Hvordan man laver sin egen tyngdekraftsbong

Velkommen til vores nye serie Røgeriet, hvor vores helt egen røgekspert Abdullah Saeed giver dig instruktioner, der er nemme at følge (selv hvis du er meget skæv), så du kan lære at bygge fantasifulde rygeredskaber af ting, du kan finde i hjemmet.

I dette afsnit bruger Abdullah et par plastikflasker, en saks og lidt sølvpapir til at lave en bong, der udnytter tyngdekraften – og det er super nemt. Måske kender du det som at “ryge spand”.

Eftersom cannabis (indtil videre) er ulovligt i Danmark, anbefaler vi selvfølgelig ikke, at man putter andet end tobak i de redskaber Røgeriet præsenterer.