Hvordan man får piger til at komme (ifølge piger)

Indholdet er sponsoreret af Durex

Ak, det ældgamle spørgsmål som har forvirret videnskabsmænd, sexlegetøj-designere og mænd i alle aldre i årtier: Hvordan får jeg en pige til at komme? Hvis du nogensinde er kommet langt nok til at forsøge, så ved du, at en kvindes orgasme nærmere kan betegnes som en formel middag end en nem og hurtig omgang take away.



For at rydde op i al forvirringen har vi besluttet at sammensætte en idiotsikker guide om den kvindelige orgasme. Vi har spurgt piger i 20 års alderen og bedt dem give deres bedste tip til dem, der er heldige nok til at få dem med i kanen – startende med prikkerier under middagen til den længe ventede dessert.

Her er hvad de sagde*:



Appetitvækkeren

Anna, 25: Spank mig. Åh gud, hvor er det frækt. Slå mig i røven et par gange og jeg kan gå fra nul til 100 rigtig hurtigt. Jeg har en hemmelig teori: Alle kvinder kan lide spanking. Giv hende et let klap og se hvordan hun reagerer.

Ane, 26: Jeg elsker, når min kæreste tager mig uventet. Jeg hader planlagt sex. Bare grib mig, skub mig op mod væggen og kys mig. Hvis det starter sådan, er der MEGET større chance for, at jeg kommer. Piger er ikke så komplicerede. Vi kan godt lide overraskelser.

Louise, 24: Sexlegetøj! Tilføj nogle forskellige til bunken. Det behøver ikke være en fancy glasdildo eller et latex kattekostume. Bare noget så simpelt som et reb eller bind for øjnene, kan gøre mig vild i varmen og klar til en orgasme.

Lin, 25: Haha, jeg kan virkelig godt lide rollespil. Jeg kommer så meget nemmere, hvis jeg er i zonen, og det kommer jeg, hvis jeg udlever en fantasi. Det kan være alt – kostumer er en mulighed ;).





Forretten

Sophie, 26: Han er nødt til at være god til oralsex. God oralsex kan få mig til at komme næsten øjeblikkeligt. Men jeg tænker, at god oralsex kan være lidt svært at definere. Jeg kan give dig min kærestes nummer, så kan du spørge ham, hvad hans hemmelighed er?

Isabella, 25: Find den rigtige rytme, når du går ned. Du skal ikke freestyle totalt på mig. Konsistent og behagelig rytme bringer dig i mål. At bide dernede er et fucking no-go.

Katrine, 24: Forspil mand… Forspil. Undervurder det ikke og skip det ALDRIG. Og stimuler klitoris. Altid.

Olivia, 26: Der skal være forspil. Lidt finger og oralsex før penetration er et must! Der er ingen chance for, at jeg kommer, hvis jeg ikke har nået klimax mindst en gang tidligere i akten.

Josefine, 24: Jeg kan ikke få orgasme uden en vibrator. Det er bare sådan, jeg har det. Hvis du har en kæreste, der er svær at give orgasme, så køb hende en vibrator. Det vil være den bedste gave, du nogensinde har givet.

Emma, 24: Giv finger med glidecreme (eller alternativt en masse spyt). Start med undertøj på. Gør det langsomt. Hvad end du gør, så skynd dig ikke. Det er ikke et væddeløb. Kan du huske historien om haren og skildpadden? Haha.

Hovedretten

Emily, 25: Jeg vil sige penetration og stimuli af klitoris på samme tid! Opnås nemmest med fingre og tunge.

Amalie, 28: Stød dybt og langsomt. Åh ja!

Lisa, 26: Det hele ligger i hoften! Hvis han ikke har de rigtige bevægelser, er han ude. Rigtig hårdt eller gå hjem.

Line, 24: En fyr der lader mig tage over, når jeg er tæt på. Han får mig dertil, hvor jeg er lige ved at komme, og så lader han mig tage over, så jeg kan komme. Jeg kan godt lide at bruge hans krop på den måde, der virker for mig. Hvis du ikke har prøvet det endnu, så burde du.

Desserten

Sara, 27: Glidecreme. Virkelig meget glidecreme. Det er så undervurderet. Ja, naturens safter er fine og sådan, men har du nogensinde prøvet silikone-glidecreme? Livsforandrende!

Astrid. 24: Altså, jeg kommer ret nemt, så der er ikke nogen “must do” udover at være afslappet og respekteret. Det er meget vigtigt. Hvis jeg ikke har det godt mentalt, så har jeg det ikke godt i kroppen.

Clara, 29: Støn mig i øret. Ha.

Emilie, 28: Dirty talk – virker hver gang. Noget så simpelt som “Du føles virkelig stram”, eller “Jeg har tænkt på at kneppe dig hele dagen”, gør mig helt vild! Hvis du ikke ved, hvad du skal sige, så bare sig hvad end du tænker eller føler. Jeg er sikker på, at det er frækt!

Victoria, 25: Sørg for at det er sjovt og afslappet! Så snart jeg kan mærke usikkerhed eller akavethed, så er det mere eller mindre umuligt for mig at komme i det rigtige humør. Hav selvtillid, vis respekt, og du er allerede halvvejs.

Signe, 25: Han skal være i stand til at læse mit kropssprog og reagere derefter. Hvordan ved man, om en pige kan lide noget? Åh, tro mig kammerat, det ved du! Vær opmærksom og lyt.

Charlotte, 26: Sig mit navn!!! Når en fyr siger mig navn, så smelter jeg. Det tænder mig seriøst så meget. Hvisk det i mit øre eller skrig det – jeg er ligeglad. Bare brug det.

Cecilie, 27: Han skal få dig til at føle dig tryg, rolig og afslappet. Ingen piger kan komme, hvis de er spændte eller nervøse. Og så skal han give noget skide god oralsex en gang imellem – og have tålmodighed. Det kan tage lidt tid mester.

Værsågod. Vi beklager, hvis du havde forventet en IKEA manual. Alle piger er forskellige, og jeg mener ALLE piger, så der ingen entydig opskrift.

Der findes dog Durex Intense Orgasmic Gel, som hjælper med at score nogle mål i soveværelset. Så hvis du satser på at give eller modtage jordskælvende orgasmer, er Durexs Intense Orgasmic Gel din bedste wing-man. Bare et par dråber under forspillet, og du er godt på vej i orgasme-himlen. Den magiske lilla flaske stimulerer nerveenderne på kvindens klitoris (der hvor den største samling af hendes nerver befinder sig), og giver hende meget større chance for at opnå orgasme. Helt præcist opnår 8/10 kvinder orgasme med dette produkt, kontra 3/10 af dem, der ikke bruger det. Tal lyver ikke venner – som Shakiras hofter. Anskaf dig din egen nu og tak os senere.

*Navne er blevet ændret