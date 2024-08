Hvordan den største kokainfangst i Colombias historie påvirker dig som forbruger

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

I onsdags kunne den colombianske præsident Juan Manuel Santos fortælle, at landets politistyrke netop har beslaglagt 12 ton kokain på én gang – den største fangst i landets historie.

Politiet siger, at stofferne tilhørte den lyssky Dario Antonio Usuga, også kendt som ”Otoniel”. Han er leder af Golfklanen, Colombias mest magtfulde narkobande, og stofferne blev fundet i et underjordisk kompleks ved fire gårde i den nordvestlige provins Antioquia, som også engang var hjemsted for Pablo Escobars Medellín-kartel. Santos kunne fortælle, at med onsdagens fangst har det colombianske politi konfiskeret 362 ton coke i år, så de har allerede slået mængden fra 2016, som lå på 317 ton.

Det er gode nyheder for det colombianske politis PR-afdeling. Men hvad betyder det rent faktisk for forbrugerne på verdensplan?

Der er 907.185 gram i et amerikansk ton, hvilket vil sige, at takket være beslaglæggelsen er der 10.886.220 gram mindre på vej mod klubtoiletter over hele verden. Men eftersom det er helt rent, kan vi godt regne med, at det bliver cuttet op, inden det når dine næsebor, så vi ender nok med lidt mere. Hvis vi tager udgangspunkt i det reneste coke, der bliver fundet i Danmark for tiden – for eksempel det coke, der for nylig har floreret i Aarhus, som er på 70 procent – så ender vi med 14.152.086 gram sne.

Når nu vi har den store lommeregner fremme, så lad os køre den lidt længere ud. Hvor lang en bane kan man lave af alt det pulver? Hvis vi siger, at et gram er nok til at lave en bane på omkring 30 centimeter, så giver det i alt 424.562.580 centimeter, eller 4245 kilometer – lidt kortere end der er i fugleflugtlinje fra Købehavn til Mekka.

Det lyder umiddelbart som meget coke, og det er fordi, det er meget coke. Men Colombia var ifølge en undersøgelse fra marts i år det land i verden, der producerer mest kokain, og FARC opfordrer efter sigende landmændene til at plante flere kokaplanter som reaktion på, at den colombianske regering har lovet, at de vil erstatte planterne med lovlige afgrøder som en del af en fredsaftale med guerillagruppen. Ifølge en rapport fra de amerikanske myndigheder havde Colombia i 2015 potentialet til at producere 495 ton kokain (der er endnu ikke tal for de følgende år), så de 362 ton er ikke i nærheden af den fulde mængde. Derudover skal man huske, at både Peru og Bolivia producerer enorme mængder kokain, og med det i tankerne begynder beslaglæggelsen at virke mindre vigtig i det store billede.

Hvordan påvirker situationen så den globale adgang til kokain?



“Hver gang de finder et ton, ved vi, at der er mange andre ton, som ikke blev opdaget – hver eneste uge,” siger Professor Adam Winstock, der er grundlægger af Global Drug Survey. “Jeg tror ikke, det har den store indflydelse på de europæiske markeder, hvor der i forvejen er rigtig meget coke, som er stadig mere rent.”

George McBride fra tænketanken VolteFace er enig. “Der bliver produceret omkring 900 ton globalt hvert år, så det er ikke voldsomt meget overordnet set,” skriver han i en mail til os. “De her beslaglæggelser er mest PR-stunts og har stort set ingen indflydelse på tilgængelighed, renhed eller pris. Der er en konstant strøm af billig, ren kokain for tiden, og produktionen er steget i Colombia, så det sker ikke på et tidspunkt, hvor det har særlig meget at skulle have sagt.”



Sådan er det altså. Politiet fik lov til at tage nogle sjove billeder, hvor de lægger tusindvis af mursten med coke ud på et stort tæppe og kravler rundt på dem, men det har ikke den store indflydelse i det lange løb, eller endda på kort sigt.

Desværre er det som altid dem nederst i fødekæden, der kommer til at lide under beslaglæggelsen. “Konsekvenserne kan mærkes der, hvor kokainen produceres, i form af mere vold og frygt for de lokale,” siger Winstock om risikoen for, at konflikten mellem producenter og myndigheder vil eskalere.

“Narkobanderne er til stadighed et tungtvejende bevis på, at krigen mod stoffer er formålsløs.”

Han har en virkelig god pointe: Ifølge en 2017-rapport fra FN er den globale efterspørgsel på kokain højere end nogensinde før. Kokainproduktionen i Colombia er den højeste i to årtier. Dem, der bliver ved med at tale for krigen mod stofferne, kæmper en håbløs kamp. Folk kan godt lide coke, og man kan tjene mange penge på coke. Det kommer ikke til at forsvinde.

Der er behov for, at vi gentænker, hvordan vi bedst kan forholde os til problemet. Vi bliver nødt til at sætte en stopper for alle de mennesker, der mister livet, både blandt dem, der producerer stoffet, og blandt de brugere, som har stadig nemmere ved at skaffe ren kokain.