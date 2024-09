En seriøs samtale med en forsker om, hvordan dragerne i ‘Game of Thrones’ har sex

Game of Thrones reklamebillede fra HBO



Skaberne af Game of Thrones elsker sex og nøgenhed, og sæson 6 (stille og rolig spoiler alert!) har med scenen, hvor der er ild i en fuldkommen nøgen Daenerys Targaryen, bevist, at det stadig er sådan. Noget af sexen og nøgenheden er problematisk, men meget af den er sjov for alle parter. HBO og forfatteren George R.R. Martin har ikke holdt sig tilbage, når det kom til at udpensle, hvem der hyggede sig med incest, hvem der var homo- eller biseksuel, hvilke kønsorganer der kan skabe dæmoner, og hvilke kønsorganer der helt kan fjernes. Så det virker helt mærkeligt, at der er drager, men at vi aldrig har set, hvordan de knalder.

Hvis du har læst bøgerne, ved du, at Martin ikke har undgået spørgsmålet fuldstændig.

Men til vores store frustration er al information om dragesex fortolket af de uduelige historikere, Martin har opfundet, og henvisningerne til drageparring er tilsløret af myter og modsigelser. Nogle karakterer påstår, at drager hverken er han- eller hunkøn – altså hermafroditter. Men andre har påstået noget andet.

Eftersom bogen ikke kan hjælpe os, har jeg spurgt en helt anden kilde: Videnskaben. Drager er tilsyneladende reptiler, og meget af det, der foregår i Game of Thrones, bunder i jordens fysik, så jeg besluttede mig for at konsultere Sarah Werning, som er evolutionær biolog ved Des Moines University, for at finde hoved og hale i mytologien. Det var hende, der besvarede mine mange spørgsmål om dinosaursex for et års tid siden. Og hun forklarede mig, hvordan Martins drager sandsynligvis bærer sig ad, når de skal kopulere.

VICE: Baseret på videnskaben, vil du så mene, at dragerne i Game of Thrones knalder hinanden for at formere sig?

Sarah Werning: Altså.. Alle reptiler er indre befrugtere, hvilket betyder, at de skal have sæden op i hunnen, så dan kan komme i berøring med æggene. Vi ved, at det helt sikkert også ville være tilfældet med drager, for de har en hård skal af skæl på ydersiden af æggene.

Hvordan vil det betyde, at deres pik ser ud?

De fleste reptiler har enten en penis eller en hemipenis, som er en todelt bandit. Det har vi snakket om. Slanger har en tohovedet penis, og det samme har firben.

Hvad med formen?

Formen på penissen? Jeg går ud fra, at hvis man tror, at drager er som firben, så ville de nok have en hemipenis, og hvis de er mere som krokodiller, ville de nok bare have en enkelt.

Krokodille-dillere er altså ret fantastiske.

Ja, ik’? Katapultpenissen.

Ville det give mening i forhold til drager?

Mange af firbenenes hemipeniser – altså dem, der har en tveægget penis – har alle mulige former for spidse pigge på ydersiden. Det ville nok være det samme.

Ud fra dette billede af Drogon [herover], hvor tror du, hans kønsorganer vil være?

Ud fra placeringen af hoftebenet, måden benene går ud på og det faktum, at de fleste reptiler har deres gat [et hul, der både bruges til ekstrementer og reproduktion] lige under roden på halen, er det nok dér, den ville være.

Hvor den store bule er?

Jeg tror, æggene kommer ud bag ved den bule. Ja, jeg vil sige ved roden af halen. Det er baseret på det faktum, at de fleste reptiler er indrettet på den måde, og det ligner, den har et bækken som en dinosaurus eller en fugl, og det er der, gattet er.

Vil placeringen af kønsorganerne ved roden af halen gøre det nødvendigt med mærkelige stillinger under sex? Kommer vingerne i vejen?

Fugle gør det mere eller mindre i luften. De har “gat-kysset”, hvor de placerer deres gat overfor hinanden, og så kommer spermen sådan set bare ud. Fugle sætter bare hul A overfor hul B og skyder sæd på tværs, og det går ret hurtigt.

Så eftersom en drage kan flyve op bag en anden drage er det en mulighed?

Ja. Det åbner helt sikkert nogle muligheder for luftakrobatik.

Hvad er konceptet med de mærkelige æg?

Æg går igennem hele registeret fra læderagtig til stenhård. Jeg tror, at det skællede æg er særligt karakteristisk for disse drager og adskiller dem fra andre reptiler i den virkelige verden. Som kvinde var det første, jeg tænkte, da jeg så æggene, at man ikke havde lyst til, at den tingest kom ud baglæns. Det ville være ligesom at føde en grankogle.

De siger også flere gange, at nogen skal dø for, at drageæggene kan klække. Er det dragemoderen?

Det ville i så fald være en helt særlig egenskab blandt reptiler. Hvis det er tilfældet – at dragemoderen skal give sit liv for sine unger – vil hun vel kun kunne lægge en enkelt portion æg. Det virker ikke til at være en særlig fornuftig form for forplantning.

Ifølge fiktive historikere i bøgerne er drager hermafroditter. Findes der hermafroditreptiler i virkeligheden?

Det ville være meget mærkeligt for et reptil. Hermafroditter er ekstremt sjældne blandt reptiler. De er allerede ret sjældne blandt hvirveldyr, altså dyr med rygrad. Der findes nogle få arter, hvor det forekommer. Der findes en hugorm, der lever ud for en bestemt brasiliansk ø, hvor der er hanner, hunner og intersex, men det er mere eller mindre det.

Hvad vil det sige rent anatomisk?

Det er ligesom en hun med en lillebitte penis – nogle gange kun på den ene side. Det er ret underligt.

Findes der nogle former for dragesex, vi ikke har været inde på?

Nogle former for reptiler er partenogenesiske, hvilket i bund og grund betyder, at de kan udvikle et foster uden at være befrugtet. Det er ligesom en jomfrufødsel, og hos de pågældende arter er alle hunner. Nogle af disse partenogenesiske arter gør det ikke helt selv. De har behov for, at en anden hun bestiger dem. Og efter de har haft gang i en god omgang pigesex, reagerer deres livmodere ved at omdanne æggene til fostre.

Hvad ville lesbisk dragesex indebære?

De bestiger hinanden. De har ingen penis, så der er ingen penetration – de kan kun gnubbe sig op af hinanden.

