Hvor usundt er det at spise inden sengetid?

Artiklen er oprindeligt udgivet af Tonic i USA.

Jeg har altid haft det indtryk, at den sikreste vej til at tage på er at spise sent på aftenen eller lige inden sengetid. Omvendt så har jeg den information fra den samme hjerne, som jeg stolede på, da den fortalte mig, at det er farligt at spise, inden man skal ud og svømme, at jeg får gigt af at knække mine led, og at jeg med garanti dør af lungebetændelse, hvis jeg går udenfor en dør med vådt hår. I de senere år har forskere set nærmere og mere nøgternt på, hvad der rent faktisk sker med kroppen, når vi spiser sent om aftenen, og konklusionen er, at svaret på spørgsmålet i overskriften slet ikke er så entydigt, som man måske skulle tro.

Det bedste udfald af at spise sent om aftenen…

… dit blodsukkerniveau stabiliseres

Når du vågner, begynder din lever at arbejde på at producere ekstra glukose, så du har den fornødne energi til at komme ud af sengen. Under normale omstændigheder er det ekstra skud glukose nok til at få gang i kroppen – selv hvis det betyder, man kun har energi til at gå ud til kaffemaskinen. Nogle mennesker – især diabetikere – oplever dog det, der kaldes natlig hypoglykæmi, mens de sover. Enkelte undersøgelser peger på, at en snack inden sengetid kan hjælpe med at forebygge ændringen i blodsukkerniveauet, så man har en smule ekstra energi om morgenen.

”Det handler mest af alt om, hvad du spiser og ikke, hvornår du spiser det,” siger Niket Sonpal, som er gastroenterolog i New York og professor i klinisk medicin ved Touro College. Sonpal fortæller, at det kan påvirke hjerte- og karsystemet negativt og forårsage vægtøgning, hvis man spiser et stort måltid lige inden sengetid, mens en lille næringsholdig snack kan være gavnlig. ”Et lille, sundt snackmåltid inden sengetid kan være med til at regulere blodsukkeret, der for nogle falder i løbet af natten, hvilket gør, at man føler sig meget sulten om morgenen,” siger han. ”Mager proteinholdig kost, frisk frugt, grøntsager eller en håndfuld nødder kan man sagtens spise inden sengetid.”

… og stofskiftet forbedres

En undersøgelse fra Florida State University viser, at unge mænd i starten af 20’erne med almindelig kondition, som indtager en proteinshake med 150 kalorier 30 til 60 minutter inden sengetid, øger deres stofskifte. Da forskerne lavede det samme eksperiment med overvægtige kvinder, bemærkede de forbedringer både i forhold til blodtryk og stofskifte.

”Hvis du motionerer regelmæssigt, kan du øge dit stofskifte om morgenen ved at spise små portioner mad inden sengetid,” siger Sonpal. Han foreslår proteinholdig mad, fordi det hjælper musklerne med at genopbygge sig selv over natten.

Sonpal citerer også en mindre undersøgelse fra National Institutes of Health (NIH), der konkluderer, at forsøgspersoner, som indtager grapefrugt eller ekstrakt deraf på daglig basis, forbedrer deres insulinrespons – hvilket er forbundet med stofskiftet – sammenlignet med personer, som har indtaget en placebo. ”Hvis du godt kan lide en snack inden sengetid, skal du prøve at spise en grapefrugt, der er god for stofskiftet.”

Det værste udfald af at spise sent om aftenen…

… det kan blive et mareridt

Hvis du nogensinde har oplevet mavesyre-reflux – også kendt som gastroøsofagal refluksygdom – så ved du, at det er det stik modsatte af at have det fedt. Når man spiser for tæt på sengetid, øger man risikoen for sure opstød, især hvis det er tung mad. ”Det tager maven et par timer at bearbejde et stort måltid,” siger Sonpal og tilføjer, at hvis man spiser for meget for tæt på sengetid, spilder mavesyren ud af mavesækken og ind i svælget, hvilket forårsager det sure opstød.



En undersøgelse fra 2005 så nærmere på forholdet mellem mavesyre-reflux, og tidsrummet mellem folk spiser og går i seng. Forskerne konkluderer, at jo kortere tidsrummet er – under tre timer – jo større er risikoen for sure opstød.

Symptomerne – som rammer op til 40 procent af alle mennesker i Vesten – er smerter i svælget, følelsen af at have en klump i halsen og natteastma. Hvis du synes, det lyder som et rigtig mareridt, skal du vide, at måltider inden sengetid faktisk kan udløse rigtige mareridt under søvnen. I 2015 påpegede canadiske forskere, at 18 procent af deltagerne i et forsøg meldte, at de havde oplevet mareridt under søvnen efter at have spist kort tid inden sengetid.

… og ødelægger dine planer om at tabe dig

En mindre undersøgelse fra 2013 peger på, at overvægtige og svært overvægtige kvinder, som var i gang med en 20 uger lang kur, tabte sig langsommere, hvis de havde spist dagens største måltid efter klokken 15. Det var på trods af, at deltagerne spiste samme mængde mad, havde samme søvnmønstre og motionerede efter den samme plan.

”Det er den første undersøgelse, der viser, at hvis man spiser sent på dagen, taber man sig mindre, og det går langsommere,” siger undersøgelsens hovedforfatter Marta Garaulet, som er professor i fysiologi ved University of Murcia i Spanien.

Garaulet lavede en anden undersøgelse med sunde kvinder året efter og påviste, at deltagere, som spiste et stort måltid efter klokken 16.30, forbrændte færre kalorier, mens de hvilede og fordøjede maden, end hvis de spiste klokken 13 – selvom de indtog den samme mængde kalorier og havde det samme aktivitetsniveau om dagen.

Konklusion: Det her handler med andre ord om, hvad du gerne vil opnå. Hvis du ærgrer dig over sure opstød, mareridt eller manglende vægttab, er det en god ide ikke at spise noget tre timer før sengetid. Men hvis du på den anden side er træt af at vågne op uden energi eller gerne vil have mere power, når du træner om morgenen, så er en lille og næringsrig snack inden sengetid måske ikke en dårlig ide.