sig som en far, der har fri fra arbejde, men det er alligevel ikke en gyldig forklaring. 90’er-stilen er jo tydeligvis tilbage, og jeg føler ikke den samme dissonans, når jeg går ned ad gaden i Brooklyn, som jeg gør, når jeg ser Seinfeld.

I jagten på en bedre forklaring ringede jeg til Matt Williams, der er medvært på en podcast, der hedder Seincast. “Da serien startede, var der ikke nogen ordentlig definition eller rigtig forklaring på, hvor gamle de er,” siger han. “Da vi begyndte at lave podcasten, lagde vi ret hurtigt mærke til nogle uregelmæssigheder, især fordi Jerry og George eftersigende skulle være barndomsvenner.”

For eksempel er der et afsnit, hvor Jerry siger, at han er 37, og i et andet afsnit siger George, at han er 33. Men i afsnittet “The Outing” fra sæson fire får vi at vide, at de mødtes til idræt i folkeskolen. Så spørgsmålet er: Er George ældre, end han siger, eller er Jerry yngre? (Serien handler jo ret meget om, at de er lystløgnere, så det er sandsynligt, at en af dem ikke fortæller sandheden.)

Selv om Williams er en af de største Seinfeld-eksperter i verden, siger han, at han mener, deres alder er et gennemsnit af skuespillernes rigtige alder. I afsnittet, hvor Jerry ikke har afleveret en biblioteksbog tilbage, påstår han at have afleveret den i 1971. Hvis vi går ud fra, at Jerry var 18 år og gik i 3.g dengang, og vi ved, at serien fik premiere 18 år efter 1971, så kan vi med lidt let hovedregning konkludere, at han må være 35 år gammel. Det tal bliver kun mere troværdigt af det faktum, at Jerry Seinfeld selv var 35, da de filmede det første afsnit.

Men det kan jeg ikke bruge til noget, for jeg har set millioner af teenagefilm med 35-årige skuespillere, der skal forestille at gå i gymnasiet, og romantiske komedier, hvor unge kvinder i 20’erne spiller moderlige skikkelser. Der er en tydelig forskel på en karakter og en skuespillers alder. Jon Snow fra Game of Thrones skulle åbenbart også være 17, og det er der sgu ingen, der tror på.

“Jeg tror måske, du har lidt for stor tiltro til forfatterens evne til at tænke forud,” siger Williams om min jagt på svar. “Der var ingen, der kunne have regnet ud, at serien ville blive så populær, at folk ville have behov for at vide mere, end at de var singler i 30’erne.”

Jeg var allerede ret sikker på, at jeg havde regnet ud, hvorfor Seinfeld-karakterens alder er så forvirrende. Det kan godt være det er mig, der er fucked, men hvis det er meningen, at jeg skal tro på, at en gruppe unge mennesker i New York aldrig går på druk, og at de ikke samtidig er typerne, der konstant gør opmærksom på, at de altså ikke drikker, så vil jeg mene, at Westworld er mere realistisk end Seinfeld. “Da serien begyndte, opførte de sig alle sammen som gamle mænd,” siger Williams. “De går ud og drikker kaffe eller spiser på diner. Der er ingen ungdommelig energi. Det er bizart, at de har sådan et socialt liv, når de hverken er gift eller har børn.”

“De er misantroper,” svarer Kleiger, da jeg spørger ind til det. “Jeg kan ikke forestille mig, at de tog i byen.”

Jeg besluttede mig for, at der kun var én ting at gøre for at løse mysteriet, og det var at ringe til en af manuskriptforfatterne. Peter Mehlman er en legendarisk tv-maestro, som arbejdede med Seinfeld i næsten alle årene, og han var heldigvis sød nok til at svare på mine dumme spørgsmål.

Og Mehlman har faktisk logiske svar på, hvorfor karaktererne lever, som de gør. Jerry er komiker, forklarer han, så han havde ingen kollegaer, han kunne gå i byen med, men han hang faktisk ud med visse andre komikere – blandt andre Kenny Bahia, som han hader. Man ser George sidde i en bar, efter han har mistet sit arbejde. Elaine tager til baseballkamp. “Jeg tror, karakterene i Venner er langt mere fastlåste i deres sekspersoners gruppe, og dem, de går på dates med, så der bogstaveligt talt ikke findes andre i hele verden,” siger Mehlman. “Vi beskæftigede os med så mange forskellige emner. Vi tog ganske subtilt fat i alt i verden, lige fra OJ Simpson til abort til AIDS Walk.”

Vi talte også om nogle af uregelmæssighederne i serien. Der er et afsnit i den sidste sæson, som handler om arkade-spillet Frogger, som George og Jerry påstår at have spillet i gymnasiet, selv om det først udkom i 1981. Det ville betyde, at de var omkring 26, da serien startede, og det ville kun gøre det hele endnu mærkeligere. Mehlman var ikke med til at lave den sidste sæson, men han forklarer, at på det tidspunkt var de blevet infiltreret af forfattere, der lige var kommet ud af Harvard, og som kom med kulturelle referencer, som folk på hans egen alder ikke kendte til (og som den originale inkarnation af karakterne heller ikke ville vide noget om).

Selv om Mehlman siger, at Jerry og George var “omkring 35” i starten af serien, så mener han, at jeg har misforstået det hele, hvis jeg synes, det er vigtigt. Jeg mener stadig, at min teori om, hvorfor de virker så gamle holder, men på den anden side er det vel næsten umuligt at fastsætte karakterernes alder, når de ikke virker til at udvikle sig eller lære noget som helst på ni år. Serien er berømt for ikke at handle om noget, men den handler samtidig om alting. Tid er bogstaveligt talt en flad cirkel i Seinfeld-universet. Karakterne bliver aldrig ældre, fordi de er arketyper uden alder – at spørge, hvor gammel George Costanza er, er ligesom at spørge, hvornår Mars, den græske krigsgud, har fødselsdag. Geografi er åbenbart også irrelevant, hvis man spørger Mehlman.

“Jeg har af og til benægtet, at serien skulle være specifikt funderet i New York, for jeg vil mene, at hvis man vælger sine ti favoritafsnit, så kunne de lige så godt foregå i Seattle,” siger han. “Serien er komik omkring, hvordan man opfører sig – folks små særheder. Det er, hvad serien handlede om.”