Hvordan er det at hedde Donald Trump?

Denne artikel er oprindelig udgivet af VICE UK

Hvis man søger efter “Donald Trump” på Facebook, får man hundredevis af sider frem – nogle oprettet af hårdkogte fans, andre af fjendtligsindede modstandere, men alle dedikeret til den formodede republikanske præsidentkandidat. Men gemt i mængden af alle disse politiske sider er en række personlige profiler for helt almindelige mennesker, som tilfældigvis også hedder Donald Trump. Hvis man forsøger at kontakte dem, er der nogen, der stejler over opmærksomheden og lægger røret på. Andre er døde for længe siden. Adskillige har kontaktet ham for at anerkende deres navneslægtskab, eller for at bede om en tjeneste. De fortæller, at han nogle gange har bedt om noget til gengæld.

Videos by VICE

Donald Trump har været en offentligt kendt person siden 1980’erne, og derfor har der længe været visse associationer forbundet med at dele navn med ham, men hans nyeste inkarnation som en racistisk knold af en omvandrende skræmmekampagne, gør 2016 til en særlig udfordrende tid at hedde Donald Trump i. For mange af disse mennesker var det nemmere, da Trump bare var en klovneagtig milliardær, som de deler navn med.

I takt med sandsynligheden for, at Donald Trump kan blive den næste leder af den frie verden, har de andre Trump’er rundt omkring i USA måtte lægge øre til folks meget forskellige syn på den mest berømte og mest højtråbende Trump. Vi kontaktede fire af dem gennem Facebook og andre offentlige søgemuligheder til en snak om, hvordan det er at hedde Donald Trump.

Donald “Skip” Trump. Billede fra Donald “Skip” Trump

Donald “Skip” Trump, 70 år

Kræftspecialist og administrerende direktør for Inova Schar Kræftinstitut i Falls Church, Virginia

VICE: Hvilken Donald Trump har mest indflydelse?

Donald “Skip” Trump: Når det kommer til at hjælpe mennesker, tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at jeg har haft mest indflydelse i løbet af min karriere. Når det så er sagt, er det klart, at han er en meget succesfuld forretningsmand, har skabt jobs og genereret en masse vinding for sig selv og sine selskaber.

Hvornår blev dit navn et problem?

Engang hen mod slutningen af 1980’erne blev jeg opmærksom på ham. Jeg skrev et brev til ham uden at sige det direkte, men jeg undrede mig over, om vi måske var i familie med hinanden, for jeg er ikke helt sikker på, hvor mit Trump-navn stammer fra, når man går længere tilbage end slutningen af 1800-tallet. Jeg ville også høre, om han havde lyst til at donere penge til kræftforskning.

Han var ikke interesseret i at holde kontakten, eller finde ud af hvad jeg lavede. En patient skrev til Donald og fortalte, hvor god en institution det var, blablabla, og jeg fik et fint brev skrevet på skrivemaskine tilbage, der lykønskede mig.

Den tredje interaktion var i 2010-2011, da han kontaktede mit kontor for at høre, om jeg kunne hjælpe hans vens søn med at blive en del af de kliniske forsøg, vi var i gang med. Det var om vinteren, og lige omkring den tid, hvor vi gjorde klar til at samle penge ind gennem en kampagne, der hed Goin’ Bald for Bucks, hvor man får sine venner til at donere penge. Jeg barberede mit hoved i to eller tre år for at støtte op om kampagnen. Trump afslog muligheden for at barbere sit af, men han gav en betydelig donation til Roswell Park Kræftcenter.

Han har været charmerende og tilstedeværende, og vi har haft nogle gode samtaler, men der var ikke meget interesse for det arbejde, vi laver.

“Folk bliver forfærdede, som om navnet er noget jeg finder på.” — Donald “Skip” Trump

Irriterer navnet dig?

Det mest irriterende er de reaktioner, jeg får fra folk, når de finder ud af, at det er mit navn. Så siger de: “Ej, det er løgn. Det kan det ikke være!” Det er ikke særlig sjovt – det er bare sådan, det er. Folk bliver forfærdede, som om det er noget, jeg finder på. Min far hed Donald L. Trump, min bror hedder Donald Trump. Det er egentlig ikke så mærkeligt. Der må være noget med mere nyhedsværdi end to folk, der har det samme navn, mens den ene af dem kører en berygtet kampagne. Folk siger de underligste ting, og tror de er sjove eller kommer med et unikt perspektiv, men det gør de sjældent.

Men det har påvirket dit liv.

Det har fået mig til at forstå den ufattelige invasion af privatlivet, som meget berømte mennesker skal leve med. Det har givet mig en del sympati for, hvad de må finde sig i.

Hvad synes du om Trumps politik?

Man kan sige med sikkerhed, at jeg nok ligger markant længere til venstre end Donald Trump. Men jeg tror ikke, der er nogen, der rigtig ved hvad Donald Trumps politik er. Jeg synes nogle af de ting, han har sagt – forhåbentlig bare for at få en reaktion – er fuldstændig uhyrlige og ulækre, så jeg er bestemt ikke fan af hans offentlige person og bombastiske attitude. Men min personlige kommunikation med ham har været meget anderledes.

Har du nogensinde forsøgt at undgå dit navn, siden Donald blev berømt?

Min mor har givet mig kælenavnet Skip, da jeg var en lille spirrevip, for at skelne mellem mig og min far. Jeg synes, det var umådelig uformelt, så i formelle situationer introducerede jeg mig selv som Donald Trump. Men det giver for meget ballade nu.

Donald S. Trump, 36 år

Invalideret soldat, Maryland

VICE: Dig og Donald tjener begge landet, på hver jeres måde. Tror du, I har noget tilfælles udover jeres navn?

Donald S. Trump: Jeg var interesseret i hans kampagne i starten. Jeg tænkte, måske kan jeg bruge det her til min egen fordel. Folk siger altid: “Den mand er sindssyg. Han aner ikke, hvad han snakker om.” Jeg synes, hans syn på forskellige emner var ret interessant.

Hvad var dit arbejde i militæret?

Jeg sprang ud af fly med min faldskærm.

Har du nogensinde været i kontakt med Donald Trump?

Jeg forsøgte at kontakte ham et par gange, da jeg var udstationeret i mellemøsten. Jeg ville høre, om han kunne sende nogle ting til os fra sin kampagne, hatte eller den slags, eller om han måske kunne dukke op til USO [underholdningsshow for de amerikanske soldater] så soldaterne ikke keder sig så meget, og får brudt monotonien ved at være i ørkenen så lang tid. Jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne prøve. Jeg har i den forbindelse mødt Lance Armstrong, og forskellige cheerleaders fra forskellige NFL-hold. Men der kom aldrig noget ud af det.

“Folk plejer at sige, ‘i det mindste har du ikke hans hår.’” — Donald S. Trump

Kommenterede dine kammerater i hæren på dit navn?

Ja, det gjorde de hele tiden. Det tror jeg aldrig stopper! Der var nogen, der rigtig gerne ville møde mig. Der var et hotel, hvor jeg havde en reservation, og da jeg nåede frem, annulerede de den, fordi de troede, at det var en joke. Så måtte jeg forklare, at vi faktisk havde brug for et værelse.

Hvad var dit første indtryk af ham? Hvad er dit indtryk af ham?

Jeg var ikke besat af ham, men i gymnasiet skrev jeg en opgave om ham. Folk plejer at sige: “I det mindste har du ikke hans hår. Du har pænere hår end ham.” Men jeg synes ikke hans personlighed var et stort problem. Han virker meget motiveret til at få ting til at ske. Han har bygget så mange hoteller!

Hvad tænker du om, at han nu er præsidentkandidat?

Jeg har ærlig talt kigget på både Hillary og Donald Trump, og jeg forsøger at finde ud af, hvad deres kerneværdier er.

Donald Trump, Jr., 14 år

Gymnasieelev, Maryland

VICE: Hvor langt er du i skolen?

Donald Trump, Jr.: Jeg skal til at starte i 2.g

Hvor meget kendte du til Donald Trump, inden han blev præsidentkandidat?

Jeg vidste ikke så meget om ham. Jeg vidste, at han var milliardær. Det er den eneste grund til, at jeg synes, han var sej. Jeg hørte, han var den rigeste mand på jorden. Jeg tænkte, så kan jeg måske være som ham.

Nyder du at have så kendt et navn?

Lidt måske. Jeg kan godt lide, at jeg hedder det samme som en præsidentkandidat, men jeg kan ikke lide ham. Jeg synes, han er ond og racistisk, og han har intet hår. Eller, han har hår, men jeg er ikke sikker på, at det er ægte.

Hvilket råd kan du give til Donald Trump fra en teenagers perspektiv?

Han skal forbedre sin opførsel og sine sociale evner. Få et filter inde i hovedet. Han siger bare, hvad han tænker. Det han sagde om muren – det synes jeg ikke, han skulle have sagt til os. Folk vil tro han er racist. Hvorfor ikke bare lade det forblive en tanke?

“Nogle gange, når jeg spiller Playstation, vil tilfældige mennesker forsøge at slå mig ihjel i spillet på grund af mit navn.” — Donald Trump, Jr.

Så i det virkelige liv er det ikke noget problem?

Nej, men på min Instagram var der nogen, der gav mig et shout-out, og sagde: “Følg ham!” og en anden sagde: “Nej, følg ham ikke, for han kan lide Trump.” Så blev jeg nødt til at forklare, at det var mit eget navn. Jeg kan ikke lide ham, men det er mit navn.

Nogle gange, når jeg spiller Playstation, forsøger tilfældige mennesker at slå mig ihjel i spillet på grund af mit navn. Hvis nogen slår mig ihjel, siger de altid: “Tjek det ud gutter, jeg har lige dræbt Donald Trump.” De blærer sig til de andre i spillet.

Har du nogensinde lyst til at ændre dit navn, om ikke andet så i spillet?

Nej. Det er det navn, min mor har givet mig. Det vil jeg ikke ændre. Det er respektløst.

Bliver du nogen gange ked af, at dine forældre har givet dig så berømt et navn?

Jeg ville ønske, de havde kaldet mig Donald Trump III, men det gjorde de ikke.

Donald R. Trump. Billede fra Donald R. Trump

Donald R. Trump, 55 år

Chef for IT quality management og trommeslager. Greensboro, North Carolina

VICE: Er navnet nogle gange et problem?

Donald R. Trump: Ja da. Jeg har diverse sikkerhedsprogrammer, som sørger for, at min bankkonto og kreditkort ikke bliver hacket. De tænker: “Det er Donald Trump, lad os ramme ham.” De skulle bare vide!

Jeg har spillet trommer i bluesbands i de sidste femten år. Min bassist introducerede mig altid som Donald Trump, og jeg tænkte: “Hold nu for helvede kæft, mand!” Vi spiller på motorcykelbarer, der ikke har et bestemt tilhørsforhold, og spiller covers af Black Crowes, AC/DC, Pink Floyd og Ted Nugent.

Efterhånden som han blev mere berømt, blev mit navn også mere genkendeligt. I starten af 1990’erne, da jeg begyndte at tage på forretningsrejser, var jeg alle mulige forskellige steder i løbet af en uge. Og på det tidspunkt havde han Trump Shuttle [Donald Trumps flyselskab fra 1989-1992.] Jeg fløj faktisk med dem et par gange mellem Boston og New York. Stewardesserne sagde: “Er du chefen?” Så spurgte jeg: “Ved du overhovedet, hvordan din chef ser ud?”

“Min bassist introducerede mig altid som Donald Trump, og jeg tænkte, ‘hold nu for helvede kæft, mand!’” — Donald R. Trump

Har det nogensinde været en fordel for dig?

Efter en sen flyafgang skulle jeg bo på Park Plaza Hotel i Oklahoma City, et af de mere fornemme hoteller, så jeg ringede til dem. Jeg laver normalt aldrig selv mine reservationer, fordi det tager en halv time at komme gennem alle spørgsmålene, før jeg kan få lov at booke et værelse. Så jeg stod der og ventede på mit lift – og kørende kommer så en kæmpestor, hvid limousine. De træder ud og siger: “Hr. Trump,” og chaufføren tager min bagage.

Men det er en god måde at bryde isen på. Man ved ikke, om reaktionen vil være, “nej, hvor sjovt,” eller “åh, det er jeg ked af.” Men jeg oplevede aldrig noget negativt, før han blev præsidentkandidat.

Varierer det fra sted til sted?

De lokale republikanere i Virginia siger: “Vi stemmer på dig 100%” i hele området. I Los Angeles kigger de på mig med medlidenhed, når de ser navnet på mit kreditkort, og tænker, at det er synd, at jeg har fået samme navn som ham. Det er meget forskellige miljøer.

Ville du stemme på ham?

Det tror jeg sandsynligvis, at jeg ville. Jeg kan ikke sige, at jeg er kommet frem til nogen sikker beslutning – jeg skal virkelig tænke over det. Jeg skulle høre på så meget lort, hvis jeg endte med at stemme demokratisk.

Har du nogensinde mødt Donald Trump?

Ja, jeg har været i fjernsynet sammen med ham. Det var sidste sæson af Oprah, og det var første gang, at han og hele hans familie var på TV samtidig. Han inviterede os til New York og anbragte os i sit nye hotel. Vi kunne bruge hans personlige limousine. Jeg kunne godt lide at være sammen med ham. Rigtig flink.

Hvad talte I om?

Det var før, at han havde besluttet at blive kandidat i 2012. Vi sad på hans kontor, og han spurgte mig, hvad jeg tænkte om det. Vi havde en meget åben samtale. Jeg sagde til ham: “Nu skal du høre. Det er ikke for pengenes skyld, for du har pengene, eller popularitet, for du vil automatisk miste popularitet. Du vil også miste kontrollen over dit firma midlertidigt.” Det var ikke en fordel for ham, men han var tydeligvis interesseret i at gøre en forskel.

Tror du, han ville blive en god præsident?

Han ville omringe sig med erfarne folk. Han sørger for at have erfarne folk til at rådgive ham.

Læs mere om Trump på VICE:

Det virale portræt af Donald Trumps mikropenis bliver nu solgt på auktion

Hvad mener DFU egentlig om Trump?

Sådan overlever du, hvis Trump smider en atombombe over Danmark