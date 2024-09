Hvordan fik Danmark sådan et taberhold?

Billede af Dmitrij Nejmyrok.

Danmark færdiggjorde søndag aften en helt igennem skuffende kvalifikation til Europamesterskabet i fodbold i 2016 med et nederlag på 2-1 til Frankrig. Resultatet af den kamp var sådan set ligegyldigt, da Frankrig er med i gruppen på en fribillet, eftersom landet er værtsnation til det næste EM. Deres kampe er altså reelt set ikke andet end en række glorificerede venskabskampe.

Danmark sluttede gruppen som nummer tre, hvilket må siges at være et skuffende resultat især set i lyset af, at EM fra 2016 er udvidet til 24 hold, hvoraf 20 kvalificerer sig direkte til slutrunden. Danmark har altså ikke evnet at sikre sig en direkte billet til den slutrunde, der har været lettest at kvalificere sig til nogensinde.

Muligheden for at kvalificere sig til turneringen røg i forbindelse med de to 0-0-kampe mod henholdsvis Armenien og Albanien, som endte med at snuppe “Danmarks plads” i Frankrig. Nu står den i stedet på to vanskelige play-off kampe mod en anden 3’er fra en af de andre grupper.

Men hvordan gik det så galt, at Danmark kun præsterede en tredjeplads i en gruppe med Portugal, Serbien, Armenien og Albanien? Hvem skal man være sur på? Hvis skyld er det?

“Danmark er blevet læst af modstanderne. Vi scorede ikke et eneste mål i de sidste tre kampe i kvalifikationen. Og jeg synes ikke engang, at vi var tæt på, med undtagelse af Bendtners stolpeskud mod Portugal,” siger Martin Davidsen, der er fodboldjournalist på tipsbladet.dk og som har skrevet bogen Drømmeland om EM-triumfen i 1992 og biografien Mirakelmageren om 92-holdets træner Richard Møller Nielsen.

Martin Davidsen. Foto af Nikolaj Svennevig.

“Vi har ikke været skarpe nok i afgørende situationer. Men det vigtigste er simplethen, at vi ikke scorer nok mål. Forsvaret har været fint. Men vi har kun scoret otte mål i otte kampe, og fem af dem var mod Serbien – så kan man altså ikke gøre krav på at gå videre,” siger Martin Davidsen og påpeger, at landsholdet ikke ligefrem bugner med profiler, som det ser ud i øjeblikket.

“Riza Durmisi har gjort det godt, siden han kom ind. Men der er altså noget galt, når en venstreback fra Superligaens nummer otte kommer ind i tre afgørende landskampe, som i øvrigt er hans landskampe nummer to, tre og fire, og er en af de bedste spillere på holdet. Det er grotesk.”

Selvom der i dag er færre store profiler fra de store klubber på landsholdet, så er det ifølge Martin Davidsen stadig rimeligt at forvente, at Danmark burde kunne kvalificere sig til EM.

“Jeg er med på, at det ikke var den nemmeste pulje Danmark kom i. Men lad os nu lige huske på, at Albanien kom ind i denne gruppe fra femte seedingslag. Det er dem, der tager andenpladsen fra os. Det må jo ikke kunne ske. Dem skal vi kunne slå, hvis vi vil med til et EM.”

Selvom de manglende mål i høj grad har været skyld i Danmarks dårlige kvalifikationsrunde, så har også Danmarks træner Morten Olsen sin andel i den danske nedtur.

“Som træner vil du altid have et ansvar. Han har også truffet nogle dårlige beslutninger undervejs. Generelt har der manglet løsninger i det danske angrebsspil. Vi har savnet nogle nye idéer. Vores modstandere har luret vores spil og lukket ned for det. Så skal man prøve noget andet. Hvorfor ikke sætte et stort skur ind og hælde bogle bolde indover og håbe på det bedste. Men sådan er det danske landshold ikke. Der er en plan med spillet, og det er fint, men der skal også bare være en plan b, når tingene ikke fungerer.”

For nu er der ikke andet for Danmark at gøre end at se, hvordan det går i de andre grupper og håbe på en overkommelig modstander i de to play-off kampe. Martin Davidsen mener ikke, at der er nogen gode undskyldninger, hvis Danmark ikke lykkes med at komme til EM.

“Danmark skal være blandt de 24 hold, der kommer til EM. Uanset hvem vi trækker, så skal vi være kyniske. Og så skal vi lige huske på, at det er ikke er mere end tre måneder siden Danmark slog Serbien med 2-0 i en virkelig flot kamp.”

Lodtrækningen til Danmarks play-off kampe foregår søndag.

