Sådan ryger du dig skæv på en banan

Vi har alle prøvet det – du vil gerne ryge, men så opdager du til din gru, at du ikke har det udstyr, du skal bruge. Nogle ville måske kaste sig over et æble i det tilfælde, men en banan kan lige så let bruges som midlertidigt rygeaggregat.

I dette afsnit af Røgeriet vil vores røgekspert Abdullah Saeed forklare, hvordan du på få minutter kan trylle den aflange frugt om til en pibe.

Eftersom cannabis (indtil videre) er ulovligt i Danmark, anbefaler vi selvfølgelig ikke, at man putter andet end tobak i de redskaber, Røgeriet præsenterer.