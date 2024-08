Hvordan er Illustreret Videnskab blevet et YouTube-fænomen?

Vi lever i en verden, hvor du ikke behøver at kede dig i et eneste sekund af dit vågne døgn, hvis du ikke har lyst til det. Er du lige vågnet og ligger i sengen? Tjek stories på Instagram. Skal du på toilettet? Se den seneste Gilli-video og nogle YouTubere, der laver en af dansene fra Fortnite. Spisetid? Haps et afsnit Modern Family eller Narcos, eller hvad end dit yndlingsshow er for tiden.

Men før vi alle sammen får en kollektiv nedsmeltning over, hvor mange fordummende kalorier vi propper ind i hovedet på dagligt basis, er der én ting, der er værd at huske på. Én ting, der viser, at Kardashian-klanen endnu ikke har fuldstændig overtaget hele verdens bevidsthed.

Illustreret Videnskab trender på YouTube.

Ja, den er god nok. Illustreret. Fucking. Videnskab. Magasinet, som du nok primært kender, fordi papirudgaven flød på alle danske folkeskoler i 90’erne, eller fordi din nørdede onkel har abonnement, indtager med sin nyeste video lige nu en sjettteplads over mest populære klip på dansk YouTube. Og det skyldes hverken sex, nuttede dyr eller vold (okay, måske lidt vold).

Den 13 minutter lange video, der blev uploadet den 6. januar, og som siden er blevet set mere end 32.000 gange, handler nemlig om Idi Amin, der var diktator i Uganda tilbage i 70’erne.

Og klikker man sig videre ind på Illustreret Videnskabs YouTube-kanal, finder man ud af, at den her video ikke er et tilfælde, men derimod ser ud til at være en del af en decideret tendens. Det er de færreste af kanalens 80+ videoer, der har mindre end 20.000 visninger, og mange har over 100.000.

Opskriften på videoerne er ret simpel. En vært, der ligner en ung folkeskolelærer, fortæller over omkring ti minutter om et historisk eller videnskabeligt fænomen – det kan være alt fra beviser på, at jorden er rund, til fortællinger om seriemordere. I løbet af videoen bliver der vist billeder og, i særlige tilfælde, videoklip. Og det er det. Ikke nogen sindssyge overraskelser, nærmere en form for digital hjemmeskole. Som folk åbenbart er helt vilde efter at gøre brug af.

At dømme ud fra kommentarerne har kanalen masser af faste seere, der er ivrige efter at komme med idéer til nye videoer. En enkelt efterspørger endda en video om bogafbrændingerne i Berlin i 1933, så han kan klare sig igennem et oplæg, han skal lave i skolen. Og selv om det er et ret optimistisk forsøg på at springe over, hvor gærdet er lavest, og (endnu) ikke har resulteret i en video, vidner det om, at Illustreret Videnskab er en vidensplatform, folk regner med.

For at finde ud af, hvordan et populærvidenskabeligt tidsskrift kan have horder af begejstrede seere på YouTube i en tid, hvor den danske magasinbranche kæmper for sit liv, ringede vi til værten på videoerne, Thomas Lykke, der er ansat af Bonnier Publications til at lave content marketing og PR, og som siden 2017 har stået i spidsen for videoproduktionen på Illustreret Videnskab, hvor han selv står for at researche og producere.

“Jeg kunne ikke forstå, hvorfor Illustreret Videnskab ikke var til stede på YouTube,” siger han om opstarten. “Det er en genial platform for viden, og hvis vi skal have fat i den yngre målgruppe, som jeg selv tilhører, så skal det ske et andet sted end i et fysisk blad.”



I første omgang var Thomas Lykkes chef ikke klar på at kaste penge penge efter idéen, men da han endelig blev overtalt, tog det fart: “Vi fik hurtigt et par tusinde følgere, og i julen 2017 havde vi 5.000 subscribers. Derfra gik det hurtigere og hurtigere. I dag har vi 37.746 subscriber, og vores mål er nu at ramme 50.000.”

Thomas Lykke fortæller, at populariteten på YouTube også har betydet flere abonnenter til det fysiske magasin. Og han er faktisk ikke særlig imponeret over, at den nyeste video, der fangede vores opmærksomhed, nåede over 20.000 views på det døgn.

“Det ligger tæt på vores målsætning,” siger han. “Så uden at klappe mig selv for meget på skulderen, er det helt normalt.” . I starten var målsætningen 1.000 visninger på det første døgn. I dag er det 15.000.

Han fortæller dog, at det ikke er alle emner, der er lige populære. Det beviser Illustreret Videnskabs bagkatalog af videoer, hvor dem, der virkelig har slået igennem, næsten alle sammen handler om massemordere eller konspirationsteorier.

“Folk elsker, når det er drabeligt, mystisk eller afvigende,” forklarer YouTube-værten. “Vi søger en forklaring på, hvordan et menneske kan ende som en brutal galning. Og vi synes, det er spændende, når der er noget, vi ikke kan forklare.”

Han fortæller samtidig, at han tror, det meste kan komme til at trende på YouTube, hvis man præsenterer det rigtigt: “YouTube er jo i virkeligheden bare en platform, hvor nichemedier kan opstå. Det handler kun om, hvordan man leverer informationen,” siger han. “Der er videoer med hundredetusindvis af følgere, som bare viser folk, der smasker. Det er min påstand, at man kan gøre næsten alt til en succes på YouTube, hvis man formår at levere det på den rigtige måde.”

Han fortæller, at de fleste af Illustreret Videnskabs følgere er i aldersgruppen fra helt unge teenagere til folk i slutningen af tyverne. Og i den forbindelse er der et spørgsmål, vi bliver nødt til at stille ham: Ryger Illustreret Videnskabs seere sig skæve til videoerne?

“Der er i hvert fald nogen, der gør,” siger han. “Vi har nogen i kommentarfelterne, som er mere konspiratorisk anlagte end andre. Jeg er blevet beskyldt for at være en del af ‘systemet’ eller medlem af Rothschild eller Illuminati. De kan finde på at sige, at jeg skal hilse i logen, bare fordi jeg insisterer på, at jorden er rund.”

I fremtiden har Illustreret Videnskab planer om at samarbejde med andre vidensinstitutioner og på den måde få flere ressourcer til at gå i dybden med emnerne. “Og så er vi selvfølgelig begyndt at overveje, om man også kunne tænke kommercielt,” siger han. “Det har vi ellers ikke gjort, men når vi har så mange følgere, kan vi ikke lade være med at tænke i de baner.”