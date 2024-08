Hvor ulækkert er det egentlig at gå med sko indenfor?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Tonic

Du har altid været lidt følsom, når det kommer til baciller. Dit hermetisk forseglede hjem er et desinficeret fort fuld af rengøringsmiddel, sæbe og luftfriskere. Men så inviterer du et par venner over til et glas vin og en hyggelig sludder, og en af dem vælger at vade direkte ind i din funklende rene stue i sine beskidte Converse-sko. Hun går videre ud i køkkenet for at tage bestik af vinsituationen, og nu kan du ikke holde vreden tilbage længere: ”TAG DINE SKO AF, MENNESKE!”

Der står WTF over hele ansigtet på din veninde, mens du opremser samtlige bakterier – E. coli, stafylokokker, forskellige vira og al mulig andet snavs, hun garanteret lige har udsat dig for. Din ven tager sine sko af og står nu og skammer sig over, at hun har forskellige sokker på, inden hun vender tilbage til stuen, hvor resten af dine skrækslagne venner sidder og fumler med snørebånd og hæle for ikke at trigge dig yderligere.

Men er der virkelig så mange bakterier på sko?

Ja. Dine sko er dækket af bakterier, vira, baciller og andet godt. Men det gør faktisk ikke noget. Medmindre du bor i laboratoriet og skal have sterile omgivelser, så er hele dit hjem i forvejen fuld af bakterier – det er du også.

I 2016 satte en undersøgelse foretaget af University of Arizona fut under hele den mysofobiske (en sygelig frygt for snavs og bakterier) verden, da man konkluderede, at en gennemsnitlig sko er hjemsted for 421.000 bakterier, og at 90 procent af de bakterier sætter sig på gulvet ved første kontakt. En undersøgelse fra 2017 foretaget af University of Houston viste, at mere end 26 procent af alle de sko, man havde undersøgt, testede positiv for Clostridium difficile, en bakterie, der kan forårsage en, i visse tilfælde, livsfarlig type superdiarré. Det er mere end det tredobbelte af, hvad man normalt finder i køkkener og på badeværelser.

Selv om undersøgelser får det til at lyde, som om dine sneakers er dødens gummiindfattede engle, så fortæller de ikke hele historien. Folk skal virkelig tage en slapper ifølge Amesh Adalja, som er seniorforsker ved John Hopkins Center for Health Security og ekspert i smittefarlige sygdomme.

”Bare det, at tage sine sko af, vil ikke formindske mængden af mikrober i dit hjem – det er heller ikke noget, man skal ønske sig – fordi i 99 procent af alle tilfælde, så er mikroorganismerne på planeten ikke farlige,” fortæller Amesh Adalja. ”Folk i al almindelighed er alt for optaget af at sterilisere deres omgivelser. De ved slet ikke, at gulvene derhjemme udgør et helt univers af mikroorganismer som bakterier og vira.”

Selv om visse af bakterierne kan være skadelige under de rette omstændigheder, så optræder de blandt en hel masse andre, som gavner vores helbred ved at styrke immunforsvaret og hjælpe med fordøjelsen. En anden undersøgelse fra 2014, der forestiller sig en bakteriefri planet præsenterer et dystert fremtidsscenarie, hvor vira hersker over verdenen, og folk går rundt med kronisk forstoppelse. Amesh Adalja pointerer også, at bare fordi man tager skoene af, betyder det ikke, at man ikke slæber bakterier med ind.

”Der findes en masse bakterier på din sokker,” siger Amesh Adalja. ”Skal man så også tage dem af? Så skal du tænke på bakterierne på dine fødder – det er straks sværere at tage huden af. Det er helt misforstået, at man skal tage skoene af, og bakterieangsten udspringer af uvidenhed om mikroorganismer, som dominerer planeten. Der er ingen grund til at oversterilisere sine omgivelser.”

En ny undersøgelse, der har vurderet de mest bakterierige steder i hjemmet, peger på, at de her steder faktisk slet ikke er der, hvor du tager skoene af eller går rundt i bare fødder. NSF Internationals undersøgelse fra 2011 udpeger køkkenvasken, karkluden og glasset med tandbørsten i, som blandt andre salmonella og E. colis foretrukne steder at hænge ud.

Så nogle af de bakterier, man slæber med ind, er faktisk gavnlige?

Der findes næsten bakterier overalt, og sådan skal det også være. En undersøgelse fra 2014 forudser, at der fortsat vil være liv på planeten, selv om alle mikrober uddør, men det ville være ”uforståeligt skidt”. Medmindre man har nedsat immunforsvar, siger Amesh Adalja, så behøver man ikke sterilisere sit køkken med det skrappeste rengøringsmiddel på markedet.

”Hvis man tager prøver i en persons hjem,” siger Amesh Adalja, ”finder man alle de uhyggelige bakterier, man kan drømme om, men det betyder ikke, at de er til fare for en.” Amesh Adalja forklarer, at vores immunforsvar, herunder huden, er ekspert i at holde os raske. Han indrømmer dog, at hvis man har nedsat immunforsvar – som hvis man for eksempel har aids, har gennemgået større operationer eller modtaget kemoterapi – så er risikoen større.

”Man skal bare have helt almindelig, god hygiejne,” siger han. Det er også sund fornuft. Hvis du får en rift, så smør noget antibiotisk salve på såret, og sæt et plaster over. ”Det er jo ikke, fordi din sofa kommer til at give dig en infektion,” tilføjer han. ”Det er et spild af energi at bekymre sig over bakterier i hjemmet, når man er udenfor hele tiden, hvor man er i kontakt med bakterier konstant. Vi er meget modstandsdygtige over for dem.”

Hvad hvis jeg har et barn? Skal jeg så håndhæve ingen-sko-i-huset-reglen?

I forhold til at beskytte dine elskede poder fra skobaciller, siger Amesh Adalja, at du gør dine børns immunforsvar en bjørnetjeneste ved at oversterilisere omgivelserne. Han mener, det er en af grundene til, at antibiotikaresistens er så udbredt, som det er. ”Beskidte unger” har faktisk bedre chancer for at udvikle et stærkt helbred.

”Der findes noget, som hedder Hygiejnehypotesen, der går på, at jo mere sterile et barns omgivelser er, jo større risiko er der, for at barnet som voksen udvikler autoimmune sygdomme, allergier, astma og eksem,” siger han.

Amesh Adalja er faktisk så ubekymret i forhold til bakterier på gulvet, at han i sit hjem har udvidet fem sekunders-reglen til 15 minutters-reglen. ”Du har et stykke spegepølse på tallerken. Tror du ikke, der er bakterier i luften, som lander på det? Medmindre du taber spegepølsen på noget, du ved er giftigt, eller på en sten med skidt på eller sådan noget, så kan jeg altså ikke se en grund til at smide maden ud.”

Amesh Adalja siger, at man kun skal bede folk om tage skoene af indenfor, hvis det er af æstetiske hensyn, som for eksempel, hvis der er risiko for at få jord og mudder smurt ud over sit hvide gulvtæppe. Og kan du ærligt talt leve med dig selv, hvis har et hvidt gulvtæppe? Det er ikke Miami i 80’erne, og du er ikke Scarface.

Jeg er stadigvæk bekymret. Under hvilke omstændigheder kan man blive syg af skobakterier?

Lad os sige, du er i gang med at øve din STOMP-dans ude på en mark fuld af E. coli-kontaminerede salathoveder, hvorefter du kører over til din ven for at give en opvisning i hendes stue, og I så efterfølgende vælger at spise tapas direkte af gulvet, så er der en risiko for, at I bliver syge.

Med mindre du bruger hele dagen på at vade rundt i kolort for så at tørre fødderne af i dit gulvtæppe, eller du kommer hjem efter en lang dags arbejde på rottegiftsfabrikken og sparker skoene af på køkkenbordet for at slappe af, så er den største risiko, at du kommer til at tørre gammelt tyggegummi, der har siddet under sålen, af på parketgulvet.