Hvor mange Flamin’ Hot Cheetos kan man spise, før man dør af det?

I tirsdags kom det frem, at Lil Xan var blevet indlagt, fordi rapperen havde spist for mange Flamin’ Hot Cheetos-chips. Det var i hvert fald det, den 22-årige mand bag albummet TOTAL XANARCHY oplyste i en video, som han delte med sine fem millioner følgere på Instagram.

”Jeg er blevet indlagt i dag,” sagde han. ”Jeg er ved at pakke til min turné, men ville lige dele med jer, at jeg er blevet indlagt på hospitalet. Det har ikke noget med stoffer at gøre, men jeg har åbenbart spist for mange Hot Cheetos, og det har revet min mavesæk op. Jeg har i hvert fald kastet blod op.”

Til de af jer, som ikke er bekendte med den her snack, har Flamin’ Hot Cheetos i den seneste tid sendt en række unge amerikanere en tur på skadestuen. I 2012 blev snacken bandlyst på flere skoler i Illinois, New Mexico og Californien på grund af dens deciderede mangel på næringsstoffer. Skolerne henviste endda til forskning, der viste, at de stærke osterejer ”har forårsaget en respons i hjernen, der minder om den, man ser hos folk, der er afhængige af stoffer.” Vigtigere er, at mange mennesker tilsyneladende tror, at det røde farvestof i Cheetos forårsager blod i afføring og opkast.

Men kan det passe, at det er farligt at spise alt for mange majsbaserede snacks? Hvor mange Cheetos kan man indtage, før kroppen begynder at falde fra hinanden og blive til rødt støv? Hvor lang tid går der, før dit hjerte begynder at pumpe sødt og saltet slagger gennem dine årer? Jeg har talt med en række eksperter for at få svar på mine brandvarme spørgsmål.

Anonym læge

Noisey: Hej, Doc. Rapperen Lil Xan er blevet indlagt, fordi han har spist for mange Cheetos.

Anonym læge: Nåh da. Er der ingen, der har spekuleret over, om det kunne være stoffer i virkeligheden?



Ingen kommentar. Hvorfor har der været så mange problemer med lige netop den her Cheetos-variant?

Jeg har selv haft en dårlig oplevelse med dem, så jeg har også lidt en beef med Cheetos. Jeg spiste en pose sammen med en ven, da vi var på ferie i USA og fik det vildt dårligt. Jeg brækkede mig over det hele. Det var virkelig ikke rart. Min afføring var ikke rød, men det var mit opkast helt sikkert.

Hvad tror du, der er sket med Lil Xan?

Han kan have ulcereret sin mavesæk med de der frygtelige, røde farvestoffer, de bruger. Det der røde peber. Det er sikkert det, der er sket. Han har indtaget djævlekemikaliet, og nu har han hul i maven. Eller et sår i hvert fald.

Djævlekemikaliet?

Det er ikke den officielle navn på det, men det er i hvert fald noget skidt.

Her er listen over ingredienser: ”maltodextrin, salt, fruktose, MSG, gærekstrakt, citronsyre” og farvestofferne: Red 40 Lake, Yellow 6 Lake, Yellow 5. Er det et af dem? Kan man forestille sig sådan en snack på hylderne i Europa?

Jeg tror, EU ville prøve at standse det. I USA er de jo alle sammen cowboy-kapitalister, så de regulerer sikkert ikke kemikalier i fødevarer på samme måde, som vi gør.

Anonym læge 2

Noisey: Hvad er det, der er sket her?

Anonym læge 2: Der er mange ting, som kan få kroppen til at kaste blod op. De tre hyppigste årsager for en person på hans alder er en Mallory-Weiss-læsion, som forårsager hyppigt opkast, øsofagitis eller mavekatar, altså betændelse i mellemgulvet eller maven, eller et mavesår.



Der er ikke nogen af de ting, der lyder særlig rare.

Stærkt krydret mad sættes tit i forbindelse med tilbageløb af mavesyre, som kan forårsage øsofagitis. Eller også åd han bare så mange, at han fik sig selv til at kaste vildt meget op!

Tror du, Flamin’ Hot Cheetos i sig selv kan brænde igennem vævet i maven?

Nej.

Lad os sige for eksperimentets skyld, at han har brændt hul i mavesækken. Hvad sker der, hvis man bliver ved med at spise Flamin’ Hot Cheetos?

I det hypotetiske tilfælde, at han har et hul i mavesækken, så siver der mavesyre ud i bughulen, hvilket forårsager peritonitis, en form for betændelse. I så fald skal han opereres, så hullet kan lukkes, og han skal have antibiotika for at behandle betændelsen.

Er der fare for, at chipsene falder igennem hullet og ødelægger resten af kroppen?

Chipsene kan ikke brænde sig gennem mavesækken, så de kan ikke som sådan beskadige andre organer. Det er mavesyre, som kommer ud igennem hullet, og det forårsager irritation, men der er ikke tale om en nedsmeltning af andre organer.

Hvor mange Flamin’ Hot Cheetos skal der til for at slå et menneske ihjel?

Temmelig mange, ville jeg mene. Hvis han bliver ved med at spise dem, vil det forværre situationen med hullet i mavesækken. Så er det ikke en god idé KUN at spise dem. Men hvis man spiser mere end ti poser om dagen, er der grund til bekymring.

Geeta Sidhu-Robb, kostvejleder for de kendte

Noisey: Hej! Jeg har talt med en del læger, og de er bekymrede. Som kost- og ernæringsekspert, hvad er din holdning til Cheetos-scenariet?

Geeta Sidhu-Robb: Det lyder i hvert fald ikke rart. Forarbejdede fødevareprodukter som Cheetos er et godt eksempel på krydsfeltet mellem fødevareindustrien og medicinalindustrien. Mad er gået fra at være ernæring til at være et led i en logistisk kæde for større virksomheder. Det handler om, hvor længe man kan opbevare produktet, før det skal leveres og indtages. Det handler om besparelser i sidste ende.



Er der ingredienser i Cheetos, som er decideret farlige?

Ingredienserne øverst i beskrivelsen lyder meget tilforladelige, men hvis man ser nærmere, så dukker svovl også op, og det er meget giftigt, hvis man indtager store mængder, mononitrat hjælper heller ikke systemet, masser af folk er allergiske overfor mononatriumglutamat, og Yellow 6 er bare… Jeg mener, fuck mig, hvorfor ville nogen dog spise det her?

Hvor mange skal jeg spise, før jeg kollapser i en stor gul pøl af væske på gulvet?

Det aner jeg ikke, men jeg kan ikke forestille mig, det er ret mange. Du bliver sikkert indlagt og reddet, inden det kommer så vidt. Men det bliver ikke en rar oplevelse.

Professor Laurence Lovat, leder af London Gastroenterology Centre og professor i gastroentrologi ved UCL

Noisey: Goddag professor, du er lige præcis eksperten, som jeg har ledt efter. Hvor mange Cheetos skal man spise for at komme rigtig til skade?

Professor Laurence Lovat: Som jeg forstår det, indeholder Cheetos rød peber, og det, ved man, kan forårsage øget mavesyre og blødninger i maven, ligesom for stort forbrug af smertestillende piller kan.



Så i værste fald kan man dø af det?

Er det muligt, svaret er ja. Vi har jo ikke set en epidemi, hvor massevis af folk falder døde om, fordi de har spist for mange Cheetos. Når vi tager i betragtning, hvor populære de er, er det nok i virkeligheden ikke en kæmpestor risiko. Det kan forårsage mavesår, men det er usandsynligt, at det vil ødelægge kroppen helt.

Hvor mange skal man spise, før man når ind i farezonen?

Sikkert mere end en enkelt pakke. Hvis man blev syg af at spise en enkelt pakke, ville de jo ikke kunne sælge dem. Det er nok rimeligt at gå ud fra, at svaret er ’mange’, men jeg kan ikke sige, hvad det helt præcis dækker over.

Skal vi bare helt lade være med at spise Cheetos?

Alle snacks, som er stærke og fyldt med peber, kan potentielt forårsage problemer. Der er selvfølgelig masser af krydderier, som er gode for kroppen, men ikke peber.

Unge mennesker spiser det, de kan lide at spise, og når de ikke kan lide det længere, lægger de det på hylden. Det er sjældent, det går så vidt, at de ender på hospitalet, men det er nok en god idé at huske ordsproget ’alt med måde’.

I en udtalelse til Billboard siger en talsmand for Frito-Lay, der producerer Cheetos: “Vi hos Frito-Lay stræber efter at tilfredsstille vores kunder, og fødevaresikkerhed er altid vores topprioritet. Flamin’ Hot Cheetos lever op til alle regler for fødevaresikkerhed samt vores egne stramme standarder for kvalitet. Vi er dog klar over, at visse forbrugere kan være mere følsomme over for stærk mad end andre, og at de derfor kan moderere deres indtag og vælge at undgå stærkere snacks på grund af personlige præferencer.”