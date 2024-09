Giver True Detectives korrupte betjente et realistisk billede af USA’s politi?

Hollywood flyder over med film om korrupte, voldelige og ubehagelige betjente fra den store by på vestkysten. Internal Affairs, Rampart, Dark Blue (med Kurt fucking Russel), L.A. Confidential, Training Day og Crash har alle rådne æbler i overmål. I den sammenhæng er True Detectives Ray Velcoro blot det seneste skud på stammen af korrupte betjente fra Los Angeles. Han er en blanding af 1930’ernes korrupte betjent, der var i lommen på lokale gangstere, og 1980’ernes voldsfacist – en af dem, der i sidste ende var med til at udløse The L.A. Riots i 1992. Det er på mange måder denne fusion af virkelighed og fiktion, der gør denne sæson af True Detective særligt stærk.

Det kan være svært at fatte, men Ray Velcoro er måske ikke så overdramatiseret, som man skulle tro, hvis man ikke har kendskab til LAPD’s historie, der er et af USA’s største politikorps. I 1950’erne var der flere eksempler på voldelig og racistisk motiveret adfærd hos LAPD-betjente, men det var i 1980’erne at LAPD under politidirektør Daryl Gates virkeligt begyndte at hælde benzin på bålet. Gates oprustede politiets våbenlager kraftigt og genindførte brugen af “chokehold” – et greb, der til forveksling ligner kvælning og også tit ender sådan.

Gates igangsatte “Operation Hammer” – et vanvittigt og ofte unødvendigt aggressivt forsøg på at komme bandekriminalitet til livs i Los Angeles. Byen måtte efterfølgende betale erstatning for ulovlige anholdelser i forbindelse med razziaer, der gav meget lidt udbytte.

Det eskalerede efter d. 3. marts 1991, hvor fire LAPD-betjente tæskede en sort taxachauffør, Rodney King, til blods uden i første omgang at blive dømt og straffet for overfaldet. Denne episode udløste The Los Angeles Riots i 1992, som er et af de største og mest voldelige optøjer i USA’s historie.

LAPD har med andre ord tidligere opført sig lige så hårdhændet som Ray Velcoro i True Detective. Velcoro tilhører politikorpset i det fiktive Vinci, som er kraftigt inspireret af den virkelige by Vernon, der er som en vatikanstat for kriminalitet og social dumping.

Vi har skrevet til en af de mest anerkendte eksperter i amerikansk politi for at høre, hvor slemt det egentlig står til med politiet i Los Angeles. Joe Domanick er journalist og forfatter. Han bor selv i Los Angeles og har skrevet bøgerne To Protect and To Serve: The LAPD’s Century of War in the City of Dreamsog Cruel Justice: Three Strikes and the Politics of Crime in America’s Golden State. Han nye bog Blue: The LAPD and the Battle to Redeem American Policing udkommer til august.

VICE: Hvordan hænger seriens forskellige betjente sammen med virkelighedens L.A?

Joe Domanick: Ray Velcoro er betjent i en lille, korrupt by tæt på – men ikke i – Los Angeles by. Han er altså ikke tilknyttet LAPD. Han er betjent i byen “Vinci” i serien, der i virkeligheden er en lille, korrupt industriby ved navn Vernon, der har sit eget lille, korrupte politi. Vernon er styret af omring 150 vælgere – og de er alle medlemmer af en lille håndfuld familier. Titusinder af arbejdere – de fleste illegale og underbetalte – strømmer til Vinci/Vernon hver dag for at arbejde.

Ani Bezzerides er betjent i Ventura County, der ligger lige nord for Los Angeles County, som både Los Angeles by og Vinci/Vernon er en del af. Paul Woodrugh, motorcykelbetjenten, tilhører Californiens ‘highway patrol’, så ingen af vores tre hovedpersoner arbejder altså for LAPD.

Den type korruption, der har gjort LAPD berygtet, er tæsk og ulovlige nedskydninger af fattige sorte og mexicanere […]

Og hvor meget sandhed er der i portrætterne af dem?

Det faktum, at tre betjente fra tre forskellige politistyrker arbejder sammen på den samme sag er sjældent set, men det sker fra tid til anden. Den eneste LAPD-betjent, vi har mødt indtil nu, er Rays far, der er en fordrukken, pensioneret betjent. I scenen, hvor Ray besøger ham, er han meget bitter over de forandringer, der er sket i LAPD. Han siger ting som f.eks. “Under Gates, you could go out and do a job” og “this ain’t no longer a county for white men.” Og sådan var attituden også i LAPD i 80’erne og 90’erne.

Så en type som Ray Velcoro, der har slået sin kones voldtægtsmand ihjel, og både tæsker en kritisk journalist og faderen til den dreng, der mobber hans søn i skolen, kunne sagtens have været en del af 80’ernes og 90’ernes LAPD?

Den type korruption, der har gjort LAPD berygtet, er tæsk og ulovlige nedskydninger af fattige sorte og mexicanere, der er blevet holdt skjult for offentligheden, så ingen betjente kan holdes ansvarlige. Det er blevet meget bedre i løbet af de sidste 10 år, men det eksisterer stadig i LAPD, ligesom det gør i mange andre politikorps i USA.

LAPD har desuden været involveret i tyveri og videresalg af stoffer, og LAPD-betjente har skudt og dræbt konkurrerende narkohandlere – Rampart-skandalen i 1999 handlede om netop det – men jeg tror ikke, at den type korruption er eller har været udpræget.

Som dansker kan det være svært at sætte sig ind i den brutalitet og den voldskultur, der gennemsyrer det amerikanske politi. Dog har medierne på det seneste – siden drabet på Michael Brown 9. august 2014 i Ferguson – været fyldt med enormt mange voldelige reaktioner fra amerikansk politi. Hvorfor er USA tilsyneladende ved at flyde over med voldelige betjente?

USA er et hårdt, voldeligt og racistisk land med 300 millioner skydevåben i omløb, og lige siden de grusomme love for håndteringen af flygtede slaver fra omkring 1850’erne, har en af politiets primære opgaver været at undertrykke den sorte befolkning.

Tak, Joe.